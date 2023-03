Koncept prihodnosti: 300 ton manj soli in 1423 ton manj sladkorja

Hiter življenjski tempo ne sme postati izgovor za slabo dieto. Potrebujemo le prave usmeritve, nove navade in izdelke, ki nam bodo zagotavljali brezskrbnost pri vsakem obroku.

S pravo izbiro živil do boljšega počutja

Bolj uravotežene navade v prehranjevanju lahko v svoj vsakdan vpeljemo na več načinov. Prvi korak sta nedvomno organizacija in načrtovanje obrokov. Zastavimo si konkretne cilje in določimo, kakšno hrano želimo vključiti v svojo prehrano. Pri tem je treba upoštevati naslednje zlato pravilo: iz jedilnikov črtamo ali vsaj konkretno zmanjšamo slabe prigrizke, mastna živila in se izogibamo hitro prehrani. Pri tem je pomembno, da v trgovini med množico izdelkov, ki so na voljo, znamo prepoznati prave. Pozorno preverjamo deklaracije in izberemo tista živila, ki so preverjene kakovosti, vsebujejo manj sladkorja, soli in maščob.

Jedilnike obogatimo s hranljivimi izdelki, kot so zelenjava, sadje, stročnice, oreščki in semena, ki so bogata z vitamini, minerali in antioksidanti.

V zadnjih letih uravnotežen življenjski slog predvideva še en zelo pomemben trend – živila, ki so pridelana in predelana na trajnosten način.

V segmentu otroške hrane, žitaric za zajtrk in sadnih namazov so v Podravki v 9 letih porabili 1.423 ton sladkorja manj. FOTO: Depositphotos

Podravka s posebnim poslanstvom: hrana, ki z dobrim hrani

In ko na prodajnih policah iščemo izdelke, ki bodo zagotovili brezskrbno izbiro za uravnoteženo prehrano, potem lahko pravi odgovor najdemo v blagovni znamki Podravka. Svojim potrošnikom namreč zagotavljajo izdelke, ki poskrbijo za vse to, hkrati pa ohranjajo prepoznaven okus.

Že pred 10 leti so oblikovali nutritivno strategijo, ki je postala njihov vodnik pri razvoju novih in prenovi obstoječih receptov. Vse to z namenom, da svojim kupcem v vsakem trenutku ponudijo dostopne in hkrati visokokakovostne izdelke primerne hranilne vrednosti in odličnega okusa. In ker so ti cilji danes že v celoti izpolnjeni, je prišel čas za novo poglavje.

Neverjetne številke, ki potrjujejo Podravkino nutritivno strategijo Podravka je v skladu s svojo nutritivno strategijo in smernicami EU obstoječim, vsem dobro znanim izdelkom zmanjšala delež nekaterih sestavin: MANJ SOLI: Z izboljšanjem sestave svojih najbolj znanih izdelkov je Podravka od leta 2014 do 2022 zmanjšala količino soli v celotni ponudbi v vseh državah za kar 300 ton , in to v izdelkih, kot so juhe v vrečki Podravka, jušne kocke, mešanice za pripravo jedi (Fant), pripravljene jedi in mesni program.

Z izboljšanjem sestave svojih najbolj znanih izdelkov je Podravka od leta 2014 do 2022 zmanjšala količino soli v celotni ponudbi v vseh državah za kar , in to v izdelkih, kot so juhe v vrečki Podravka, jušne kocke, mešanice za pripravo jedi (Fant), pripravljene jedi in mesni program. MANJ SLADKORJA: Še izrazitejše znižanje se nanaša na sladkor, saj so v segmentu otroške hrane, žit za zajtrk in sadnih namazov v 9 letih porabili 1423 ton sladkorja manj, kar pomeni za polovico olimpijskega bazena manj sladkorja. Podravka je hkrati predstavila tudi popolnoma nove izdelke, prilagojene sodobnemu načinu življenja. Osredotočili so se na t. i. »izdelke clean label« – izdelke brez aditivov, ojačevalcev okusa in barvil, poseben poudarek so namenili tudi razvoju izdelkov s posebnimi koristmi (brez glutena), nekatere izdelke pa so obogatili z dragocenimi sestavinami, kot so beljakovine, vitamini, minerali in vlaknine, vpeljali so tudi uporabo surovin iz celih žitnih zrn. S širitvijo ponudbe na BIO segment so razvijali izdelke brez palmovega olja ali z RSPO certificiranim palmovim oljem. Prav tako je Podravka izjemno ponosna na razvoj izdelkov za vegetarijance in vegane O'Plant, s čimer je svojo ponudbo razširila na segment potrošnikov, ki na trgu niso imeli velike izbire, še posebej ko govorimo o hrvaških proizvajalcih.

Z izboljšanjem sestave svojih najbolj znanih izdelkov je Podravka od leta 2014 do 2022 zmanjšala količino soli v celotni ponudbi. FOTO: Depositphotos

Podravka si je do leta 2027 zastavila 4 glavne cilje:

dodatno zmanjšanje količine soli in sladkorja v novih in inovativnih izdelkih – kar za 20 % glede na trenutno povprečje,

v 75 % novih in inovativnih izdelkov uvajanje vsaj ene sestavine, ki spodbuja uravnoteženo prehrano,

40 % lastnih izdelkov bo temeljilo na trajnostni prehrani, tj. na sadju, zelenjavi, stročnicah, polnozrnatih žitih in rastlinskih beljakovinah,

vsi Podravkini izdelki bodo podpirali trajnostno prehrano.

Podravka tako nedvomno že 75 let proizvaja hrano, ki z dobrim hrani – s tradicijo in odgovornostjo do svojih kupcev in s cilji, ki jim bodo omogočili, da bodo njihovi izdelki še boljši in še bolj trajnostni.

