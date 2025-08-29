Harry se vrača, končno kraljeva sprava?

Tako ameriški kot britanski mediji poročajo, da se bo princ Harry v prihodnjih tednih srečal s svojim očetom, kraljem Karlom III., kar bo njuno prvo srečanje po 20 mesecih. Štiridesetletni vojvoda Susseški bo namreč prihodnji teden odpotoval v Združeno kraljestvo na letno podelitev nagrad wellchild, britanske dobrodelne organizacije, ki slavi pogum otrok z neozdravljivimi in hudimi boleznimi.

Harry naj bi se 8. septembra – na tretjo obletnico smrti pokojne kraljice Elizabete II. – udeležil dobrodelnega dogodka, ki ga že dolgo podpira. To bo njegov prvi obisk domovine, odkar je izgubil pravno bitko za ponovno uvedbo policijske zaščite, ki jo financirajo davkoplačevalci, kar pomeni, da bo sam odgovoren za kritje stroškov varovanja. Čeprav je bil Harry tudi lani v Londonu, pokrovitelj dobrodelne organizacije je namreč že 17 let, se takrat ni srečal z nobenim od sorodnikov.

Na dosegu roke

Ekipa princa Harryja in Buckinghamska palača pa sta zdaj menda že vzpostavili komunikacijo. Čeprav natančne podrobnosti ostajajo skrivnost, poznavalci trdijo, da bosta imela oče in sin preprost pogovor iz oči v oči. »Prvič po dolgem času obstaja resničen občutek, da je sprava na dosegu roke,« je vir iz palače povedal za britanski časopis Mirror. Kakor tudi to, da odnosi med Harryjem in njegovim bratom, princem Williamom, ostajajo napeti. Brata sta se nazadnje videla na pogrebu lorda Roberta Fellowsa avgusta 2024.

Harryja na Otoku ne bo spremljala žena Meghan Markle niti otroka, sin Archie in hči Lilibet, ostali bodo doma v Montecitu v Kaliforniji. Harryjevo potovanje bo trajalo le dober teden, preden naj bi kralj 17. septembra gostil ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovo ženo Melanio na državniškem obisku.