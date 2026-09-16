Konec avtomatskega vpletanja sosedov v gradnjo

Zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju gradbenih dovoljenj sta notranje in okoljsko ministrstvo izdala usmeritve za upravne enote, s katerimi naj bi postopke pospešili ter jih omejili na zakonsko določenih 60 dni. Razlog za ukrep so tudi pritožbe sosedov, ki so bile po dosedanji praksi upravnih enot v 70 do 80 odstotkih primerov neutemeljene, kar je zavlačevalo postopke. V nekaterih primerih je do pravnomočnega gradbenega dovoljenja minilo tudi pet let ali še več. Ocenjujejo, da bodo tako v enem letu rešili vse zaostanke, so povedali za Delo. Aktualne usmeritve se osredotočajo na izvajanje drugega odstavka 48. člena gradbenega zakona (GZ-1), ki zadeva stranske udeležence v postopku (investitor je stranka v postopku). Med njimi so lahko lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne ...