Konec bleščanja: nova dimenzija gledanja z brezodsevno tehnologijo Samsung OLED

V takšnem prostoru televizor ni le naprava za zabavo, temveč del vsakdana, vir informacij, sprostitve in skupnih trenutkov. Prav zato mora biti njegova slika jasna in prijetna za oči, ne glede na uro dneva ali svetlobo v prostoru. Na to vprašanje Samsung odgovarja z novo generacijo OLED televizorjev, ki z brezodsevno tehnologijo prinaša eno najopaznejših izboljšav v izkušnji gledanja doslej.

Televizor, ki razume svetlobo

Najnaprednejša serija Samsung OLED 2025 S95F je zasnovana za resnične domove, takšne, kjer naravna svetloba vstopa skozi velika okna in kjer si nihče ne želi zagrniti zaves zgolj zato, da bi se izognil bleščanju. Zaslon z inovativno brezodsevno tehnologijo Glare-Free razprši svetlobo tako, da odboji preprosto izginejo, ne da bi pri tem izgubili kontrast ali natančnost barv. Slika ostaja čista in jasna tudi v najsvetlejšem delu dneva, črnine pa ohranjajo globino, ki je značilna za tehnologijo OLED.

Za tiste, ki cenijo pristnost prikaza, serija ponuja barvno natančnost, ki jo je potrdil Pantone, in izboljšano svetilnost, za kar 30 odstotkov višjo kot pri prejšnji generaciji. Napredni 4K procesor z umetno inteligenco sproti analizira vsebino in prilagaja ostrino, svetlost in kontrast posameznemu prizoru. Rezultat je slika, ki deluje naravno, ne glede na to, ali gre za večerni film, športni prenos ali dokumentarec.

Eleganca, ki se zlije z domom

Samsung OLED S95F ne prinaša le tehnološkega napredka, temveč tudi prefinjeno oblikovanje. Brezkončna oblika z izjemno tankim profilom in skoraj nevidnimi robovi poskrbi, da se televizor zlahka zlije z okoljem, nevsiljivo, a z občutkom za estetiko sodobnega doma. Ko ni prižgan, deluje kot eleganten del prostora, ko zaživi, pa ga napolni z barvo in svetlobo, ki ne blešči, temveč umirja.

Serija je na voljo v velikostih od 138 do 109 centimetrov (od 55 do 83 palcev), zato se lahko prilagodi različnim bivalnim prostorom, od manjših stanovanj do razkošnejših dnevnih sob. Ne glede na velikost zaslona pa ohranja isto bistvo: kakovostno sliko brez odsevov in izkušnjo, ki ne zahteva prilagajanja.

Še več zabave z dodatnim televizorjem

V vsakem domu pride trenutek, ko se želje pred zaslonom razhajajo. Otroci bi gledali risanke, starši bi radi ujeli večerne novice, nekdo tretji pa bi si želel mirno filmsko uro. Namesto večnega pogajanja o daljincu je zdaj rešitev preprostejša kot kdaj prej. Samsung je pripravil posebno jesensko promocijo Več zabave z dodatnim televizorjem, s katero lahko ob nakupu izbranega televizorja prejmete še enega manjšega, idealnega za spalnico, kuhinjo ali študentsko sobo. Tako lahko vsak član družine uživa v svoji vsebini, hkrati pa ostanete povezani v istem domu.

Do 2. novembra 2025 ob nakupu izbranih modelov Samsung Neo QLED, OLED, The Frame ali The Frame Pro prejmete manjši Full HD pametni televizor – popoln za kuhinjo, spalnico ali študentski dom. Če izberete 65-palčni (163 cm) model, prejmete 24-palčnega (61 cm), če pa se odločite za 75-palčnega (189 cm) ali večjega, vas čaka 27-palčni (68,5 cm) TV kot darilo. Z drugimi besedami – dve tekmi hkrati, dve priložnosti za navijanje, dvakrat več zabave. Glavna tekma v dnevni sobi, lokalni derbi v kuhinji. Brez kompromisov.

Tehnologija, ki sledi življenju

Samsung, ki že 19 let zapored ohranja položaj vodilne blagovne znamke televizorjev na svetu, s serijo OLED 2025 znova dokazuje, da razvoj tehnologije ni več usmerjen zgolj v višjo ločljivost, temveč v udobje gledanja. Novi televizorji so zasnovani za trenutke, ko si želimo preprosto uživati v vsebini brez bleščanja, brez naprezanja oči in iskanja idealnega kota.

Da gre res za vrhunski televizor, potrjuje tudi recenzija portala T3, kjer so zapisali, da je ta televizor vrhunec tehnologije OLED – super svetel, izjemno uravnotežen in s protiodsevnim zaslonom, ki je videti osupljivo v vseh razmerah, in mu podelili nagrado najboljši TV (Best TV).

V času, ko se ritem dneva spreminja in svetloba z njim, je prav to tisto, kar loči povprečno sliko od resnično dobre. Samsung OLED 2025 ne išče pozornosti, temveč jo usmeri tja, kamor spada – k zgodbi na zaslonu.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung