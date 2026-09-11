Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Potrošniki danes ne pričakujejo le hitre dostave, temveč tudi več prilagodljivosti: želijo si, da jih paket počaka takrat, ko imajo oni čas. Na to potrebo odgovarja podjetje BOX NOW, ki je v Sloveniji že vzpostavilo mrežo z 22.000 predalniki v večjih slovenskih mestih in danes dosega več kot polovico prebivalstva. Do konca leta 2026 podjetje načrtuje podvojitev mreže na 44.000 predalnikov.

Nakupovalne navade potrošnikov se hitro spreminjajo. Poleg hitre dostave potrošniki danes vse bolj pričakujejo tudi prilagodljivost in možnost izbire, zlasti pri tem, kdaj in kje bodo prevzeli svoj paket. V ospredje zato prihajajo rešitve, ki jim omogočajo več nadzora nad dostavo: brez čakanja na kurirja, usklajevanja dostavnih terminov ali prilagajanja dnevnega urnika. Prav takšno rešitev ponuja BOX NOW, ki s svojo mrežo paketomatov uporabnikom omogoča hiter, preprost in prilagodljiv prevzem paketov – 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Nova generacija dostave

Po vsej Evropi predalniki postajajo ena najhitreje rastočih oblik dostave paketov, saj združujejo hitrost, priročnost in večjo prilagodljivost. Tudi v Sloveniji vse več potrošnikov prepoznava prednosti rešitev, ki jim omogočajo samostojen prevzem pošiljk in več nadzora nad dostavo.

BOX NOW na te potrebe odgovarja z mrežo paketomatov, ki danes vključuje 22.000 predalnikov in je dostopna več kot polovici prebivalstva Slovenije. Potrošnikom omogoča, da paket prevzamejo hitro, enostavno in zanesljivo.

Enostavno, hitro in popolnoma prilagodljivo

Uporaba storitve BOX NOW je preprosta. Potrošnik pri spletnem nakupu kot način dostave izbere BOX NOW. Ko paket prispe v izbrani paketomat, prejme obvestilo in PIN-kodo za prevzem, paket pa ga varno počaka do trenutka, ko ga želi prevzeti. Glavna prednost takšnega sistema je prilagodljivost. Potrošniki niso vezani na določeno uro dostave, temveč lahko paket prevzamejo takrat, ko jim najbolj ustreza. Na številnih lokacijah je omogočeno tudi plačilo po povzetju, kar storitev še dodatno približa različnim skupinam potrošnikom in njihovim nakupovalnim navadam.

FOTO: Tit Kosir

»Veseli nas, da BOX NOW postaja vse bolj naravna izbira slovenskih spletnih potrošnikov, ki cenijo predvsem svobodo, da paket prevzamejo takrat, ko jim to ustreza. Brez čakanja na kurirja ali prilagajanja dostavnim terminom. Z mrežo 22.000 predalnikov že danes dosegamo več kot polovico prebivalstva, naše ambicije pa segajo še dlje. Storitev želimo postopoma približati potrošnikom po vsej državi in BOX NOW pripeljati v vsak kotiček Slovenije. Naš cilj ni zgolj širiti mrežo, temveč graditi storitev, ki ji ljudje zaupajo in jo z veseljem vključujejo v svoje vsakodnevne spletne nakupe,« pravi Kristina Šlatka, izvršna direktorica BOX NOW Slovenija.

Partner sodobne spletne trgovine

BOX NOW ne odgovarja le na potrebe potrošnikov, temveč tudi na potrebe spletnih trgovcev. Dostava v paketomate je učinkovita rešitev za logistiko zadnjega kilometra, saj omogoča večjo predvidljivost dostav, manj odvisnosti od posameznih dostavnih terminov in boljšo optimizacijo logističnih procesov.

Podjetje že sodeluje s številnimi domačimi in mednarodnimi spletnimi trgovci, v prihodnje pa načrtuje nadaljnjo rast in širitev mreže. Do konca leta 2026 želi njeno kapaciteto podvojiti na 44.000 predalnikov in tako storitev približati še več potrošnikom po vsej Sloveniji.

Korak k učinkovitejši in bolj trajnostni dostavi

Poleg uporabniške izkušnje BOX NOW posebno pozornost namenja tudi trajnostnemu razvoju. Paketomati delujejo na sončno energijo in so energetsko samozadostni, dostava na skupne prevzemne točke pa omogoča učinkovitejšo organizacijo logistike. Takšen model prispeva k zmanjševanju števila posameznih dostavnih poti in s tem manjšemu vplivu na okolje.

BOX NOW danes ni več le dostavna storitev, temveč postaja del vsakdanjih navad slovenskih spletnih potrošnikov. S povezovanjem tehnoloških inovacij, sodobne logistike in uporabniku prijazne izkušnje podjetje gradi mrežo, ki potrošnikom omogoča več svobode in nadzora nad prevzmemom njihovih pošiljk.

Vizija podjetja je jasna: omogočiti enostaven, zanesljiv in prilagodljiv prevzem paketov po vsej Sloveniji ter postati prva izbira za vse, ki pri dostavi iščejo več priročnosti in nadzora.

Več informacij in pregled paketomatov BOX NOW, iz katerih lahko prevzamete svoje pošiljke: www.boxnow.si.

Naročnik oglasne vsebine je BOX NOW