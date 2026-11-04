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    Ko zdravje ne more čakati: hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    FOTO: AdobeStock/Generali
    Galerija
    FOTO: AdobeStock/Generali
    Naročnik oglasne vsebine je GENERALI zavarovalnica d.d.
    4. 11. 2026 | 13:41
    10:27
    A+A-

    Zdravstvene težave se lahko zgodijo v hipu ali pa se začnejo nedolžno, z bolečino, ki ne mine, ali simptomi, ki sprva ne vzbujajo posebne skrbi. Ker je bilo po podatkih NIJZ leta 2024 na primarni zdravstveni ravni opravljenih skoraj 18 milijonov stikov, približno osem na prebivalca, kadra v zdravstvenem sistemu pa kronično primanjkuje, je že iskanje prostega termina prva ovira, če so potrebne dodatne preiskave ali specialistični pregled, pa se lahko pot do diagnoze in ustreznega zdravljenja zavleče za več tednov ali celo mesecev. Tudi diagnoza sama po sebi še ne pomeni nujno konca skrbi, saj ji sledi okrevanje po bolezni, poškodbi ali operaciji.

    Ob velikem povpraševanju po zdravstvenih storitvah dostop do zdravnika ostaja pomemben izziv, zato je vse pomembneje, da imamo ob zdravstvenih težavah na voljo pomoč, s katero lahko hitreje pridemo do ustrezne obravnave, po končanem zdravljenju pa tudi do podpore pri vračanju v običajno življenje.

    Po podatkih NIJZ čakalne dobe za nekatere specialistične preglede še vedno dosegajo več mesecev ali celo več kot leto dni. Dolgotrajno čakanje lahko pomeni tudi odlaganje začetka zdravljenja in dodatne skrbi za bolnike.

    Zdravnik, ko ga potrebujete

    Zaradi dolgih čakalnih dob, ki lahko pri nekaterih bolnikih povzročijo poslabšanje zdravstvenega stanja ali vplivajo na kakovost življenja med čakanjem na obravnavo, pa se vedno več ljudi odloča za drugačno možnost, ki jim omogoča hitrejši in lažji dostop do zdravnika.

    Namesto iskanja prostega termina in čakanja v ambulanti prvi korak opravite kar iz domačega naslanjača. Zdravniku, ki na vaš videoklic običajno odgovori v 15 minutah oziroma ob dogovorjenem terminu, opišete svoje težave, on pa vam svetuje, kako ukrepati in ali potrebujete dodatne preiskave oziroma specialistično obravnavo.

    Prav to omogoča Halo Doktor, storitev, ki je vključena v zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco zavarovalnice Generali. Z zdravnikom splošne oziroma družinske medicine se lahko pogovorite po telefonu ali prek videoklica vse dni v letu, tudi ob koncih tedna in med prazniki, od 6. do 22. ure, posvet pa lahko opravite tudi iz tujine.

    Število klicev ni omejeno, zato se lahko na zdravnika obrnete vedno, ko potrebujete ustrezen nasvet, tudi glede že obstoječih zdravstvenih težav in kroničnih bolezni. Storitev je namenjena vsem zavarovancem, ki imajo sklenjeno to zavarovanje. Zavarovanci, starejši od 16 let, se lahko registrirajo samostojno, mlajšim otrokom pa dostop uredijo starši oziroma skrbniki prek svojega uporabniškega računa, kjer lahko izberejo posvet s pediatrom.

    Kako lahko hiter dostop do zdravnika olajša pot do zdravljenja, kaže tudi zgodba Anite. Zaradi dolgotrajnega dela za računalnikom so se ji pojavile bolečine v zapestju, ki so postajale vse hujše ter jo začele ovirati pri delu in vsakodnevnih opravilih. Pri osebnem zdravniku bi morala na pregled počakati še teden dni, zato se je odločila za videoposvet prek storitve Halo Doktor in ga opravila še isti dan. Zdravnik si je prek videoklica ogledal njeno zapestje in jo z izvidom napotil k ortopedu. Specialistični pregled je opravila že nekaj dni pozneje, prejela diagnozo in beli recept za zdravila, s katerimi je v tednu dni odpravila bolečine.

    Uporaba je preprosta, storitev pa je priporočljivo predhodno aktivirati na spletni strani Halo Doktor, da jo lahko uporabite, ko jo potrebujete.

    Do specialista lahko tudi brez dodatnega obiska osebnega zdravnika

    Če zdravnik Halo Doktor med posvetom ugotovi, da potrebujete dodatno obravnavo ali obisk pri specialistu, vam prek zdravstvenega zavarovanja Specialisti z asistenco lahko izda izvid z napotitvijo na nadaljnjo obravnavo, ki ga prejmete v aplikaciji in na svoj elektronski naslov. Izvid nato le posredujete Asistenci zdravje, ki v okviru vašega sklenjenega zavarovanja organizira nadaljnjo obravnavo pri ustreznem izvajalcu zdravstvenih storitev. Tako vam za uveljavljanje specialističnih storitev iz tega zavarovanja ni treba najprej obiskati osebnega zdravnika zgolj zaradi pridobitve napotnice.

    Generali z zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča hitrejši dostop do specialistov, diagnostike in zdravljenja bolezni ali poškodb. To lahko pomeni manj organizacijskih skrbi in predvsem možnost, da se lahko z zdravstvenimi težavami začnete ukvarjati brez dolgotrajnega čakanja.

    FOTO: AdobeStock/Generali
    FOTO: AdobeStock/Generali

    Glede na izbrana kritja lahko zavarovanje vključuje tudi različne operativne posege, rehabilitacijo, fizioterapijo, psihološko pomoč, drugo zdravniško mnenje, preventivne preglede in preiskave ter kritje zdravil na beli recept.

     

    Zavarovanje je mogoče prilagoditi življenjskemu obdobju in potrebam posameznika. Namenjeno je otrokom od prvega leta starosti, mladostnikom in odraslim, skleniti pa ga je mogoče do 85. leta starosti, pri čemer kritje ob podaljševanju lahko traja do 100. leta starosti. Izbirati je mogoče med različnimi paketi in kritji, zdravstvene storitve pa se uveljavljajo v skladu z izbranim paketom, zavarovalnimi pogoji in zavarovalnimi vsotami. A tudi pravočasna diagnoza in uspešno zdravljenje še ne pomenita nujno, da se lahko človek takoj vrne v življenje, kakršno je poznal pred boleznijo ali poškodbo.

    FOTO: AdobeStock/Generali
    FOTO: AdobeStock/Generali

    Po zaključenem zdravljenju življenje morda ni tako, kot je bilo

    Prav obdobje po bolezni, poškodbi ali operaciji pogosto razkrije, kako dragocena je pomoč pri najpreprostejših vsakodnevnih opravilih. To velja tako za starejše kot tudi za aktivne posameznike in družine, kadar zaradi zdravstvenih težav začasno potrebujejo pomoč pri vsakdanjih opravilih.

    Zavarovalnica Generali je zato svojo ponudbo zdravstvenih zavarovanj dopolnila z novim zavarovanjem Oskrba na domu z asistenco, ki je namenjeno prav obdobjem, ko posameznik zaradi bolezni ali nezgode začasno potrebuje dodatno pomoč.

    Prek Asistence zdravje lahko zavarovanec pridobi pomoč pri vsakodnevnih opravilih na domu, organizirane storitve prevozov ter pomoč pri ohranjanju gibljivosti in vitalnosti. Med storitvami so glede na izbrani paket in izpolnjene pogoje tudi prevozi na kemoterapije ali obsevanja, povračilo stroškov nakupa oziroma najema pripomočkov za nego ali gibanje ter druženje in socialna aktivacija. Zadnja sta lahko še posebej pomembna za ljudi, ki zaradi zdravstvenih težav večino časa preživijo doma in pri okrevanju potrebujejo tudi spodbudo in človeško bližino. To zavarovanje pa ni namenjeno samo starejšim ljudem, saj se tudi mlajši, sicer popolnoma samostojen človek lahko zaradi poškodbe ali operacije znajde v položaju, ko za nekaj časa potrebuje pomoč drugih.

    Oskrba na domu z asistenco je namenjena prehodnemu obdobju okrevanja, praviloma največ tri mesece za posamezen zavarovalni primer, in ne nadomešča dolgotrajne oskrbe v javnem sistemu. Obseg pomoči je odvisen od izbranega paketa, zdravstvenega stanja in zavarovalnih pogojev.

    Pri oskrbi na domu je poleg praktične pomoči pomembno tudi zaupanje v ljudi, ki vstopajo v naš prostor. Generali zato izvajanje storitev zaupa preverjenim osebam in podjetjem, ki zagotavljajo strokovno in etično pomoč ter spoštovanje človekovega dostojanstva. Zavarovancem in njihovim svojcem tako olajša tudi organizacijo oskrbe, ki je v obdobju bolezni ali okrevanja lahko dodatno breme.

    Za zdravje je dobro poskrbeti, še preden se pojavijo težave

    Zdravstvene težave so vedno neželene, najpogosteje pa se pojavijo ob najbolj neprimernem času. Poškodba lahko prekriža načrte za počitnice, bolezen nas za več tednov oddalji od službe in vsakodnevnih obveznosti, okrevanje po posegu pa zahteva veliko potrpežljivosti. Zato je treba o zdravstveni varnosti razmišljati že takrat, ko smo zdravi. Zavarovanja imajo namreč določene pogoje, omejitve in morebitne čakalne dobe, ki jih je treba poznati pred sklenitvijo.

    Generali v okviru ponudbe Moj zdravstveni kasko povezuje različne oblike zdravstvene in finančne zaščite, tudi z zavarovanjem Raki. Zavarovanje Specialisti z asistenco in storitev Halo Doktor omogočata hitrejšo pot do diagnoze in zdravljenja, Oskrba na domu z asistenco pa ponuja podporo pri okrevanju.

    FOTO: AdobeStock/Generali
    FOTO: AdobeStock/Generali

    Za posameznike in družine so na voljo tudi različne ugodnosti. Program Generali ZAME omogoča do 35 odstotkov popusta glede na sklenjena zavarovanja in zbrane točke, pri sklenitvi zavarovanja Specialisti z asistenco za najmanj dva družinska člana je pri zastopniku na voljo trajni petodstotni družinski popust, člani programa ZAME pa lahko ob izpolnjevanju pogojev s kuponom pridobijo še do 30 odstotkov popusta za prvo leto zavarovanja. Pogoji in možnost koriščenja posameznih ugodnosti so odvisni od konkretne ponudbe.

    Največja prednost dobre priprave je občutek, da ob težkih trenutkih vemo, na koga se lahko obrnemo. Da nam ni treba samim iskati vsakega naslednjega koraka in da lahko v času, ko najbolj potrebujemo mir, več energije namenimo tistemu, kar je res pomembno.

    Preverite, kako lahko poskrbite za svoje zdravje

    Na spletni strani zavarovalnice Generali lahko preverite kritja, izberete paket, ki ustreza vašim potrebam, in pridobite informativni izračun premije za zavarovanje Specialisti z asistenco. Spoznajte tudi možnosti zavarovanja Oskrba na domu z asistenco, ki vam lahko olajša obdobje okrevanja po bolezni ali poškodbi.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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