Konec junija prvi komercialni vesoljski leti podjetja Virgin Galactic

Iz Virgin Galactic, podjetja za vesoljski turizem britanskega milijarderja Richarda Bransona, so sporočili, da bodo prve komercialne lete lansirali konec junija. Podjetje cilja na izstrelitveno okno za let, imenovano Galactic 01, od 27. do 30. junija, piše BBC.

Ko je podjetje to sporočilo vlagateljem, so delnice Virgin Galactic v podaljšanem trgovanju v New Yorku poskočile za več kot 40 odstotkov. Maja se je Virgin Orbit, ki je ločeno vesoljsko podjetje v lasti britanskega milijarderja, zaprlo, in sicer nekaj mesecev po neuspešni misiji.

Pri Virgin Galactic so pojasnili, da bo prvi let znanstvenoraziskovalna misija, na kateri bodo trije člani posadke italijanskih zračnih sil in italijanskega nacionalnega raziskovalnega sveta za izvajanje raziskav mikrogravitacije. Drugi komercialni vesoljski polet bo sledil na začetku avgusta in pričakujejo, da bodo od takrat naprej izvajali mesečne vesoljske »izlete«.

Richard Branson FOTO: Joe Skipper/Reuters

To bi za podjetje, staro 19 let, pomenilo ključni mejnik, saj je moralo premagati vrsto tehničnih izzivov. Prejšnji mesec je raketoplan Virgin Galactic, ki se imenuje Unity, po skoraj dveh letih premora spet začel delovati.

Vozilo z dvema pilotoma in štirimi potniki na krovu se je povzpelo visoko nad puščavo Nove Mehike v ZDA do roba vesolja – preden je priletelo nazaj. Štel je kot zadnji testni let vozila pred uvedbo dolgopričakovane prve komercialne storitve podjetja.

450.000 dolarjev za vesoljski izlet

Virgin Galactic je prodal več kot 800 vstopnic ljudem, ki se želijo peljati več kot 80 kilometrov nad Zemljo. Leti so zasnovani tako, da potnikom nudijo pogled iz vesolja na vrhu vzpona in jim omogočajo nekaj minut doživetja breztežnosti. Cene so visoke, tovrstni vesoljski izlet stane 450.000 dolarjev na osebo.

FOTO: Joe Skipper/Reuters

Medtem ko se Virgin Galactic osredotoča na vesoljski turizem, je imel sir Richard tudi ambicije za izstrelitev satelitov s svojim raketnim podjetjem Virgin Orbit. Vendar se je maja podjetje zaprlo po neuspehu misije, ki je bila sicer označena kot potencialni mejnik za britansko raziskovanje vesolja. Marca je podjetje, ki je bilo ustanovljeno za izstrelitev satelitov, nehalo poslovati zaradi finančnih težav.

Virgin Orbit je zdaj razprodal predmete, vključno s svojim predelanim letalom Cosmic Girl in večino sedeža podjetja v Kaliforniji.

Za šefom Richardom Bransonom je sicer burno obdobje. Kot je povedal maja za BBC, je med pandemijo osebno izgubil približno 1,5 milijarde funtov, ​​potem ko so omejitve prizadele njegovo letalsko družbo in podjetja za prosti čas. »V tem času sem mislil, da bomo izgubili vse.« Kljub temu mu je uspelo obdržati status milijarderja.