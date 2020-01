Konec pijančevanja in nebrzdanih zabav

Dve brezplačni pijači na obrok, konec veselih uric ...

Strogo nad pogumneže

Balearski otroki so že dolgo magnet za mlade nemške in britanske turiste, ki pogosto prekomerno pijejo in se pozno do jutra divje in bučno zabavajo po klubih.

Regionalna vlada španskih balearskih otokov je sprejela zakon, ki na treh območjih, znanih po razuzdanem veseljačenju – San Antoni de Portmany na Ibizi ter El Arenal in Magaluf na Majorki – omejuje pitje alkohola in nevarne zabave.Zakon, ki so ga sprejeli po posvetovanju s turistično industrijo, bo začel bo veljati februarja, hotelom s paketi all-inclusive prepoveduje neomejeno točenje alkoholnih pijač, piše AFP.Posamezniku bodo lahko pri kosilu ali večerji ponudili največ tri brezplačne alkoholne pijače, prepovedane so tudi vesele urice z znižanimi cenami alkoholnih pijač v restavracijah in barih, ponudbe plačaj-eno-dobiš-dve ter 'turneje' po barih. Prepovedana sta tudi prodaja alkoholnih pijač v trgovinah med 21.30 in 8. uro zjutraj ter promoviranje ladij z zabavami.Gostincem in turističnim ponudnikom, ki bodo kršili pravila, grozi do 60.000 evrov denarne kazni ter zapor do treh let.Zakon prepoveduje tudi med pijanimi mladimi turisti priljubljeno skakanje z balkonov hotelov ali stanovanj v bazene, ki vsako leto zahteva več življenj. To je prepovedano na vseh štirih balearskih otokih in dolžnost hotelirjev pa je, da goste, ki bi to poskušali narediti, izženejo iz hotela. Tisti, ki jih bodo ujeli pri skakanju z balkona, čakajo kazni do 60.000 evrov.Po navedbah regionalne vlade danes sprejeti zakon zaostruje ukrepe, ki so jih z zakonom sprejeli že leta 2015, z njim pa želijo doseči »resnične spremembe v modelu turizma« na teh območjih, ki so znana po ekscesih.Balearske otoke je leta 2018 obiskalo skoraj 14 milijonov turistov, večina v okviru all-inclusive paketov.