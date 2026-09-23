Konec septembra nad Evropo prihaja neobičajna otoplitev

Evropi se obetajo visoke temperature, ki lahko vztrajajo do začetka oktobra. V delih zahodne, srednje in severne Evrope bodo temperature presegle 25 ali celo 30 stopninj, kar je od 8 do 12 stopinj Celzija višje od povprečja v tem letnem času. Vročina se bo nato razširila po vsej celini, v Južni Evropi in na Balkanu višje temperature pričakujejo od sobote. Segrevanje bo zajelo tudi Hrvaško, kjer bodo temperature do prihodnjega torka dosegle 27 stopinj, povzema spletni portal Total Croatia.

Otoplitev je posledica vremenskega vzorca, ki se imenuje imenuje toplotna kupola. Gre za veliko in dolgotrajno območje visokega zračnega tlaka, kjer se zadržuje topla zračna masa. Zrak, ki se nato spušča proti tlom, se dodatno segreva in ovira nastajanje oblakov, zato lahko visoke temperature vztrajajo več dni ali tednov.

Najizrazitejša vročina bo na Iberskem polotoku, kjer se bodo temperature v Španiji in na Portugalskem približale 40 stopinjam. Zelo toplo bo tudi v Franciji, državah Beneluksa, Nemčiji, Poljski in baltskih državah. Proti koncu tedna bo toplejši zrak dosegel tudi južno Evropo, v severni Italiji ter osrednjem delu Balkana pričakujejo temperature med 28 in 30 stopinjami. Največja odstopanja od običajnih temperatur pričakujejo nad Padsko nižino, Toskano, severnim in srednjim Balkanom ter Grčijo, v začetku oktobra pa na Švedskem in Finskem.

Vročina se bo do konca septembra razširila po vsej celini, v Južni Evropi in na Balkanu pa višje temperature pričakujejo od sobote. FOTO: Gettyimages

Povsem drugačne razmere bodo na severozahodu Evrope. V Angliji se bodo temperature kratkotrajno gibale med 25 in 28 stopinj, na Irskem in Škotskem bo medtem občutno hladneje s temperaturami okoli 15 stopinj. Zahodna Irska, Škotska in jugozahodna Norveška lahko pričakujejo zelo vlažen zrak z Atlantika, kjer bi do začetka oktobra lahko padlo več kot 150 milimetrov dežja.