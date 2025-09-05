Kopališče, kjer je splavala ljubljanska mladina

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je v minulih letih, zlasti pa zadnjem, pozornost javnosti posrkala prenovljena Ilirija, nekoliko v njeni senci 50-letnico praznuje bazen Tivoli. Pokrito kopališče so odprli maja 1975, s (komaj) stodnevno zamudo, Ljubljančani pa z njim niso dobili le velikega olimpijskega bazena in rekreacijskih površin za plavalce, temveč spremljevalne dejavnosti, kot so savna, frizerski in kozmetični salon, restavracija, bife in disko klub – skratka, rekreacijo, lepotičenje in zabavo.

Kopališče so na območju osrednjega ljubljanskega parka zgradili deset let za Halo Tivoli, stavbo, ki jo po vseh teh desetletjih mirne duše imenujemo ikonična, saj je zaznamovala generacije.