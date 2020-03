FOTO:Koronavirus v Hollywoodu: kot čaj za ploski trebušček  

Pevka Mariah Carey ostaja doma ... za ves svet. Fotografiji Instagram



Pred dnevi je ameriška raperka Cardi B na instagramu opozorila, da zvezdniki z izjavami, kot je »nimam simptomov, vendar sem se šel testirat in sem pozitiven«, vzbujajo zmedo in zvenijo kot reklama za čaj za ploski trebušček. Čeprav ni imenovala nikogar, se je odzval s koronavirusom okuženi britanski igralec, glasbenik in producent Idris Elba. »Da bi za plačilo govoril, da imam virus? To je neumnost,« je dejal. Na testiranje je odšel, ker je bil v družbi z okuženo osebo, zdaj pa je z ženo že nekaj časa v samoizolaciji.Zvezdnike, bogataše, vplivne ljudi, med katerimi so tudi politiki, lahko te dni razdelimo v tri skupine. Tiste (in teh je največ), ki iz svoje domače karantene po različnih poteh (večinoma so to družbena omrežja) in na različne načine (z videi, glasbo, recitacijami, meditacijo) pozivajo: umivajte si roke, ostanite doma, zaščitite ranljive skupine.Potem so drugi, ki izginejo za nekaj dni in že se svet sumničavo sprašuje, ali so morda zboleli. Tako se je prejšnji teden z dolgim zapisom po večdnevni odsotnosti oglasila najstniška okoljska aktivistka Greta Thunberg. Zelo verjetno je okužena, je zapisala.Z očetom sta se vrnila s potovanja po Evropi, zato sta se preventivno osamila. Imela je sicer le blage simptome, utrujenost, vneto grlo, kašelj, a je prav zato poudarila: »Mnogi ne vedo, da so okuženi, in lahko virus prenesejo na ljudi v rizičnih skupinah. Mi, ki ne spadamo v rizično skupino, nosimo veliko odgovornost, od naših dejanj je lahko odvisno, ali bo nekdo živel ali umrl.«Tudi za papeža, ki je kašljal in kihal, se je prejšnji teden več dni ugibalo, ali je staknil virus. Potem so italijanski mediji objavili, da je sveti oče opravil testiranje in da je izvid negativen. Okužbo pa so potrdili pri njegovem tesnem sodelavcu.In potem je tretja skupina vplivnežev, pri katerih so testi pokazali dejansko okužbo s koronavirusom. Prvi med zvezdniki je bil Tom Hanks, skupaj z ženo Rito Wilson. Na snemanju v Avstraliji (v filmu o kralju kralj rock'n'rolla igra Hanks Presleyjevega menedžerja) sta oba v začetku marca začutila utrujenost, mrzlico in bolečine v mišicah in se preventivno testirala. Sprejeli so ju v bolnišnico, filmska ekipa pa je začela iskati vse, s katerimi sta bila v stiku. Pred dnevi sta se oglasila iz karantene. Da se počutita bolje, sta zapisala: »Izolacija deluje: ne daš nikomur, ne dobiš od nikogar. Zdrav razum, kajne? Če bomo skrbeli drug za drugega, pomagali, kjer lahko, in se odrekli udobju ..., bo minilo.« Tudi španski operni zvezdnik Placido Domingo, ki mu zadnje mesece ni bilo lahko (obtožbe spolnega nadlegovanja, stare več deset let, so mu odnesle angažmaje in položaje na obeh straneh Atlantika), je okužen in s svojo družino v karanteni. Tudi on je čutil za svojo moralno dolžnost to povedati svetu:»Pozivam vas, da ste previdni, da naredite vse, kar lahko, da preprečite širjenje virusa, in predvsem ostanite doma!«Skoraj neopazno je šla mimo novica, da je okužen britanski prestolonaslednik princ Charles (počuti se dobro, so sporočili iz Buckinghamske palače), prav tako monaški knez Albert, soproga kanadskega premiera Sophie Trudeau (v soboto je sicer sporočila, da je že prebolela covid-19), Bondovo dekle Olga Krylenko, igralec Kristofer Hivju, ki ga poznamo iz Igre prestolov, direktor skupine Universal Music Lucian Grainge, eden od zvezd­nikov severnoameriške košarkarske lige NBA Kevin Durant in drugi.Britanski premier Boris Johnson je v petek postal prvi svetovni voditelj, okužen s koronavirusom, okuženih je sicer več politikov, med njimi tudi avstralski notranji minister Peter Dutton in glavni pogajalec Evropske unije za brexit Michel Barnier.Tisti, za katerega svet ni pokazal prav nobene empatije ob okužbi, je Harvey Weinstein. Kje se je okužil, ni znano, očit­no pa nekdanji hollywoodski mogotec ne čuti nobene potrebe, da bi iz celice v zaporu Rikers Island nagovarjal svoje »gledalce«.