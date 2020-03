Koronavirus zaprl tudi najvišjo goro sveta

Izbruh koronavirusa bo nezadržno prizadel tudi nepalski turizem. Tamkajšnja vlada je z današnjim dnem namreč zaprla območje Everesta in do 30. aprila preklicala vsa izdana dovoljenja za odprave.



Nepalu sledi tudi Kitajska, ki je prepovedala plezanje na najvišjo goro sveta s severne strani. Katmandu post poroča, da se v nepalsko blagajno z dovoljenji za vzpone letno steče okrog štiri milijone ameriških dolarjev (3,5 milijona evrov). A ker je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo koronavirusa, tudi v Aziji nimajo izbire, kot prepovedati alpinistom vzpone na goro. »Odločili smo se, da do 30. aprila odpovemo vse že izdane turistične vizume. Vsa dovoljenja za plezanje so prav tako preklicana,« je povedal sekretar z urada predsednika vlade Narayan Prasad Bidari.

Tudi šerpe

Tujcem, ki bodo po 14. marcu prispeli v Nepal, je svetoval, naj dva tedna ostanejo v karanteni. Večina alpinistov, ki poskušajo osvojiti 8848 metrov visoki Everest, prihaja iz Združenih držav Amerike, Indije, Kitajske, Velike Britanije, Japonske ter Južne Koreje. Udarec za malo državo bo hud. Običajno mora vsak, ki si želi pridobiti dovoljenje za vzpon na Sagarmatho, plačati 11.000 ameriških dolarjev, čeprav naj bi se zaradi prenatrpanosti na gori znesek še povišal. V številko niso všteti honorarji, ki jih plezalci plačajo turističnim agencijam in se lahko povzpnejo tudi na več deset tisoč dolarjev.



Zaradi prepovedi plezanja bodo močno prizadeti tudi šerpe, ki jim večino življenjskega dohodka prinese gorsko vodništvo. »Odpovedalo mi je že devet kitajskih strank in ena z Japonske. Tudi treking ekipe ne prihajajo več k nam, kar je velika škoda za šerpe, ki v tem času zaslužimo večino svojega prihodka,« je za BBC povedal Lakpa Šerpa, vodja agencije Pioneer Adventure.

V Nepalu malo obolelih

V Nepalu imajo sicer za zdaj en potrjen primer obolelega s koronavirusom, a država meji na Indijo, v kateri pa je zbolelo že najmanj 78 oseb. Nepalska vlada je sprejela že več ukrepov, da bi zajezila oziroma preprečila širjenje, poroča BBC. Državljanom je svetovala, naj se izogibajo množičnim shodom, vključno s porokami.



Po drugi strani so nekateri že opozorili, da bi utegnil izbruh koronavirusa prinesti vsaj eno svetlo plat. Narava okrog baznega tabora pod Everestom si bo zaradi prepovedi vsaj nekoliko opomogla, preden ponovno nastopi vrhunec sezone, ko se na gori običajno drenja na tisoče alpinistov. Lani se je v majskem oknu lepega vremena na Everest povzpelo 223 alpinistov. V pomladni sezoni je na gori umrlo 11 ljudi, nakar tudi nepalska vlada ni več mogla mirno stati in gledati, kako se njihova boginja, mati sveta, spreminja v »živalski vrt«. Napovedali so poostrena pravila za pridobitev dovoljenja za vzpon, a je koronavirus zdaj tudi to postavil pod vprašaj. Turistična sezona bo namreč tudi v tem delu sveta močno prizadeta.



Za boleznijo CCovid-19 je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije zbolelo več kot 135.000 ljudi v 118 državah po vsem svetu. Umrlo je več kot 4990 oseb.