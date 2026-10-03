Koroški kuhar, ki je zaradi droži namesto restavracije odprl pekarno

V Slovenj Gradcu je pred dnevi zaživela Drožina, nova pekarna, za katero stojita Aljaž Ovčar in Tjaša Kamnik. Ime sta sestavila iz besed droži in družina, prav njuna skupna zgodba pa je tudi v ozadju celotnega projekta.

Aljaž se je po več letih dela v priznanih restavracijah odločil za drugačen ritem in se povsem posvetil kruhu z drožmi. V Drožini nastajajo različni hlebci, focaccie, ciabatte, cimetove rolice in sezonske dobrote, ponudba pa se ne ustavi pri klasičnem pekovskem programu. Ker je Aljaž po osnovi kuhar, pripravlja tudi sendviče, v katerih se lahko znajdejo meso ali ribe, spečeni kar v še vroči krušni peči.

Posebnost pekarne je tudi odprta zasnova, saj lahko obiskovalci opazujejo pripravo testa, oblikovanje in peko kruha. V prihodnje želita ponudbo še širiti in pekarni dodati kavarniški del.

Kako sta se lotila novega projekta, zakaj sta izbrala prav droži in kaj vse se skriva v njuni ponudbi, preberite na Odprti kuhinji.