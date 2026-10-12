Košček Kitajske na avstrijski gori

Ko se pripelješ na znano koroško smučišče Turracher Höhe, pričakuješ gore, gozdove, smučarje in germknödl v klasični avstrijski hütte. Potem pa se skorajda zaletiš v kitajsko pagodo, turški hamam in bazen, postavljen sredi jezera. Ta nenavadna kombinacija je postala zaščitni znak hotela ob jezeru, poimenovanega po gori v avstrijskih Visokih Turah: Hochschober. Leta 1934 je hotel uničil požar, po ponovni gradnji pa je prestal še drugo svetovno vojno in povojno britansko zasedbo. Britanci so ga leta 1949 vrnili v slabem stanju. FOTO: Promocijsko gradivo Iz generacije v generacijo Karin Leeb: »Moji starši so prinesli svet v Hochschober, naša naloga je, da ga popeljemo v prihodnost.« FOTO: Promocijsko gradivo }Zgodba, stara skoraj sto let, je zgodba o hotelu, ki je rasel skupaj z družino, in ...