Košček Kitajske na avstrijski gori

Od turškega hamama in kitajske pagode do ogrevanega bazena sredi gorskega jezera – skoraj sto let družinske zgodbe, ki je v Alpe prinesla svet.
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Iz majhnega alpskega gostišča je v skoraj stotih letih zrasel sodoben hotel in velika velneška destinacija. FOTO: Promocijsko gradivo
Ko se pripelješ na znano koroško smučišče Turracher Höhe, pričakuješ gore, gozdove, smučarje in germknödl v klasični avstrijski hütte. Potem pa se skorajda zaletiš v kitajsko pagodo, turški hamam in bazen, postavljen sredi jezera. Ta nenavadna kombinacija je postala zaščitni znak hotela ob jezeru, poimenovanega po gori v avstrijskih Visokih Turah: Hochschober.
Leta 1934 je hotel uničil požar, po ponovni gradnji pa je prestal še drugo svetovno vojno in povojno britansko zasedbo. Britanci so ga leta 1949 vrnili v slabem stanju. FOTO: Promocijsko gradivo
Iz generacije v generacijo
Karin Leeb: »Moji starši so prinesli svet v Hochschober, naša naloga je, da ga popeljemo v prihodnost.« FOTO: Promocijsko gradivo }Zgodba, stara skoraj sto let, je zgodba o hotelu, ki je rasel skupaj z družino, in ...
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