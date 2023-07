V petek se je zaključil mesec ponosa, ki so ga v Sloveniji žal zaznamovali številni nestrpni izpadi in napadi na LGBTIQ+ skupnost(i), pospremljeni z enako ali še bolj skrb vzbujajočim medijskim molkom in medlim odzivom nekaterih organov. Pred dnevi je Vrhovno sodišče ZDA sprejelo odločitev, ki bo odpravila tako imenovane afirmativne ukrepe oziroma pozitivno diskriminacijo pri vpisu na univerze, s čimer se bodo poslabšale izobrazbene možnosti zlasti temnopoltih. Slednje se je potrdilo v devetih zveznih državah, ki odpravo tovrstnih ukrepov že poznajo. In v Ukrajini so bile tudi ta teden nove žrtve ruske agresije.

Žarek upanja preteklega tedna tako predstavlja angažma Inštituta 8. marec in vseh drugih sodelujočih, katerih zakonska predloga za uvedbo brezplačnih kosil v osnovni šoli je potrdil državni zbor.

In kako pomemben je ta »obrok hrane, ki se jé opoldne ali zgodaj popoldne« (SSKJ2), pri čemer velja poudariti, da sta tako časovna zamejitev kot tudi vsebina obroka precej diskutabilna? Jasen odgovor poda izjava Virginie Woolf: »Človek ne more dobro misliti, dobro ljubiti, dobro spati, če ni dobro jedel.« O pomenu kosila pa prav tako precej pove dokumentarni film Kuhati zgodovino slovaškega režiserja Petre Kerekesa iz leta 2009, ki ilustrira, kako je Jugoslavija začela razpadati tudi na jedilniku.

***

