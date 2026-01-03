  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Kot da že od nekdaj stoji tam

    Med drugim stara nova vila, nov prizidek k stari šoli, prva obnova muzejskega kompleksa, dom za starejše in samograditeljstvo, ki je lahko navdih.
    Samograditelja, takrat še mlad par, sta si želela hišo z veliko topline, domačnosti in dobro zasnovanega ambienta. FOTO: Strip Lab
    Galerija
    Samograditelja, takrat še mlad par, sta si želela hišo z veliko topline, domačnosti in dobro zasnovanega ambienta. FOTO: Strip Lab
    S. B., T. J.
    3. 1. 2026 | 12:00
    12:54
    A+A-

    Javni objekti, zasebne gradnje, prenove spomenikov, dozidave k starim objektom, novogradnje na temelju pogorelih hiš, arhitektura v ekstremnih razmerah, mestne znamenitosti, ki so potrebovale reinterpretacijo, obnove s srcem, znanjem in dušo ... Vse to so bili ambienti, ki smo jih predstavljali v lanskem letu. Izbrali smo nekatere od njih, ki so nam tako ali drugače lahko navdih.

    Vila Muhr, Bohinj

    Z interpretacijo stavbne dediščine je arhitektom uspelo doseči, da se hiša na prvi pogled zdi, kot da je že od nekdaj tam.

    Potem ko se je že pred desetletjem podrla streha Muhrove vile v Bohinju in je nato ta lovska koča dunajskega trgovca s premogom Adolfa Muhra s preloma stoletja dokončno propadla, se je po prenovi po načrtih biroja Ofis arhitekti vrnila v življenje kot hotelček s štirimi suitami.

    Vilo Muhr je leta 1902 kot lovski počitniški objekt zgradil dunajski veletrgovec Adolf Muhr. Med letoma 1882 in 1919 je imel v lasti tudi Blejski grad in je na Bledu zgradil kar dve vili; leta 1885 pod župno cerkvijo oziroma pod gradom vilo, prav tako poimenovano Muhr, ki je pogorela leta 1892, tega leta pa vilo Ilsenheim oziroma sedanjo vilo Rog, pojasnjuje Nataša Ülen.

    Ker od prvotne vile Muhr ni ostalo skoraj nič, je bil za arhitekte velik izziv, kako oblikovati novo, tudi zato, ker je vila v središču kraja in je veliko ljudem ostala v spominu. FOTO: Miran Kambič
    Ker od prvotne vile Muhr ni ostalo skoraj nič, je bil za arhitekte velik izziv, kako oblikovati novo, tudi zato, ker je vila v središču kraja in je veliko ljudem ostala v spominu. FOTO: Miran Kambič

    Ker od objekta ni ostalo skoraj nič, je bil za arhitekte velik izziv, kako oblikovati novega, tudi zato, ker je v središču kraja in je veliko ljudem ostal v spominu.

    »Slovenija ima zelo bogato tradicijo stavbarstva, ki se je v alpskih predelih razvila iz kljubovanja ekstremnim gorskim razmeram in še ponuja številne uporabne rešitve.«

    Špela Videčnik

    »Sodobni arhitekturni pristop veleva, da morajo biti danes zgrajeni objekti v duhu sodobnega časa, a nam je z interpretacijo stavbne dediščine vendarle uspelo doseči, da se ta hiša na prvi pogled, ko se pelješ mimo, zdi, kot da že od nekdaj stoji tam. Če jo pogledaš podrobneje, pa opaziš, da je vendarle sodobno oblikovana, tako pri povezavah lesa kot pri ornamentiki,« pravijo v biroju Ofis.

    Gabariti, orientacija in pozicija tako strehe kot objekta so ostali kot pri prvotnem objektu s preloma stoletja. Prvotni kamen, ki je gradil pritličje, so ponovno uporabili tudi v pritličju novega objekta, zgornji del pa je lesen z lesenimi ganki. Arhitektka Špela Videčnik je poudarila, da ima Slovenija zelo bogato tradicijo stavbarstva, ki se je v alpskih predelih razvila iz kljubovanja ekstremnim gorskim razmeram in še zdaj ponuja številne uporabne rešitve za ta območja.

    Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki

    Kulturnozgodovinski objekt nikoli ni bil celovito prenovljen, zato je napovedana obnova težko pričakovana.

    Je najbolj prepoznavna lokacija med slovenskimi muzeji. Če rečemo, da gremo v Bistro, vsi vemo, da gre za Bistro pri Vrhniki, samostan iz 13. stoletja, ki je zdaj tehniški muzej. Ustanovljen je bil leta 1951, da evidentira, dokumentira, zbira in hrani tehniško kulturno dediščino, spomenike in znamenitosti na območju Slovenije. Po prenovi bomo v Bistro lahko hodili vse leto, januarja in februarja je še zaprta.

    Ker je projekt kompleksen, bo prenova potekala v več fazah. Obsegala bo tako gradbena dela kot vsebinsko prenovo stalne zbirke. Začeli so z obnovo oranžerije, ki je po mnenju dediščinske stroke unikum pri nas. Nastala bosta dva razstavna prostora, v katerih načrtujejo predstavitev desetih ogroženih živalskih vrst ter kabinet čudes z razstavno postavitvijo, ki bo vključevala vsa obiskovalčeva čutila.

    Po prenovi bodo v Bistro preselili tudi celoten kolektiv muzeja (31 zaposlenih). Zdaj so uprava in večina kustosov v Ljubljani. FOTO: računalniški prikaz Arrea
    Po prenovi bodo v Bistro preselili tudi celoten kolektiv muzeja (31 zaposlenih). Zdaj so uprava in večina kustosov v Ljubljani. FOTO: računalniški prikaz Arrea

    Obnova naj bi se končala konec leta in naj bi stala dobra dva milijona evrov. Koliko časa bo potrebnega za celovito prenovo, ni jasno, a gotovo lahko pričakujemo daljše obdobje. Leta 2022 je bil projekt ocenjen na 20 milijonov evrov, nova ocena ni znana. Po prenovi, kot je zastavljena, bodo v Bistro preselili tudi celoten kolektiv muzeja (31 zaposlenih), zdaj sta namreč uprava in večina kustosov v Ljubljani.

    Projekt vodi arhitektka in profesorica Maruše Zorec, ki je za revitalizacijo historičnih objektov prejela že več nagrad, tudi Prešernovo. Povedala je, da je tehniški muzej eden zahtevnejših projektov tudi za njihov biro. »Težko je sicer primerjati spomenike kulturne dediščine med seboj, saj je vsak edinstven.

    Bistra, nekdanja kartuzija, je po tipologiji morda najbolj podobna samostanu v italijanski dolini Pustertal, ki smo ga pred kratkim prenovili v dom za starejše. V obeh primerih gre za zahteven program, ki ga je treba umestiti v obstoječo lupino in zanj v njej zagotoviti sodobne in primerne pogoje delovanja tako, da ne ranimo avtentične substance.«

    Samograditeljska hiša ob robu gozda in mesta, Ljutomer

    Samograditeljstvo je velika avantura in ni za vsakogar, naročniki imajo pogosto finančno in časovno preveč optimističen načrt.

    Hiša, ki je bila nominirana za nagrado piranesi, leži nad Ljutomerom, na lokaciji ob robu gozda in mesta. Tu je že stal približno stoletje star objekt, a ga zaradi dotrajanosti ni bilo mogoče ohraniti, zato so se odločili za novogradnjo. Naročnika, takrat še mlad par, zdaj starša treh otrok, sta si želela hišo z veliko topline, domačnosti in dobro zasnovanega ambienta, a ker so se gradnje lotili ravno sredi pandemije, pomanjkanja in hitrega draženja gradbenih materialov, se je križno mozničena lesena konstrukcija izkazala za predrago, zato so začeli razmišljati o klasični gradnji.

    »Odločala sva se med hišo na ključ, klasično gradnjo in tistim, kar želiva, z veliko lastnega angažmaja. Četudi je bilo stresno in naporno, smo tudi danes, ko v njej bivamo približno­ dve leti in pol, enako navdušeni.«­

    Tadej Bogdan

    Toda ko so arhitekti na novo izrisali načrt iz opečnatih zidakov, so ugotovili, da bi morali zaradi njihove debeline in slabšega izkoristka pozidati 22 kvadratov bruto večjo površino, zaradi debeline zidov pa bi za povrhu izgubili eno sobo. Lastnik je dodal, da bi morali poleg tega spremeniti še gradbeno dokumentacijo, kar bi stalo še od 20.000 do 30.000 evrov, pa tudi gradnja bi se gotovo zavlekla za najmanj leto dni.

    Samograditelja, takrat še mlad par, sta si želela hišo z veliko topline, domačnosti in dobro zasnovanega ambienta. FOTO: Strip Lab
    Samograditelja, takrat še mlad par, sta si želela hišo z veliko topline, domačnosti in dobro zasnovanega ambienta. FOTO: Strip Lab

    Obveljalo je, da bodo raje več odšteli za konstrukcijo in prihranili kje drugje, dolgoročno so tako pridobili več. Lesena konstrukcija je omogočila, da so notranjost hiše lahko pustili iz naravnega lesa brez dodatnih oblog, zunanjost so predvideli v kontrastni črni barvi – lesenih panelih, zaščitenih s starodavno japonsko tehniko ­žganja lesa.

    Na vprašanje, ali bi si samograditelj hiše po tej izkušnji, ko pogleda nazaj, še upal lotiti takšnega projekta, je Tadej Bogdan odgovoril: »Takoj gotovo ne. Odločala sva se med hišo na ključ, klasično gradnjo in tistim, kar želiva, in z veliko lastnega angažmaja. A ko premisliš, četudi je bilo stresno in naporno, smo tudi danes, ko v njej bivamo približno­ dve leti in pol, enako navdušeni.«­

    Nov prizidek OŠ Prule, Ljubljana

    S prenovo bo šola dobila nov vhod z Janežičeve ulice, potem ko so stoletje učenci vstopali skozi labirint hodnikov in stopnišč.

    Eno najbolj znanih ljubljanskih osnovnih šol, osnovno šolo Prule, ki se ponaša s 114-letno zgodovino, čaka celovita prenova; gradnja novega prizidka s telovadnico in novo vhodno avlo, ki bo s še nekaj drugimi spremembami in selitvami učilnic povsem spremenila šolski vsakdanjik.

    Cilj prenove ni zgolj formalna prenova tkiva, temveč tudi reorganizacija prostorov, s katero bo prostor šole jasno organiziran, bolj funkcionalen in prijetnejši tako za učence kot učitelje. Z novim prizidkom in notranjim atrijem bo šola dobila povsem nov zagon, meni arhitekt Miha Dobrin, ki je predlagal vzpostavitev novega vhoda v šolo.

    »Z novim prizidkom in notranjim atrijem bo šola dobila povsem nov zagon.«

    Miha Dobrin

    Glavni vhod je že več kot stoletje z ulice Prule, v pritličje se je treba povzpeti tri metre visoko, od tam pa v labirint hodnikov in stopnišč. Z vidika uporabnikov, učencev in zaposlenih, je to zelo nepraktično, za gibalno ovirane pa nepremagljiva ovira.

    Cilj prenove osnovne šole Prule ni zgolj formalna prenova obstoječega tkiva, ampak tudi reorganizacija prostorov. FOTO: arhiv Arhitekti Dobrin
    Cilj prenove osnovne šole Prule ni zgolj formalna prenova obstoječega tkiva, ampak tudi reorganizacija prostorov. FOTO: arhiv Arhitekti Dobrin

    Novi vhod brez nivojskih razlik bo urejen z Janežičeve ulice. S premišljeno rešitvijo so arhitekti med starim šolskim poslopjem in novim prizidkom ustvarili naravno osvetljeno trietažno avlo, notranji atrij oziroma trg, kjer se bodo križale poti vseh. Kot na kakšnem italijanskem trgu se bo prostor odpiral po sekvencah; iz avle bodo komunikacijske poti vodile v vse prostore šole. Notranji atrij je imel najprej predvideno v celoti zastekljeno kupolo, z racionalizacijo projekta pa jo je nadomestila mreža strešnih oken.

    V notranjem atriju bo prostor izmenjave, priložnost za spletanje simpatij. Sem se bodo učenci lahko umaknili med odmorom, tu bodo lahko počakali tudi s knjigo v roki, našteva sogovornik. V pritličju prizidka, neposredno ob novem glavnem vhodu, bo namreč umeščena knjižnica, ki so jo arhitekti učencem s tem postavili v nezaveden fokus. Čeprav bo sedanji glavni vhod po prenovi namenjen le zaposlenim, je sogovornik prepričan, da bodo tudi učitelji in drugo šolsko osebje v šolo vstopali skozi novi vhod.

    Dom starejših, Izola

    Gradnjo doma za približno 150 stanovalcev načrtujejo za letos, na natečaju je zmagala rešitev birojev Pilot projekt in Curk arhitektura.

    Dom je previden ob parku na robu mestnega jedra, na zgornji strani Prešernove ceste, ob kateri vodi markanten pinijev drevored, ki deluje kot močna prostorska os in tvori mejo ožjega središča Izole. Območje zdaj naseljujejo vrtički in objekti večjega merila, na drugi strani ceste pa stanovanjska gradnja manjšega merila. Lokacijo zaznamuje tudi (kolesarska) pot Parenzana.

    Arhitekt Lenart Piano je povedal, da je bilo umeščanje doma za približno 150 stanovalcev, kar predstavlja velik program, na zemljišče trikotne oblike zaradi relativno velikega volumna kar težavno. Ker bi zaradi svoje velikosti lahko deloval zelo impozantno, so se odločili, da ga razdelijo na dva enaka stolpiča.

    Največ pozornosti so arhitekti doma starejših v Izoli namenili premisleku, kako in kam umestiti število predvidenih sob. FOTO: računalniški prikaz Pilot projekt in Curk arhitektura
    Največ pozornosti so arhitekti doma starejših v Izoli namenili premisleku, kako in kam umestiti število predvidenih sob. FOTO: računalniški prikaz Pilot projekt in Curk arhitektura

    S tem so ga približali merilu okoliške stanovanjske pozidave. Z zamikom stolpičev so pridobili vhodni trg, mestni javni prostor, ki tvori razširitev ob Prešernovi cesti, ki je zelo linearna, za stavbo pa s tem ustvarili zaledni park, ki ga lahko uporablja tudi širša javnost oziroma zunanji sprehajalci. V neposredni bližini je večje parkirišče, zato stavbe ni bilo treba prilagajati podzemni garaži; parkirna hiša namreč zelo omeji konstrukcijsko zasnovo objekta.

    Največ pozornosti so namenili premisleku, kako in kam umestiti število predvidenih sob na posamezno gospodinjsko enoto, saj je natečajna naloga predvidevala zgornjo dopustno mejo stanovalcev v vsaki gospodinjski skupini, hkrati pa skupni prostori niso bili sorazmerno povečani. Preveliko število sob ob premalo skupnih prostorov je arhitekte sililo v zasnovo s hodniki, a so se temu želeli izogniti.

    »Hodniki v domu za starejše so kot neka interna ulica, vendar imajo stanovalci pogosto težave s premikanjem, zato morajo biti hodniki razširjeni. Imeti morajo elemente kotičkov, skupnih prostorov, kjer se lahko kaj dogaja ali pa kamor se človek lahko umakne. Zato smo, da bi pridobili večje skupne prostore, nekoliko spremenili razporeditev sob, soba manj v vsaki etaži pa nam je omogočila, da smo naredili bivalno okolje bolj domače in manj institucionalno,« je pojasnil Piano.

    Sorodni članki

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Gorski bivaki: arhitektura v ekstremnih razmerah

    Tudi estetski objekti, ki se zlivajo z gorsko pokrajino, odlikovati pa jih mora trpežnost pa tudi čim manj vzdrževanja in čim lažji transport.
    Saša Bojc 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Gorska koča, zasnovana kot poročno darilo

    Alpska hiša Franja je bila zgrajena leta 1941, v njej naj bi prebivali celo nemški vojaki, zdaj pa prenovljena razveseljuje kot drugi dom mlade družine.
    Saša Bojc 18. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Hiša, ki jo je rodilo prerekanje dveh gospodinjskih pomočnic

    Vila pisatelja in duhovnika Franca Saleškega Finžgarja v Ljubljani je v lasti SAZU. Gradil jo je Anton Suhadolc, prenovila pa njegova vnukinja Mima Suhadolc.
    Saša Bojc 4. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Kako je socialistična dvokapnica postala hiša za 21. stoletje

    Mlada družina je želela hišo, zgrajeno po tipskem načrtu v 70. letih, prilagoditi sodobnim navadam in predvsem vzpostaviti povezavo z zunanjim vrtom.
    Saša Bojc 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Kraška obnova s srcem, znanjem in dušo

    Domačija v Kobdilju ima poleg hiš še sedem gospodarskih stavb in v njih vse, kar pričakuje zahteven gost.
    Saša Bojc 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Stanovanje v skladišču: loft s spalnico in kopalnico v zraku

    Domovanja, urejena v nenamensko zgrajenih stavbah, ponujajo nekaj, česar običajna stanovanja ne.
    Saša Bojc 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Hiša gradbenega inženirja

    Stoletna vila na Mirju zasijala v novi luči

    Arhitekti biroja Ofis so imeli s prenovo vile na Mirju lepo priložnost rekonstruirati zgodovino in način bivanja v predvojni Ljubljani.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tragedija

    Požar v Crans Montani naj bi zanetile iskre s steklenic šampanjca

    V švicarskem smučarskem središču Crans-Montana umrlo več kot 40 ljudi, na prizorišče prispel tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani.
    2. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ambientiprenovaarhitekturakulturna dediščinavila MuhrTehniški muzej slovenije v Bistriprenova OŠ Prulesamograditeljska hišadom starejših Izola

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Barva leta 2026: zakaj bela sproža toliko odzivov

    Letošnji izbor barve leta je vzbudil nenavadno veliko pozornosti, čeprav gre za nevtralno belo.
    Aleksandra Zorko 3. 1. 2026 | 12:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti 2025

    Kot da že od nekdaj stoji tam

    Med drugim stara nova vila, nov prizidek k stari šoli, prva obnova muzejskega kompleksa, dom za starejše in samograditeljstvo, ki je lahko navdih.
    3. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Reševalne službe pozivajo k previdnosti

    Plazovi na severu Italije terjali tri smrtne žrtve

    V Alpah je umrla 50-letna nemška pohodnica, isti dan je plaz v bližini Torina zasul francoskega smučarja, Dolomiti so bili usodni za italijanskega alpinista.
    3. 1. 2026 | 11:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protesti

    Protesti v Iranu se zaostrujejo, policija opozarja na oboroženo vstajo

    V nemirih je umrlo najmanj deset ljudi, oblasti poročajo o aretacijah, Teheran pa zavrača grožnje ZDA in poudarja, da bo preprečil nadaljnjo eskalacijo.
    3. 1. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    16 milijard dolarjev delnic

    Kdo je imel največ izkupička od prodaje delnic v letu 2025?

    Največ prodaj so opravili vodilni v tehnološkem sektorju. Večina transakcij je potekala v okviru vnaprej določenih prodajnih načrtov. Na vrhu Jeff Bezos.
    3. 1. 2026 | 10:37
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Reševalne službe pozivajo k previdnosti

    Plazovi na severu Italije terjali tri smrtne žrtve

    V Alpah je umrla 50-letna nemška pohodnica, isti dan je plaz v bližini Torina zasul francoskega smučarja, Dolomiti so bili usodni za italijanskega alpinista.
    3. 1. 2026 | 11:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protesti

    Protesti v Iranu se zaostrujejo, policija opozarja na oboroženo vstajo

    V nemirih je umrlo najmanj deset ljudi, oblasti poročajo o aretacijah, Teheran pa zavrača grožnje ZDA in poudarja, da bo preprečil nadaljnjo eskalacijo.
    3. 1. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    16 milijard dolarjev delnic

    Kdo je imel največ izkupička od prodaje delnic v letu 2025?

    Največ prodaj so opravili vodilni v tehnološkem sektorju. Večina transakcij je potekala v okviru vnaprej določenih prodajnih načrtov. Na vrhu Jeff Bezos.
    3. 1. 2026 | 10:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo