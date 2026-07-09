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    Dnevni horoskop za četrtek, 9. julija

    Luna pričenja dan v znamenju ovna, kar spodbuja občutek pobude in drznosti. Vendar pa se v popoldanskih urah premakne v znamenje bika.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    9. 7. 2026 | 05:05
    3:37
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    Danes, 9. julija 2026, nas nebo obdaja z energijami, ki nas vabijo k introspekciji in premišljenemu delovanju. Luna prehaja iz ovna v bika, kar prinaša pomembne planetarne aspekte, ki nas spodbujajo k usklajevanju našega notranjega sveta z vesoljnimi ritmi.

    Luna pričenja dan v znamenju ovna, kar spodbuja občutek pobude in drznosti. Vendar pa se v popoldanskih urah, natančneje ob 16:27, Luna premakne v znamenje bika, kar prinaša prizemljeno energijo, ki poudarja stabilnost in čutnost. Ta premik nas spodbuja, da upočasnimo, uživamo v trenutku in se povežemo s fizičnim svetom okoli nas.

    V zgodnjih jutranjih urah Luna tvori kvadrat z Merkurjem v raku. Ta aspekt lahko povzroči notranje konflikte med našimi čustvi in mislimi, kar lahko vodi do nesporazumov ali impulzivnih komunikacij. Priporočljivo je, da se pred izražanjem ustavimo in premislimo, da bodo naše besede usklajene z našimi resničnimi nameni.

    Proti popoldnevu Luna tvori harmoničen trigon z Venero v levu. Ta poravnava povečuje našo sposobnost za naklonjenost in cenjenje lepote, kar je idealen čas za negovanje odnosov in ustvarjalne dejavnosti. Kombinacija prizemljene energije bika in topline Venere ustvarja negovalno okolje za osebno in medosebno rast.

    Venera, planet ljubezni in harmonije, nadaljuje svojo pot skozi leva, kar povečuje želje po priznanju in srčnih povezavah. Ta položaj nas spodbuja, da odkrito izražamo svoje naklonjenosti in iščemo veselje v ustvarjalnem samoizražanju.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Mars, planet akcije, je v dinamičnem aspektu z Uranom, kar nakazuje na porast inovativne energije in možnost nepričakovanih dogodkov. Ta tranzit nas vabi, da objamemo spremembe in usmerimo svojo energijo v nove in vznemirljive podvige.

    Četrtek je tradicionalno povezan z Jupitrom, planetom širjenja in modrosti. Vpliv Jupitra nas spodbuja k iskanju znanja, sprejemanju optimizma in raziskovanju novih obzorij. Danes je torej odličen dan za širjenje naših perspektiv, bodisi skozi učenje, potovanja ali filozofske razprave.

    Ob prehodu Lune v bika in trigonu z Venero nam dan ponuja harmonično mešanico prizemljenih in naklonjenih energij. To je idealen čas za osredotočanje na skrb zase, negovanje odnosov in dejavnosti, ki prinašajo otipljivo zadovoljstvo. Bodite pozorni na jutranji kvadrat Lune in Merkurja ter prakticirajte premišljeno komunikacijo in se izogibajte prenagljenim odločitvam. Sprejmite razširjajočo energijo Jupitra z iskanjem novih izkušenj, ki bogatijo vaše razumevanje in prinašajo veselje.

    S tem, ko se uglasimo z nebesnimi vplivi, lahko z milino in namenom krmarimo skozi današnje energije, kar spodbuja tako osebno rast kot tudi smiselne povezave.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

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