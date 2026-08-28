Kralj Harald V. je mrtev, naj živi novi kralj Haakon VIII.

Smrt norveškega kralja Haralda V. ne pomeni dolgega obdobja negotovosti glede tega, kdo bo naslednji monarh. Najstarejši evropski monarh je umrl danes, v 90. letu starosti, ob 6.35 v bolnišnici v Oslu, po njegovi smrti je njegov sin Haakon takoj nasledil očeta na prestolu – ni bilo treba čakati na kronanje ali parlamentarno glasovanje. Norveška ustava namreč jasno določa pravila nasledstva prestola. Po 6. členu ustave je nasledstvo prestola dedno in poteka po določenem vrstnem redu. To pomeni, da po smrti kralja prestol preide na naslednika, ki je v nasledstveni liniji. V primeru kralja Haralda je to njegov sin Haakon, ker je bil rojen pred ustavno spremembo leta 1990, ki je uvedla enakovredno nasledstvo moških in žensk, zato je po takratnih pravilih kot sin kralja Haralda imel prednost ...