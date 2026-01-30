Kralj Karel III. in njegova Cluckinghamska palača

Ta teden je izšla knjiga The Crown's Silence (Tišina krone) ameriške zgodovinarke Brooke N. Newman, izredne profesorice na Oddelku za zgodovino na Univerzi Virginia Commonwealth v ZDA. Znana tudi kot avtorica knjig A Dark Inheritance: Blood, Race, and Sex in Colonial Jamaica o temni dediščini kolonialne Jamajke ter The Queen’s Silence: The Hidden History of the British Monarchy and Slavery se je že v slednji lotila zgodovine britanske monarhije in suženjstva od kraljice Elizabete I. do kraljice Viktorije.

V novi knjigi se avtorica, ki je za svoje raziskave prejela podporo različnih prestižnih institucij, vključno s kraljevim arhivom z gradu Windsor in centrom za ameriške študije Eccles v britanski nacionalni knjižnici, podrobno opisuje, kako so britanski monarhi od kraljice Elizabete I. do Jurija IV. uporabljali trgovino s sužnji za povečanje prihodkov in obrambo britanskega imperija, kako je stoletja profitiral od trgovine z afriškimi sužnji in jo ščitil. Domneva se, da je bila britanska krona do leta 1807 največji kupec sužnjev.

Kot poroča Guardian, so britanski poslanci, strokovnjaki in aktivisti na podlagi te raziskave kralja Karla III. pozvali k uradnemu opravičilu za suženjstvo. Kralj je že prej izrazil osebno obžalovanje zaradi trpljenja, ki ga je povzročilo suženjstvo, in govoril o zavezi k »iskanju načinov za odpravo neenakosti, ki še vedno obstajajo«, vendar britanska krona nikoli ni izrekla uradnega opravičila.

Film o kraljevi okoljevarstveni viziji Finding Harmony - A King's Vision (Iskanje harmonije – kraljeva vizija) s februarjem prihaja na na Amazon Prime Video. Foto Aaron Chown Via Reuters

Pri časniku, ki je navedel očitke in pozive različnih organizacij, še čakajo na komentar Buckinghamske palače, sicer pa kralja na srečanju voditeljev vlad Commonwealtha v Antigvi in ​​Barbudi na Kabirih v začetku novembra gotovo čakajo novi pozivi karibskih in afriških držav k ukrepanju za odpravo zapuščine suženjstva.

Kraljeva vizija iskanja harmonije z naravo

Sicer pa je bila sredi tedna v gradu Windsor premiera televizijskega dokumentarnega filma o kralju in njegovi okoljevarstveni viziji Finding Harmony - A King's Vision (Iskanje harmonije – kraljeva vizija), ki bo naslednji mesec predvajan na Amazonovem Prime Video.

Kate Winslet je narativni glas v filmu. FOTO: Jonathan Brady Via Reuters

Kralj se v enoinpolurnem filmu, v katerem narativni glas pripada igralki Kate Winslet, spominja svojih prizadevanj za trajnostni razvoj, ki trajajo že desetletja, film, posnet v sodelovanju z njegovo King's Foundation pa s primeri z vsega sveta prikazuje, kako je filozofija harmonije z naravo lahko uporabljena v kmetijstvu, tradicionalnih obrtnih spretnostih, arhitekturi in urbanističnem načrtovanju.

Sam jo uresničuje preko svoje fundacije King's Foundation po svetu pa tudi z Dumfries House in svojem posestvu Highgrove v Gloucestershiru. To slovi kot živi laboratorij za njegove tehnike ekološkega vrtnarjenja in kmetovanja. V filmu ga vidimo, kako hrani kokoši in zbira jajca v lopi, imenovani Cluckinghamska palača. Slišati je tudi o vojvodi Yorškem, a to je le ime sorte krompirja, ki jo kralj priporoča kot dobro izbiro za peko. Videti pa je tudi arhivske posnetke njegovih sinov, princa Williama in princa Harryja pa tudi njegove fotografije iz otroštva.

Dvorec Dumfries House v Ayrshiru je bil na njegovo pobudo prenovljen in spremenjen v center za usposabljanje in v filmu je videti, kako pomemben je postal za lokalno skupnost in tamkajšnje gospodarstvo v tem delu Škotske, ki ga je močno prizadelo zaprtje lokalnih premogovnikov.

»Še nikoli ni bilo pomembneje, da si svet skupaj prizadeva za zaščito našega planeta in za obnovitev našega odnosa z njim,« med drugim pravi monarh. Že pri 21. letih leta 1970 je imel govor, v katerem je zagovarjal okoljevarstvena stališča, a se je soočal s posmehom, češ, da so »nora«.