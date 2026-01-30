  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Kralj Karel III. in njegova Cluckinghamska palača

    Izšla je nova knjiga o povezavi britanskih kraljev s suženjstvom in nov dokumentarni film o Karlu III., naravi in njegovih okoljevarstvenih prizadevanjih.
    Premiera je bila na windsorskem gradu. FOTO: Jonathan Brady Via Reuters
    Premiera je bila na windsorskem gradu. FOTO: Jonathan Brady Via Reuters
    S. B.
    30. 1. 2026 | 15:00
    4:14
    Ta teden je izšla knjiga The Crown's Silence (Tišina krone) ameriške zgodovinarke Brooke N. Newman, izredne profesorice na Oddelku za zgodovino na Univerzi Virginia Commonwealth v ZDA. Znana tudi kot avtorica knjig A Dark Inheritance: Blood, Race, and Sex in Colonial Jamaica o temni dediščini kolonialne Jamajke ter The Queen’s Silence: The Hidden History of the British Monarchy and Slavery se je že v slednji lotila zgodovine britanske monarhije in suženjstva od kraljice Elizabete I. do kraljice Viktorije.

    V novi knjigi se avtorica, ki je za svoje raziskave prejela podporo različnih prestižnih institucij, vključno s kraljevim arhivom z gradu Windsor in centrom za ameriške študije Eccles v britanski nacionalni knjižnici, podrobno opisuje, kako so britanski monarhi od kraljice Elizabete I. do Jurija IV. uporabljali trgovino s sužnji za povečanje prihodkov in obrambo britanskega imperija, kako je stoletja profitiral od trgovine z afriškimi sužnji in jo ščitil. Domneva se, da je bila britanska krona do leta 1807 največji kupec sužnjev.

    Kot poroča Guardian, so britanski poslanci, strokovnjaki in aktivisti na podlagi te raziskave kralja Karla III. pozvali k uradnemu opravičilu za suženjstvo. Kralj je že prej izrazil osebno obžalovanje zaradi trpljenja, ki ga je povzročilo suženjstvo, in govoril o zavezi k »iskanju načinov za odpravo neenakosti, ki še vedno obstajajo«, vendar britanska krona nikoli ni izrekla uradnega opravičila.

    Film o kraljevi okoljevarstveni viziji Finding Harmony - A King's Vision (Iskanje harmonije – kraljeva vizija) s februarjem prihaja na na Amazon Prime Video. Foto Aaron Chown Via Reuters
    Film o kraljevi okoljevarstveni viziji Finding Harmony - A King's Vision (Iskanje harmonije – kraljeva vizija) s februarjem prihaja na na Amazon Prime Video. Foto Aaron Chown Via Reuters

    Pri časniku, ki je navedel očitke in pozive različnih organizacij, še čakajo na komentar Buckinghamske palače, sicer pa kralja na srečanju voditeljev vlad Commonwealtha v Antigvi in ​​Barbudi na Kabirih v začetku novembra gotovo čakajo novi pozivi karibskih in afriških držav k ukrepanju za odpravo zapuščine suženjstva.

    Kraljeva vizija iskanja harmonije z naravo

    Sicer pa je bila sredi tedna v gradu Windsor premiera televizijskega dokumentarnega filma o kralju in njegovi okoljevarstveni viziji Finding Harmony - A King's Vision (Iskanje harmonije – kraljeva vizija), ki bo naslednji mesec predvajan na Amazonovem Prime Video.

    Kate Winslet je narativni glas v filmu. FOTO: Jonathan Brady Via Reuters
    Kate Winslet je narativni glas v filmu. FOTO: Jonathan Brady Via Reuters

    Kralj se v enoinpolurnem filmu, v katerem narativni glas pripada igralki Kate Winslet, spominja svojih prizadevanj za trajnostni razvoj, ki trajajo že desetletja, film, posnet v sodelovanju z njegovo King's Foundation pa s primeri z vsega sveta prikazuje, kako je filozofija harmonije z naravo lahko uporabljena v kmetijstvu, tradicionalnih obrtnih spretnostih, arhitekturi in urbanističnem načrtovanju.

    Sam jo uresničuje preko svoje fundacije King's Foundation po svetu pa tudi z Dumfries House in svojem posestvu Highgrove v Gloucestershiru. To slovi kot živi laboratorij za njegove tehnike ekološkega vrtnarjenja in kmetovanja. V filmu ga vidimo, kako hrani kokoši in zbira jajca v lopi, imenovani Cluckinghamska palača. Slišati je tudi o vojvodi Yorškem, a to je le ime sorte krompirja, ki jo kralj priporoča kot dobro izbiro za peko. Videti pa je tudi arhivske posnetke njegovih sinov, princa Williama in princa Harryja pa tudi njegove fotografije iz otroštva.

    Dvorec Dumfries House v Ayrshiru je bil na njegovo pobudo prenovljen in spremenjen v center za usposabljanje in v filmu je videti, kako pomemben je postal za lokalno skupnost in tamkajšnje gospodarstvo v tem delu Škotske, ki ga je močno prizadelo zaprtje lokalnih premogovnikov.

    »Še nikoli ni bilo pomembneje, da si svet skupaj prizadeva za zaščito našega planeta in za obnovitev našega odnosa z njim,« med drugim pravi monarh. Že pri 21. letih leta 1970 je imel govor, v katerem je zagovarjal okoljevarstvena stališča, a se je soočal s posmehom, češ, da so »nora«.

    Samostojni podjetniki
    Samostojni podjetniki

    Tik pred volitvami napovedane spremembe za normirance

    30. 1. 2026 | 15:51
    Preberite več
    Preberite več
    OP Avstralije
    OP Avstralije

    Presenečenje v Melbournu, Novak Đoković premagal Sinnerja in se uvrstil v finale

    30. 1. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Po Trumpovi prošnji Putin preusmeril napade

    Obstreljevanje na daljavo se je nadaljevalo s podobno intenzivnostjo, le tarča niso bili več energetski objekti.
    Boris Čibej 30. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
