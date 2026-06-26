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    Zanimivosti

    Kralj Karel III. med britanskimi rekorderji po plačanih davkih

    Karel III. je prvi britanski monarh, ki je razkril svoje davčne račune. Objava je bila njegova osebna odločitev, so sporočili iz Buckinghamske palače.
    Kralj Karel III. je eden od stotih Britancev, ki plačujejo največ davkov. FOTO: Yui Mok/Reuters
    Galerija
    Kralj Karel III. je eden od stotih Britancev, ki plačujejo največ davkov. FOTO: Yui Mok/Reuters
    S. I.
    26. 6. 2026 | 07:55
    26. 6. 2026 | 08:45
    10:32
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    Britanski kralj Karel III. je razkril, da je za obdobje 2024–2025 plačal 12,9 milijona funtov (slabih 15 milijonov evrov) davkov, s čimer je postal prvi monarh Združenega kraljestva, ki je razkril svoje davčne račune. Višina plačanega davka ga uvršča med sto Britancev, ki plačujejo največ davkov, poroča britanski BBC.

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    S tradicionalno parado počastili rojstni dan kralja Karla III.

    Njegov sin William, valižanski princ, pa je sporočil, da je v istem obdobju plačal 7,76 milijona funtov (devet milijonov evrov) davkov, kažejo podatki v letnem kraljevem poročilu in računovodskih izkazih. Poročilo je tudi razkrito, da bosta kralj in kraljica Camilla še naprej živela v Clarence Housu in se ne bosta preselila v Buckinghamsko palačo.

    Osebna odločitev

    Računi kažejo, da se glavni vir letnega javnega financiranja kraljeve družine, tako imenovani sovereign grant, za obdobje 2027–2028 povečuje na nekaj manj kot sto milijonov funtov (116 milijonov evrov). Kralj je za obdobje 2023–2024 plačal 11,7 milijona funtov (13,6 milijona evrov) davka, medtem ko je princ William za isto obdobje plačal 8,34 milijona funtov (9,68 milijona evrov).

    Objava višine davkov, ki jih kralj in princ William prostovoljno plačata, je bila njuna osebna odločitev, so sporočili iz njunih uradov. Buckinghamska palača je potezo opisala kot povečanje preglednosti, njen cilj pa je bil »spodbujati širše razumevanje naše odgovornosti«.

    Odkar je Karel III. leta 2022 postal monarh, William pa valižanski princ, je skupna vsota očeta in sina, plačana britanski davčni upravi, znašala več kot 58 milijonov evrov, navaja BBC. Nove številke ne dajejo podrobne razčlenitve, kako je bil davek izračunan, monarh pa je bil obravnavan po najvišji davčni stopnji.

    Potni stroški štiridnevnega državnega obiska kralja Karla III. in kraljice Camille v Italiji aprila 2025 so znašali 147.300 evrov. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Potni stroški štiridnevnega državnega obiska kralja Karla III. in kraljice Camille v Italiji aprila 2025 so znašali 147.300 evrov. FOTO: Phil Noble/Reuters

    Kralj prejema letni dohodek iz svojega posestva, vojvodstva Lancaster, ustanovljenega z namenom, da monarhu zagotovi neodvisen vir denarja za uradne in zasebne izdatke. Gre za portfelj zemljišč, naložb in nepremičnin, ki kralju zagotavlja letni dohodek, ki je v obdobju 2025–2026 znašal 29,2 milijona evrov.

    Drugi viri dohodka, ki so predmet obdavčitve, vključujejo kraljeve lastne naložbe in prihranke ter denar, ustvarjen z njegovimi zasebnimi posestvi Balmoral in Sandringham.

    Princ William sprva ni objavil svojih davčnih plačil, ko je postal prestolonaslednik, vendar je skupaj z očetom zdaj javno objavil plačilo dohodnine in davka od kapitalskih dobičkov. William prejema dohodek od vojvodstva Cornwall, več milijard funtov vrednega in 130.000 akrov (526 km2) velikega dednega posestva, ki vključuje tudi igrišče za kriket Oval v Londonu, iz katerega se financirajo njegove uradne dolžnosti, njegova pisarna in zasebno družinsko življenje.

    Najdražja pot kraljeve družine v tujino je bil letošnji obisk princa Williama v Savdski Arabiji; stal je nekaj več kot 150.000 evrov. FOTO: SPA/Reuters
    Najdražja pot kraljeve družine v tujino je bil letošnji obisk princa Williama v Savdski Arabiji; stal je nekaj več kot 150.000 evrov. FOTO: SPA/Reuters

    »Princ William plača dohodnino po najvišji stopnji od vsakega neto presežka po tem, ko so stroški pokriti. Ti stroški so neodvisno revidirani, da se zagotovi ustreznost morebitnih odbitkov,« je po pisanju BBC dejal prinčev zasebni tajnik Ian Patrick. »Princ priznava zanimanje za te ureditve in pomen ustrezne preglednosti,« je dodal.

    Davek, ki ga je treba plačati za obdobje 2025–2026, je še vedno v reviziji in bo objavljen prihodnje leto. Dohodek ali kakršne koli podrobnosti o zasebnih naložbah tako kralja Karla III. kot princa Williama niso bile razkrite.

    Princ William je še napovedal, da ne bo več osebno imel koristi od letne najemnine v višini 1,7 milijona evrov, ki jo ustvarja zapuščeni zapor Dartmoor. Zahteval je, da se znesek odšteje od prihodkov vojvodstva Cornwall, denar pa se namesto tega porabi za podporo lokalni skupnosti, zlasti v podeželski skupnosti Princetown blizu zapora. Dartmoor je od leta 2024 prazen zaradi visokih ravni strupenega plina radona, ki so ga odkrili v stavbi.

    Nekaj zanimivih številk

    Objava letnih kraljevih računov razkriva tudi to, da je bil najdražji obisk kraljeve družine v tujini tridnevni izlet princa Williama v Savdsko Arabijo februarja letos: stal je nekaj več kot 150.000 evrov. Potni stroški štiridnevnega državnega obiska kralja in kraljice v Italiji aprila 2025 pa so znašali 147.300 evrov.

    Karlovo potovanje s kraljevim vlakom v Lancaster junija 2025 je stalo 56.230 evrov. Vlak naj bi bil zaradi varčevanja umaknjen iz prometa do leta 2027. Kraljeva družina je v lanskem letu opravila približno 177 helikopterskih poletov, kar je stalo 850.641 evrov.

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    Obisk kralja – od zlatih krožnikov do zahteve za vrnitev znamenitega diamanta

    Medtem bo kraljeva družina v skladu z novo formulo za izračun državne subvencije v obdobju 2027–2028 prejemala po 116 milijonov evrov na leto; pred tremi leti je ta znesek znašal 60 milijonov evrov, piše BBC. Subvencija zagotavlja javno financiranje tekočih stroškov monarhije. To vključuje stroške za osnovno osebje, tekoče stroške kraljevega uradnega gospodinjstva, vključno s sprejemi, vzdrževanjem palač v Angliji in potnimi stroški za kraljeve dogodke.

    O višji številki so odločali kraljevi skrbniki – premier Keir Starmer, finančna ministrica Rachel Reeves ter varuh kraljeve blagajne James Chalmers. Dodatni denar bo namenjen vzdrževanju zgodovinskih stavb, krepitvi kibernetske varnosti v kraljevih rezidencah in podpori prehoda na zeleno energijo, pri čemer je skoraj 13 milijonov evrov namenjenih zamenjavi kotlov na gradu Windsor.

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    Kralj Karel III. in njegova Cluckinghamska palača

    Kraljevi blagajnik Chalmers je izjavil, da financiranje »ni bianco ček« in da so izvedli stroge preglede, da bi zagotovili, da je donacija ustrezna glede na višino stroškov. »Odhodke urejajo enaki standardi in discipline kot v katerem koli javno financiranem organu, s strogimi zahtevami glede ustrezne vrednosti, podrobnim načrtovanjem, večletnimi strategijami, neodvisno revizijo in nadzorom v pristojnosti finančnega ministrstva,« je dejal.

    V zadnjih desetih letih je bila državna donacija na višji ravni od osnovne vsote, da bi lahko pokrila stroške večje prenove Buckinghamske palače, ki bo končana do konca leta 2027.

    Kralj ne bo živel v Buckinghamski palači. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
    Kralj ne bo živel v Buckinghamski palači. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

    Po končanih delih se bo letni znesek donacije znižal s 160 milijonov evrov na osnovno financiranje v višini 116 milijonov evrov. Znesek naj bi ostal nespremenjen naslednjih pet let, ko bo naslednjič pregledan, vendar je bistveno višji kot v prejšnjih letih.

    »Pomembno je poudariti, da državna donacija ne zagotavlja osebnega dohodka članom kraljeve družine,« je pojasnil Chalmers. »Financira delo institucije, in ne zasebnega življenja ali zasebnega premoženja.«

    Odločitev kralja in kraljice, da še naprej živita v Clarence Housu, kjer prebivata od leta 2005, je bila sprejeta, da bi javnosti omogočili boljši dostop do Buckinghamske palače. Prenova palače v skupni vrednosti nekaj manj kot 430 milijonov evrov naj bi bila končana marca prihodnje leto. Oblasti upajo, da bo prenova prinesla tudi večji dohodek od obiska državne znamenitosti. To je prvič od vladavine kraljice Viktorije, da se je kak britanski monarh odločil prebivati zunaj Buckinghamske palače.

    Večja finančna preglednost monarhije

    Zgodovinarka Anna Whitelock je za BBC News povedala, da izkazani davčni računi kažejo, da je kralj zelo bogat človek. Razkritje je neposredni odgovor na pozive k večji odgovornosti in finančni preglednosti monarhije. »Mislim, da je to zelo značilno za ta čas in da je to poskus kraljeve družine, da naredi korak naprej, preden bi bila absolutno prisiljena pokazati, da je odzivna, in ne reaktivna.«

    Norman Baker, nekdanji notranji minister liberalnih demokratov in glasni kritik financiranja kraljeve družine, je za BBC povedal, da bi morala prodaja vstopnic za obisk Buckinghamske palače iti v državno blagajno, in ne h kraljevi družini.

    »Vstopnice vsako leto prinesejo milijone. Če (kralj in kraljica) ne živita v Buckinghamski palači, naj jo odpreta za javnost, ves denar od vstopnic pa bi moral iti v državno blagajno, s čimer bi se pomagali pokriti stroški prenove,« je dejal.

    Baker je dodal, da davčna plačila kažejo, da so viri dohodka tako kralja kot princa Williama »ogromni« in da je treba pojasniti, zakaj imata tako visoke stroške. »Če Karel govori o varčevanju, si želimo dejanskega zmanjšanja stroškov, ne le manj ljudi na balkonu Buckinghamske palače,« je dejal.

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    Karel III., okoljevarstvenik, slikar in ekološki kmet s krono

    Razkrilo se je tudi, da se je dobiček iz poslovanja kronskih posesti (Crown Estate, neodvisno vodenega komercialnega podjetja, ki nadzira nepremičnine kraljeve družine), ki gre v državno blagajno, v zadnjem letu močno zmanjšal. Državna subvencija temelji na odstotku dobička premoženja Crown Estate. Subvencija ne prihaja iz premoženja kronskih posesti, temveč iz državne blagajne, vendar se omenjeno premoženje uporablja kot referenčna vrednost.

    Operativni dobiček Crown Estate se je v letu do marca zmanjšal na 1,4 milijarde evrov v primerjavi z 1,6 milijarde evrov iz istega obdobja leto prej. Podatki kažejo, da je padec dobička povezan predvsem z vetrnimi elektrarnami na morju; prej je rasel zaradi pristojbin, povezanih z vetrno energijo na morju, projekti pa zdaj vstopajo v gradbeno fazo.

    Zaslužek kronskih posesti se je v zadnjih dveh letih povzpel na rekordno raven zaradi opcijskih provizij – plačil, ki jih podjetja namenjajo za rezervacijo dela morskega dna, na katerem bodo sčasoma zgradila svoje vetrne elektrarne.

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    Več iz teme

    kraljeva družinaVelika Britanijamonarhijakralj Karel III.davki

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    22. 6. 2026 | 09:11
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    Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

    Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
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    Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

    Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
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    Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

    Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
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