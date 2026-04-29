    Zanimivosti

    Kralj Karel III. Trumpu podaril zvonec: »Če nas boste potrebovali, pokličite!«

    Ob državnem obisku v ZDA sta si voditelja izmenjala simbolna darila, ki poudarjajo skupno zgodovino in zavezništvo.
    Originalni zvonec je visel na komandnem stolpu podmornice, na njem pa je precej jasno vgraviran napis TRUMP 1944. FOTO: Brendan Smialowski Afp
    Originalni zvonec je visel na komandnem stolpu podmornice, na njem pa je precej jasno vgraviran napis TRUMP 1944. FOTO: Brendan Smialowski Afp
    T. J.
    29. 4. 2026 | 10:30
    Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla sta na obisku v ZDA; na sinočnji državniški večerji v Beli hiši pa je kralj ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu podaril poliran podmorniški zvonec iz druge svetovne vojne, in sicer z ladje kraljeve mornarice, ki je bila splavljena leta 1944. Kralj je v napitnici omenil, da je to dokaz skupne zgodovine in »svetle prihodnosti«. In še: »Če nas boste kdaj potrebovali,« je rekel kralj, »no, samo pokličite nas!«

    Gre za originalni zvonec, ki je visel na komandnem stolpu podmornice, na njem pa je precej jasno vgraviran napis TRUMP 1944. Očitno je bila tega leta iz britanske ladjedelnice splavljena podmornica HMS Trump, ki je med drugo svetovno vojno igrala pomembno vlogo v Pacifiku. Darilo torej poudarja skupno vojaško zgodovino Združenega kraljestva in ZDA, zavezništvo v drugi svetovni vojni, hkrati pa ima osebno noto zaradi imena »Trump«. Karel se je tudi pošalil, da je bila večerja boljša v primerjavi z bostonsko čajanko (s tem pa mislil na dogodek, ko so Bostončani leta 1773 v morje odvrgli ladje, polne obdavčenega britanskega čaja, in se tako uprli britanskemu davku na čaj.)

    Med obiskom britanskega kralja sta si voditelja sicer izmenjala več simbolnih daril. Ker poteka ob 250-letnici ameriške poudarjajo skupno zgodovino obeh držav ter njune diplomatske vezi. Po uradnih informacijah Bele hiše in Buckinghamske palače je Donald Trump kralju podaril posebno izdelano kopijo pisma iz leta 1785, ki ga je napisal ameriški diplomat in kasnejši predsednik ZDA John Adams, v njem pa opisuje srečanje z britanskim kraljem Jurijem III., ko je postal prvi ameriški veleposlanik v Londonu. Ameriška prva dama Melania je kraljici Camilli podarila šest srebrnih čajnih žličk Tiffany in med iz Bele hiše, kraljica pa njej oblikovalsko broško.

    Kralj je Trumpu podaril tudi uokvirjen faksimile načrtov za Resolute Desk iz leta 1879, ki je povezan z britansko kraljevo družino. Pisalna miza, ki stoji v Ovalni pisarni Bele hiše,  je bila namreč darilo kraljice Viktorije predsedniku Hayesu leta 1880 in jo od takrat uporablja vsak ameriški predsednik, s čimer je postala simbol, sinonim za predsedniški položaj.

    To je prvi tovrstni obisk vladajočega monarha v ZDA, odkar se je kraljica Elizabeta II. leta 2007 srečala s predsednikom Georgeem W. Bushem. Kralj in kraljica bosta danes v New Yorku, kjer se bosta udeležila spominske slovesnosti za žrtve napadov 11. septembra 2001. V programu imata obisk spominskega parka 9/11 Memorial, srečanja z reševalci in družinami žrtev, obisk skupnostnih projektov (npr. v Harlemu) ter dogodke z gospodarskimi in dobrodelnimi organizacijami.

     

     

    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Novice  |  Svet
    Živalska tržnica ali laboratorij?

    Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

    Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
    Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
    Novice  |  Slovenija
    Izredna seja DZ

    Poseg v 11 zakonov, ukrepi proti energetski krizi brez vsebine

    Spremembe zakona o vladi bodo obravnavane po hitrem postopku, zakon o interventnih ukrepih pa po rednem.
    Karel Lipnik 29. 4. 2026 | 05:00
    Šport  |  Kolesarstvo
    Liege - Bastogne - Liege

    Pogačar po zmagi najprej ob 5500 evrov, nato je UCI srečala pamet

    Sodniki na dirki Liege - Bastogne - Liege so Tadeju Pogačarju po zmagi prisodili kazen zaradi neprimernega dresa na stopničkah, kasneje so jo umaknili.
    28. 4. 2026 | 09:25
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Več iz teme

    Šport  |  Nogomet
    Pokal

    Turški general domačo ekipo med tekmo podprl s preletom letal in helikopterjev

    Nenavadna podpora je očitno pomagala, saj je Konyaspor z zadetkom v 120. minuti tekmo zmagal in izločil Fenerbače.
    29. 4. 2026 | 11:54
    Novice  |  Svet
    Spolne zlorabe

    Francija preiskuje ponovno delujočo spletno stran, povezano s primerom Pelicot

    Po navedbah oblasti je francosko govoreča platforma Coco povezana s kaznivimi dejanji, vključno s spolno zlorabo otrok, posilstvom in umorom.
    29. 4. 2026 | 11:47
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    NLB bo tudi letos delila dividende

    Največja slovenska banka predlaga 6,92 evra bruto dividende na delnico in ohranja možnost dodatne decembrske dividende.
    Karel Lipnik 29. 4. 2026 | 11:44
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Več kot predstavitev lepih predmetov

    Milanski teden oblikovanja je prostor promocije, a tudi kritične refleksije.
    29. 4. 2026 | 11:18
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Indijski milijarder si želi Escobarjeve povodne konje za svoj živalski vrt

    Povodni konji so se od smrti Pabla Escobarja nevarno namnožili, zato je kolumbijska vlada odločila, da bodo živali polovili in usmrtili.
    29. 4. 2026 | 11:12
    Novice  |  Slovenija
    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Magazin  |  Potovanja
    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
