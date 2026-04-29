Kralj Karel III. Trumpu podaril zvonec: »Če nas boste potrebovali, pokličite!«

Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla sta na obisku v ZDA; na sinočnji državniški večerji v Beli hiši pa je kralj ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu podaril poliran podmorniški zvonec iz druge svetovne vojne, in sicer z ladje kraljeve mornarice, ki je bila splavljena leta 1944. Kralj je v napitnici omenil, da je to dokaz skupne zgodovine in »svetle prihodnosti«. In še: »Če nas boste kdaj potrebovali,« je rekel kralj, »no, samo pokličite nas!«

Gre za originalni zvonec, ki je visel na komandnem stolpu podmornice, na njem pa je precej jasno vgraviran napis TRUMP 1944. Očitno je bila tega leta iz britanske ladjedelnice splavljena podmornica HMS Trump, ki je med drugo svetovno vojno igrala pomembno vlogo v Pacifiku. Darilo torej poudarja skupno vojaško zgodovino Združenega kraljestva in ZDA, zavezništvo v drugi svetovni vojni, hkrati pa ima osebno noto zaradi imena »Trump«. Karel se je tudi pošalil, da je bila večerja boljša v primerjavi z bostonsko čajanko (s tem pa mislil na dogodek, ko so Bostončani leta 1773 v morje odvrgli ladje, polne obdavčenega britanskega čaja, in se tako uprli britanskemu davku na čaj.)

Med obiskom britanskega kralja sta si voditelja sicer izmenjala več simbolnih daril. Ker poteka ob 250-letnici ameriške poudarjajo skupno zgodovino obeh držav ter njune diplomatske vezi. Po uradnih informacijah Bele hiše in Buckinghamske palače je Donald Trump kralju podaril posebno izdelano kopijo pisma iz leta 1785, ki ga je napisal ameriški diplomat in kasnejši predsednik ZDA John Adams, v njem pa opisuje srečanje z britanskim kraljem Jurijem III., ko je postal prvi ameriški veleposlanik v Londonu. Ameriška prva dama Melania je kraljici Camilli podarila šest srebrnih čajnih žličk Tiffany in med iz Bele hiše, kraljica pa njej oblikovalsko broško.

Kralj je Trumpu podaril tudi uokvirjen faksimile načrtov za Resolute Desk iz leta 1879, ki je povezan z britansko kraljevo družino. Pisalna miza, ki stoji v Ovalni pisarni Bele hiše, je bila namreč darilo kraljice Viktorije predsedniku Hayesu leta 1880 in jo od takrat uporablja vsak ameriški predsednik, s čimer je postala simbol, sinonim za predsedniški položaj.

To je prvi tovrstni obisk vladajočega monarha v ZDA, odkar se je kraljica Elizabeta II. leta 2007 srečala s predsednikom Georgeem W. Bushem. Kralj in kraljica bosta danes v New Yorku, kjer se bosta udeležila spominske slovesnosti za žrtve napadov 11. septembra 2001. V programu imata obisk spominskega parka 9/11 Memorial, srečanja z reševalci in družinami žrtev, obisk skupnostnih projektov (npr. v Harlemu) ter dogodke z gospodarskimi in dobrodelnimi organizacijami.