Poklon kralja Karla »dragi mami« ob stoti obletnici njenega rojstva

Pokojna britanska kraljica Elizabeta II. bi danes dopolnila sto let, njen sin, kralj Karel III. pa je pred vrsto kraljevih dogodkov, ki so predvideni za danes v počastitev njene zapuščine, dejal, da bi ta dan morali praznovati njeno »polno preživeto življenje«.

V videopoklonu je kralj še dejal: »Njeno stoletje je bilo polno izjemnih sprememb, a kljub temu je skozi vsako desetletje, skozi vsako preobrazbo ostala neomajna in popolnoma predana ljudem, ki jim je služila. Najbrž bi jo veliko stvari danes globoko vznemirilo, vendar me spodbuja njeno prepričanje, da bo dobrota vedno zmagala in da svetlejša zora ni nikoli daleč od obzorja,« je dejal. In še: »Kot je mlada princesa Elizabeta povedala v svojem prvem javnem nastopu, stara komaj 14 let, lahko vsak od nas odigra svojo vlogo, da bo jutrišnji svet boljši in srečnejši kraj.«

Tudi drugi najstarejši Britanci

Triminutni posnetek, ki ga je Buckinghamska palača delila na svojih kanalih na družbenih medijih, je bil posnet v začetku tega meseca v knjižnici gradu Balmoral, priljubljenem škotskem domu, kjer je kraljica Elizabeta II. umrla 8. septembra 2022 v starosti 96 let.

Kraljeva družina bo današnji dan zaznamovala z obiskom Britanskega muzeja, preden bo priredila sprejem v Buckinghamski palači, na katerega bodo povabljene dobrodelne organizacije in organizacije, povezane s pokojno kraljico, kot denimo Cancer Research UK, Jockey Club in Army Benevolent Fund.

Kot piše Independent, bodo med gosti tudi nekateri najstarejši državljani Združenega kraljestva, ki danes praznujejo svoj stoti rojstni dan, kralj pa jim bo osebno izročil voščilnice ob stoletnici.

Kralj je svoje sporočilo zaokrožil s pozivom vsem, naj sledijo zgledu pokojne kraljice in izboljšajo svet okoli sebe. »Bog te blagoslovi, draga mama; za vedno ostajaš v naših srcih in molitvah,« je sklenil.