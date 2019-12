FOTO:Kraljica božiča

Enajst milijonov ogledov v 24 urah

Pevka, ki je že 25 let pred prazniki na vrhu glasbenih lestvic. FOTO: Youtube

Cilj: ustvariti čudovit božič vsako leto

Mariah Carey leta 1994 FOTO: Youtube

Deluje samo za božič

Ena od značilnosti najboljših božičnih pesmi je, da delujejo samo za božič, in med te gotovo sodi All I Want for Christmas is You Mariah Carey, so ugotovili pri britanskem Guardianu in pesem uvrstili na prvo mesto 50 največjih prazničnih pesmi vseh časov. Na drugem mestu je Fairytale of New York skupine The Pogues, na tretjem Just Like Christmas (Low). Na prvem mestu je uspešnica Mariah Carey tudi na kanalu Spotify, sledijo ji Merry Christmas Baby (Bruce Springsteen in E Street band), Christmas Song (Tim Reynolds in Tim Matthews), Christmas in Hollies (Rin DMS) in Jinglebells (Frank Sinatra).

Najljubša tema tudi sredi leta

Ceremonija ob praznvanju 25. obltnice pesmi All I Want for Christmas is You. FOTO: Angela Weiss/AFP

Božič se je letos za Mariah Carey začel res zgodaj. V pričakovanju 25. obletnice ene najbolj priljubljenih pesmi vseh časov All I Want for Christmas is You je začela letošnjo dolarsko žetev načrtovati že v zadnjih dneh septembra, ko je napovedala posebni dvojni album in naskok na vrh lestvice najbolj poslušanih skladb Sporočilo je prenesla v slogu nekakšne cenene dive: v jutranji halji z veliki rdečimi rožami ga je napisala na ogledalo s kričečim rdečilom ter tako spomnila na obletnico pesmi, ki jo je ustoličila za kraljico božiča in je postala ena od glavnih sestavin prazničnih dni ob koncu leta. Ne glede na bizarnost posnetka ji je uspelo: sredi novembra je bila pesem že na sredini Billboardove stoterice, sledil je skok na tretje mesto, v zadnjem tednu je že kraljevala. Po Billboardovih podatkih je pesem samo v zadnjem tednu dosegla 45 milijonov predvajanj na kanalih za pretakanje glasbe in 34 milijonov na radijskih postajah.Božič se Mariah Carey res splača. Pesem All I Want for Christmas is You je dvanajsta najbolje prodajana skladba vseh časov, prodali so je v več kot 16 milijonih izvodov, kar je v imperij ameriške pevke prineslo skoraj 60 milijonov evrov (njeno premoženje naj bi bilo vredno okoli 480 milijonov evrov), vsako leto znova se ta številka samo z nadomestilom za uporabo avtorskih del zviša za 450.000 evrov, je izračunal Business Insider.V zadnjih letih je tudi hit na kanalih za pretakanje glasbe; samo na spotjifyju je na lanski božični večer (v 24 urah) doživela skoraj enajst milijonov ogledov, zaradi česar je prišla v Guinnessovo knjigo, še eno uvrstitev v zbirko rekordov si je prislužila kot božična pesem, ki se je najdlje zadržala na britanski lestvici top 10 (dvajset tednov), znova je slavila en mesec pred letošnjim božičem, ko so jo zbiratelji rekordov prepoznali kot najviše kotirano božično pesem posameznega izvajalca na Billboardovi lestvici stotih najbolj vročih skladb. Še eno neizpodbitno dejstvo torej, da se je božič za Mariah letos začel zgodaj.Tako je bilo tudi leta 1994, ko je bila Mariah Carey še mlada pevka, a je že prepoznavna zaradi svojega glasu z izjemno širokim razponom, izdala je tri uspešne albume, nanizala kar nekaj uvrstitev na svetovne lestvice in nagrad ter se poročila s šefom Sony Music Tommyjem Mottolo. Bilo je v zadnjih dneh oktobra pred petindvajsetimi leti, ko si je za cilj postavila napisati in posneti najlepšo božično pesem. »Naredila sem majhno božično drevesce, si zavrtela film It’s A Wonderful Life, se usedla in se poskušala spraviti v pravo razpoloženje,« je pripovedovala za Cosmopolitan.»Razmišljala sem o tem, kaj me osrečuje pri božiču in kako to spremeniti v ljubezensko pesem.« In tako je nastala vesela melodija z zvončkljanjem in videospotom, v katerem se razposajena Mariah v rdeči obleki podi po snegu in objema z božičkom ter na koncu s prijatelji odpira darila.Božič za Mariah Carey sicer dolgo ni bil povezan s prijetnimi spomini. Odraščala je v disfunkcionalni družini, kakor jo je sama opisala. Starši so se ločili, ko je imela tri leta, z bratom in sestro očitno niso spletli prav pristnega odnosa, saj menda niso v stikih, ves čas so bili v hudi finančni stiski (mater je njena družina razdedinila, ker se je poročila s temnopoltim moškim).»Vedno sem si želela preživeti lep božič, a so ga vselej uničili, zato sem si obljubila, da bom poskrbela za to, da bo vsak moj božič čudovit.« Prav ljubezen do božiča jo je rešila, je prepričana, zato si prizadeva, da ustvari čim bolj čarobne praznike tudi za svoja otroka, osemletna dvojčka Monroeja in Moroccana, ki ju ima z drugim možem, igralcem in raperjem Nickom Cannonom.In pri tem, kako čudovito je z njo preživeti božič, ni niti malo skromna: res je čudovito, mislim, da bi ga moral vsakdo kdaj preživeti tako.V življenju ekscentrične dive, za katero ni znano, ali je že letos dopolnila 50 let ali jih bo prihodnje leto, tukaj ni odstopanj: Aspen s konjsko vprego, božičnimi aperitivi, večerjo, ki ji jo pomaga pripraviti sous chef, smučanjem in najbrž zvončkljanjem v ozadju, kot ga je mogoče slišati v božični himni. Poslušajo samo božično glasbo (najraje skladbe Nata Kinga Cola in Judy Garland) in gledajo božične filme, v bero najljubših sodi kajpak Pravzaprav ljubezen, ki je dala njeni uspešnici leta 2003 izdatni zagon.Po uspehu albuma Merry Christmas ni prav nič nenavadnega, da je še enkrat izrabila moč božičnega razpoloženja: leta 2010 je izdala Merry Cristmas II You. A niti najbolj znani pesmi s tega pevkinega trinajstega albuma – Oh Santa! in When Christmas Comes – se po priljubljenosti nista približali uspešnici iz leta 1994.Božič je tudi tema, o kateri najraje govori z novinarji. Ali kakor je Simon Hattenstone (Guardian) razkril navodila, ki jih je dobil pred intervjujem: »Ne bo odgovarjala na osebna vprašanja, vprašate pa jo lahko karkoli – karkoli – o njeni prihajajoči božični turneji.«Čeprav je bil 1. junij, je za njenim prestolom stalo božično drevo, kakor je opisal lansko srečanje z divo, le nekaj mesecev po tistem, ko je svetu razkrila, da so ji pred 17 leti postavili diagnozo bipolarne motnje. Vse to je cena, ki jo je morala plačati zaradi neizmerne slave in zaradi preteklosti, v kateri je bila razpeta med dvema rasama in tako še dodatno zaznamovana, je prepričana. Njena polt je svetla, čeprav si je kdaj želela, da bi bila temna in bi lahko pripadala eni skupini, je priznala, je pa zato dobila glas, ki ga ima le malokatera pevka bele polti.Tudi zavoljo tega je še vedno edina pevka, katere prvih pet singlov je doseglo prvo mesto lestvice Bilboardovih 100, to so bili Vision of Love, Emotions, I'll Be There (z Jackons 5), Hero in priredba Without You. Vsega skupaj ji je doslej v karieri uspelo narediti 18 takšnih uspešnic, večino v zgodnejših letih.Ko govorimo o prodaji, je kajpak All I Want for Christmas is You (zdaj kajpak dodelan z novejšimi različicami, med drugim z Justinom Bieberjem iz leta 2011) daleč v ospredju – in še se sešteva. Tudi zavoljo koncertov, ki jih je zadnjih pet pripravljala le pred božičem. Končali so se 15. decembra na Madison Square Gardnu v New Yorku, zdaj pa se Mariah najbrž že pripravlja na odhod v Aspen.