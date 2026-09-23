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    Zanimivosti

    Drama po smrti Dolly Parton: nečaku zaradi groženj prepovedali približevanje

    Družba, zadolžena za upravljanje poslovnega imperija country pevke Dolly Parton, je proti njenemu nečaku vložila zahtevek za prepoved približevanja.
    Njen imperij naj bi bil vreden 450 milijonov dolarjev. FOTO: Shutterstock 
    Galerija
    Njen imperij naj bi bil vreden 450 milijonov dolarjev. FOTO: Shutterstock 
    G. K.
    23. 9. 2026 | 13:00
    23. 9. 2026 | 14:27
    4:38
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    Družba She’s Alive, ustanovljena za upravljanje osebne lastnine, avtorskih pravic in poslovnega imperija country zvezdnice Dolly Parton, ki je za rakom umrla 25. avgusta, je na sodišču vložila zahtevek za prepoved približevanja. Glasbeničin nečak Bryan Seaver je menda z nasiljem in celo smrtjo v zadnjem času grozil uslužbencem in direktorju družbe Dannyju Nozellu, dolgoletnemu menedžerju Dolly Parton.

    Seaver je bil dolga leta zadolžen za varovanje svoje tete in seveda pričakuje debel reženj njene zapuščine. Prejšnji teden pa je družba She’s Alive sodelovanje z njim prekinila zaradi njegovega nasilnega obnašanja, v odločitvi pa priložila kup kratkih sporočil in e-poštnih sporočil, ki naj bi jih Seaver začel pošiljati tik pred smrtjo svoje tete.

    V enem sporočilu je zapisal, da bo vzpostavil podkast, s katerim bo uničil Dollyjina partnerstva z blagovnimi znamkami, temu bi se odpovedal ob primernem poplačilu: »To bo odlično. Ali pa mi, za vraga, plačajte,« je sklenil sporočilo. Oklical se je za mednarodnega trgovca z orožjem in v podkrepitev groženj dodal, da je med vojno v Iraku delal za zasebne vojaške izvajalce v tujini.

    Prepoved približevanja Seaverju onemogoča, da bi se pogovarjal z zaposlenimi, odvetniki in poslovnimi partnerji podjetja She’s Alive ali se jim približal na razdaljo manj kot 300 metrov. Njen namen je preprečiti, da bi posegal v poslovne odnose podjetja. Seaver pravi, da se ne bo pustil zastraševati, za prekinitev sodelovanja pa obtožil tiste, ki želijo od pevke, ki je v življenju toliko razdala ljudem, iztisniti čim več dobička. Pevkin poslovni imperij naj bi bil vreden 450 milijonov dolarjev. 

    Sporočevalec smrti

    Ko je 80-letna Partonova 25. avgusta v Nashvillu umrla, je novico o slovesu legende country glasbe svetu po instagramu sporočil prav Bryan Seaver. Povedal je, da je pevka umrla mirno in da se je njena družina odločila za manjšo pogrebno slovesnost v ožjem krogu. Slovo je sklenil z besedami, da »je živela v luči in je zdaj v Jezusovih rokah«.

    Bryan Seaver se je v kariero svoje svetovno znane tete vključil bistveno prej, preden je prevzel skrb za njeno varnost, z njo je potoval že kot otrok.

    Seaver je izvršni direktor podjetja Squadron Augmented Protection Services s sedežem v Nashvillu, ki ponuja storitve varovanja vodilnih oseb in posestev, poslovno obveščevalno dejavnost, storitve s službenimi psi ter varovanje dogodkov. Prekinitev sodelovanja je sprva marsikoga presenetila, saj sta bila Seaver in Partonova dolga leta tesno povezana, tako zasebno kot karierno. 

    Oboževalci pred pevkino zvezdo na Pločniku slavnih, ki so jo po njeni smrti deloma oskrunili. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Oboževalci pred pevkino zvezdo na Pločniku slavnih, ki so jo po njeni smrti deloma oskrunili. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    Bryan Seaver je sin Cassie Parton, ene od mlajših sester Dolly Parton, in Larryja Seaverja. Tudi Bryanova sestra Rebecca Seaver je bila vključena v družinske posle; bila je izvršne direktorice muzeja, posvečenega pevki, v Nashvillu. Bryan Seaver se je v kariero svoje svetovno znane tete vključil bistveno prej, preden je prevzel skrb za njeno varnost, z njo je potoval že kot otrok.

    V videoposnetku, objavljenem ob smrti Dolly Parton, se je spominjal: »Z Dolly sem se na turneje prvič podal kot otrok in tako v zgodnjih osemdesetih letih okusil življenje na poti.« Poudaril je, da je Partonova ustvarila priložnosti zanj in za druge družinske člane ter jih soočila z možnostmi, ki si jih niso predstavljali niti v sanjah. Kako blizu sta si bila, potrjuje Seaverjeva izjava v videoposnetku 25. avgusta, da ga je pevka osebno prosila, naj oznani njeno smrt, ko bo prišel čas. 

    Seaver je ob naznanitvi smrti razkril tudi eno od zadnjih želja Partonove glede njenega pokopa. Povedal je, da ga je teta poklicala in mu dejala, »da želi počivati ​​na čudoviti postelji iz mehkega bombaža, saj si po življenju, zaznamovanem z nošenjem težkih okraskov iz umetnih kamnov, končno zasluži udobje in počitek«. Tudi to naj bi dokazovalo, kako blizu sta si bila in kakšna krivica se mu zdaj godi.

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    Dolly Partoncountry glasbadediščinagrožnjeBryan Seaver

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    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
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    Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

    Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 15:04
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    NEGA OBRAZA

    Skrivnost popolnoma spočite kože

    Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:09
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    Vredno branja

    Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

    Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
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