Kraška obnova s srcem, znanjem in dušo

»Med kolesarskim izletom sva se ustavila pred vrati portona, da bi popila požirek vode. Skozi špranje v vegastih vratih sva zagledala košček raja in si mislila, kako sanjsko bi bilo imeti tako domačijo in jo obnoviti v njen pretekli sijaj. Skoraj nehote, po seriji nenavadnih naključij, sva čez nekaj let dejansko postala njena lastnika. V njeno obnovo sva vložila vse najino srce, znanje, imetje in dušo, ves čas z željo združiti sodobne oblikovalske pristope z avtentično tradicijo tega izjemnega prostora,« se na spletni strani Vile Kobdilj 1835 začenja pripoved lastnikov o domačiji, ki je po prenovi arhitektke Vesne Hrvatin namenjena vsem, ki bi tu radi užili košček Krasa.

Kot poudarja arhitektka, je bil eden največjih izzivov, kako domačijo, v kateri je nekoč živela družina, ki se je ukvarjala s kmetijstvom, po novem zasnovati za kratkotrajne nastanitve, kako štale, kaščo, kokošnjak, svinjak, nekoč namenjene bivanju živali, shranjevanju kmetijskega orodja in pridelkov, spremeniti v bivalne prostore po zahtevah sodobnega bivanja.