Kratek mandat kreativnega direktorja modne hiše Versace

Po manj kot devetih mesecih kreativnega vodstva kultne italijanske znamke Versace bo njen kreativni direktor Dario Vitale zapustil položaj, poroča Vogue. Od blagovne znamke se bo Vitale poslovil 12. decembra.

»Dariu se iskreno zahvaljujemo za izjemen prispevek k razvoju kreativne strategije blagovne znamke v tem prehodnem obdobju in mu želimo vse najboljše v njegovih prihodnjih prizadevanjih,« je Versace zapisal v svoji izjavi za javnost.

Vitale je položaj kreativnega direktorja prevzel marca, po umiku predhodnje kreativne direktorice Donatelle Versace. Pred tem je tri leta, od 2023, svoje kreacije prispeval za Pradino hčerinsko podjetje Miu Miu. S tem je postal prvi kreativni direktor znamke Versace, ki ni izviral iz njene istoimenske družine.

Kdo je Dario Vitale?

Vitale, rojen leta 1983 v bližini Neaplja, je svojo kariero začel pri modni znamki Dsquared2 in nadaljeval pri Bottega Veneta. Julija 2010 je njegova kariera naletela na pomembno prelomnico, ko se je pridružil popularni modni znamki Miu Miu, kjer je kmalu napredoval na pozicijo modnega oblikovalca, dalje kreativnega direktorja prêt-à-porter kolekcije in končno direktorja oblikovne podobe te mladostne znamke.

Vitalejev odstop prihaja le dva dni za tem, ko je Prada Group uradno kupila iltaijansko hišo z dogovorom v vrednosti 1,25 milijarde dolarjev. FOTO: SOPA Images Via Reuters

Več kot deset let je svoje izkušnje pridobival pod budnim očesom ustanoviteljice Miu Miu Miuccie Prada, ter Fabia Zambernardija, kreativnega direktorja obeh znamk podjetja Prada Group. Pod njunim umetniškim vodstvom je ostal vse do januarja 2025, ko je znamko zapustil.

Vitale ob odhodu iz italijanske znamke Miu Miu ni bil znano oblikovalsko ime, a si je svoj ugled in javno odobravanje pridobil s svojo ročno spretnostjo in vizualno dovršenostjo svojih izdelkov.

Versace po znižani ceni v Pradine roke

Vitalejev odstop prihaja le dva dni po tem, ko je Prada Group uradno prevzela iltaijansko hišo Versace z dogovorom v vrednosti 1,25 milijarde dolarjev. Prada je znamko kupila za bistveno manj kot Versacejeva nekdanja matična družba Capri Holdings, ki je leta 2018 za veliko ime italijanske mode odštela približno dve milijardi dolarjev.

Nižja cena ni veliko presenečenje, saj se je Versace v zadnjih petih letih soočal z resnimi finančnimi izzivi. Prihodki blagovne znamke so se po podatkih Vogue Business v fiskalnem letu 2025 znižali za 15% na 193 milijonov dolarjev. Pravzaprav je znamka vse od tretjega četrtletja leta 2024 beležila izgube v dobičku.

Versace je na vprašanja o izboru novega kreativnega direktorja odgovoril medlo, z obljubo, da bodo odločitev sprejeli v ustreznem času. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Prodajo znamke je njena dolgoletna kreativna direktorica Donatella Versace aprila pozdravila z objavo na družbenem omrežju, kjer je izrazila svojo počaščenost, da bo znamko predala v roke »tako zaupanja vrednega italijanskega družinskega podjetja« in veselje, da Versace uvaja v novo, sveže poglavje.

Prevzem širi Pradin portfelj dizajnerskih blagovnih znamk, s čimer si v podjetju prizadevajo konkurirati tekmecem kot je francoski konglomerat LVMH, ki ima poleg modne znamke Louis Vuitton v lasti še Dior in Fendi.

Prada Group je eno izmed redkih luksuznih podjetij, ki je dokaj dobro prestalo upočasnitev luksuznega trga, in bi lahko okrepila poslovanje znamke Versace.

Njeni skupni prihodki so se v prvih devetih mesecih leta 2025 celo povečali za 9%, na 4 milijarde evrov. Medtem ko so nekateri ključni luksuzni konglomerati v zadnjih dveh letih beležili upad prihodkov, je Prada Group zabeležila 19 zaporednih četrtletij rasti.

Prada Group je eno izmed redkih luksuznih podjetij, ki je dokaj dobro prestalo upočasnitev luksuznega trga, in bi lahko okrepila poslovanje znamke Versace. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Kultna italijanska znamka pred veliko preobrazbo

Kreativni direktor, ki bo nasledil Vitaleja, bo moral usmerjati velik preobrat znamke. Versace se sooča z novim lastništvom, novo izvršno ekipo in iskanjem novega kreativnega direktorja. Gre za največjo preobrazbo znamke po smrti njenega ustanovitelja Giannija Versaceja leta 1997.

Versace je na vprašanja o izboru novega kreativnega direktorja odgovoril medlo, z obljubo, da bodo odločitev sprejeli v ustreznem času. Kreativna ekipa bo v vmesnem obdobju delovala pod vodstvom izvršnega direktorja Emmanuela Gintzburgerja.