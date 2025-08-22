Kravji zob odstrl nov pogled na nastanek Stonehengea

Prazgodovinski kravji zob, ki so ga odkrili ob Stonehengeu, je z doslej neznanega zornega kota osvetlil, kako je ta kultni britanski megalitski krog pred petimi tisočletji nastal, piše The Art Newspaper.

Z novimi raziskavami so odkrili, da je zob nekoč pripadal živali, ki se je morda skotila v Walesu, to pa je podprlo teorijo, da so ogromne kamne do lokacije Stonehengea na Salisburyjski ravnini premikali prav s pomočjo krav ali volov.

Znanstveniki z Britanskega geološkega društva Univerze v Cardiffu in Univerzitetnega kolidža v Londonu so analizirali kočnik in ugotovitve predstavili v Reviji za arheološko znanost. Analiza je pokazala, da je krava izvirala z območja s kamninami iz paleozoika, kakršni so modri kamni, najdeni v Walesu.

Tudi izvor ogromnih kamnitih blokov, iz katerih je zgrajen Stonehenge, že dolgo postavljajo v okoli 200 kilometrov oddaljeni Wales. Pri čemer je lani odmevala tudi nova teorija, da je največji med njimi prišel celo iz še bolj, kar 750 kilometrov oddaljene Škotske.

FOTO: Jaimi Joy/Reuters

Govedo pomagalo pri transportu kamnov iz Walesa

Michael Parker Pearson, profesor britanske pozne prazgodovine na Univerzitetnem kolidžu v Londonu, je prepričan, da gre za še en fascinanten dokaz o povezavi Stonehengea z jugozahodnim Walesom, od koder izvirajo njegovi modri kamni. »Odpira vznemirljivo možnost, da je govedo pomagalo pri vleki kamnov,« je prepričan.

Zakopano kravjo čeljustnico z zobom so sicer arheologi odkrili že leta 1924 blizu južnega vhoda v Stonehenge. Datirali so jo v čas med letoma 2995 in 2900 pr. n. št., ko je bil kamniti krog prvič zgrajen.

Znanstveniki so na zobu opravili izotopske analize, da bi izvedeli več o prehrani krave, njenem okolju in premikih. Do ključnega odkritja so prišli, ko so analizirali svinčeve izotope v zobu. »Ti nam povedo, da se je v okostje krave zelo zgodaj v njenem življenju vgradil svinec, ki je izviral iz starih paleozojskih kamnin, starejših od 400 milijonov let. Takšne vrste kamnin se v Veliki Britaniji pojavljajo predvsem v Walesu, ki je najbližji vir, pa tudi v Jezerskem okrožju in na Škotskem,« je za Guardian navedla raziskovalka Jane Evans.

Stroncijevi izotopi pa so pokazali, da so sezonski viri hrane krave prihajali z različnih geoloških območij, kar nakazuje, da se je krava bodisi selila bodisi so nekaj njene krme uvažali.