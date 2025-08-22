Kravji zob odstrl nov pogled na nastanek Stonehengea

Neomejen dostop | že od 14,99€
Prazgodovinski kravji zob, ki so ga odkrili ob Stonehengeu, je z doslej neznanega zornega kota osvetlil, kako je ta kultni britanski megalitski krog pred petimi tisočletji nastal, piše The Art Newspaper.
Z novimi raziskavami so odkrili, da je zob nekoč pripadal živali, ki se je morda skotila v Walesu, to pa je podprlo teorijo, da so ogromne kamne do lokacije Stonehengea na Salisburyjski ravnini premikali prav s pomočjo krav ali volov.
Znanstveniki z Britanskega geološkega društva Univerze v Cardiffu in Univerzitetnega kolidža v Londonu so analizirali kočnik in ugotovitve predstavili v Reviji za arheološko znanost. Analiza je pokazala, da je krava izvirala z območja s kamninami iz paleozoika, kakršni so modri kamni, najdeni v Walesu.
Tudi izvor ogromnih kamnitih blokov, iz katerih je zgrajen Stonehenge, že dolgo postavljajo v okoli 200 kilometrov oddaljeni Wales. Pri čemer je lani odmevala tudi nova teorija, da je največji med njimi prišel celo iz še bolj, kar 750 kilometrov oddaljene Škotske.
Michael Parker Pearson, profesor britanske pozne prazgodovine na Univerzitetnem kolidžu v Londonu, je prepričan, da gre za še en fascinanten dokaz o povezavi Stonehengea z jugozahodnim Walesom, od koder izvirajo njegovi modri kamni. »Odpira vznemirljivo možnost, da je govedo pomagalo pri vleki kamnov,« je prepričan.
Zakopano kravjo čeljustnico z zobom so sicer arheologi odkrili že leta 1924 blizu južnega vhoda v Stonehenge. Datirali so jo v čas med letoma 2995 in 2900 pr. n. št., ko je bil kamniti krog prvič zgrajen.
Znanstveniki so na zobu opravili izotopske analize, da bi izvedeli več o prehrani krave, njenem okolju in premikih. Do ključnega odkritja so prišli, ko so analizirali svinčeve izotope v zobu. »Ti nam povedo, da se je v okostje krave zelo zgodaj v njenem življenju vgradil svinec, ki je izviral iz starih paleozojskih kamnin, starejših od 400 milijonov let. Takšne vrste kamnin se v Veliki Britaniji pojavljajo predvsem v Walesu, ki je najbližji vir, pa tudi v Jezerskem okrožju in na Škotskem,« je za Guardian navedla raziskovalka Jane Evans.
Stroncijevi izotopi pa so pokazali, da so sezonski viri hrane krave prihajali z različnih geoloških območij, kar nakazuje, da se je krava bodisi selila bodisi so nekaj njene krme uvažali.
Komentarji