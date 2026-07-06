Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Vendar pa znanost pravi nekaj čisto drugega in to spoznava vedno več žensk. Kreatin je naravna snov, ki jo telo proizvaja iz aminokislin in shranjuje v mišicah. Pomaga hitro proizvesti energijo med intenzivnimi napori, kot so trening za moč, sprinti in vadba HIIT. Vendar se koristi za ženske tukaj šele začnejo.

Zakaj imajo ženske večjo potrebo po kreatinu?

FOTO: Luka Pasic

Morda vas bo presenetilo, da je kreatin lahko eno najpomembnejših dopolnil za ženske. Žensko telo ima naravno 20–30 % nižje zaloge kreatina kot moško. Poleg naravno manjše proizvodnje ženske pogosto zaužijejo manj kreatina s prehrano. Da ne omenjamo, da imajo vegani in vegetarijanci, ki sploh ne jedo mesa ali rib, absolutno minimalno količino kreatina v svoji prehrani. To pomeni, da ima lahko dodajanje sorazmerno večji učinek prav pri ženskah.

Je mit, da boste zaradi kreatina postale preveč mišičaste, resničen? Nikakor. Izrazita rast mišic (hipertrofija) namreč zahteva raven testosterona, ki je ženske preprosto nimajo.

Kaj kažejo raziskave o koristi kreatina za ženske?

FOTO: Gymbeam Telesna zmogljivost: izboljšana moč, eksplozivnost in hitrejša regeneracija po vadbi. Ženske, ki jemljejo kreatin, trenirajo bolj intenzivno in hitreje okrevajo brez sprememb v svoji postavi.

izboljšana moč, eksplozivnost in hitrejša regeneracija po vadbi. Ženske, ki jemljejo kreatin, trenirajo bolj intenzivno in hitreje okrevajo brez sprememb v svoji postavi. Zdravje kosti: vedno več je dokazov, da kreatin v kombinaciji s treningom za moč podpira gostoto kosti. To je še posebej pomembno po menopavzi, ko je tveganje za osteoporozo znatno večje.

vedno več je dokazov, da kreatin v kombinaciji s treningom za moč podpira gostoto kosti. To je še posebej pomembno po menopavzi, ko je tveganje za osteoporozo znatno večje. Kognitivne funkcije: možgani uporabljajo kreatin kot energijski blažilec. Študije kažejo izboljšanje koncentracije in spomina med utrujenostjo in pomanjkanjem spanja – nekaj, kar mnoge mame dobro poznajo.

možgani uporabljajo kreatin kot energijski blažilec. Študije kažejo izboljšanje koncentracije in spomina med utrujenostjo in pomanjkanjem spanja – nekaj, kar mnoge mame dobro poznajo. Podpora v menopavzi: ko raven estrogena upada, se mišična in kostna masa izgubljata hitreje. Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje kreatina v kombinaciji s treningom pomembno upočasni ta proces in podpira dolgoročno kakovost življenja.

Kako ga jemati in kolikšen je odmerek?

FOTO: Gymbeam

Faza polnjenja sploh ni potrebna: ni treba komplicirati z velikimi odmerki na začetku. Če vsak dan vzamete nižji odmerek, boste enak učinek (polne mišične zaloge) dosegli v 3 do 4 tednih.

ni treba komplicirati z velikimi odmerki na začetku. Če vsak dan vzamete nižji odmerek, boste enak učinek (polne mišične zaloge) dosegli v 3 do 4 tednih. Kako je s tehtnico? Če opazite rahel skok v telesni teži na začetku, brez panike! To je le voda, ki se zadrži znotraj mišičnih celic (zaradi česar so mišice videti bolj polne), in ne gre za nabiranje maščobe.

Standardni dnevni odmerek je od– to je oblika, ki ima med vsemi največ trdnih znanstvenih dokazov.

Ali ima kreatin stranske učinke?

FOTO: Gymbeam

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Dobra novica je, da je kreatin med najvarnejšimi prehranskimi dopolnili, ki so danes znana. Pri običajnih odmerkih ga večina žensk dobro prenaša. Pri nekaterih se lahko na začetku pojavijo blaga napihnjenost ali prebavne težave, zlasti če vzamete višji odmerek naenkrat. Vendar se to zlahka reši z razdelitvijo odmerka čez dan. Če ste zdravi in upoštevate priporočeno odmerjanje, se kreatin na splošno šteje za varnega.

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