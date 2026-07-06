  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    FOTO: Gymbeam
    Galerija
    FOTO: Gymbeam
    Promo Delo
    6. 7. 2026 | 12:11
    4:09
    A+A-

    Vendar pa znanost pravi nekaj čisto drugega in to spoznava vedno več žensk. Kreatin je naravna snov, ki jo telo proizvaja iz aminokislin in shranjuje v mišicah. Pomaga hitro proizvesti energijo med intenzivnimi napori, kot so trening za moč, sprinti in vadba HIIT. Vendar se koristi za ženske tukaj šele začnejo.

    Zakaj imajo ženske večjo potrebo po kreatinu?

    FOTO: Luka Pasic
    FOTO: Luka Pasic
    Morda vas bo presenetilo, da je kreatin lahko eno najpomembnejših dopolnil za ženske. Žensko telo ima naravno 20–30 % nižje zaloge kreatina kot moško. Poleg naravno manjše proizvodnje ženske pogosto zaužijejo manj kreatina s prehrano. Da ne omenjamo, da imajo vegani in vegetarijanci, ki sploh ne jedo mesa ali rib, absolutno minimalno količino kreatina v svoji prehrani. To pomeni, da ima lahko dodajanje sorazmerno večji učinek prav pri ženskah.

    Je mit, da boste zaradi kreatina postale preveč mišičaste, resničen? Nikakor. Izrazita rast mišic (hipertrofija) namreč zahteva raven testosterona, ki je ženske preprosto nimajo.

    Kaj kažejo raziskave o koristi kreatina za ženske?

    • FOTO: Gymbeam
      FOTO: Gymbeam
      Telesna zmogljivost: izboljšana moč, eksplozivnost in hitrejša regeneracija po vadbi. Ženske, ki jemljejo kreatin, trenirajo bolj intenzivno in hitreje okrevajo brez sprememb v svoji postavi.
    • Zdravje kosti: vedno več je dokazov, da kreatin v kombinaciji s treningom za moč podpira gostoto kosti. To je še posebej pomembno po menopavzi, ko je tveganje za osteoporozo znatno večje.
    • Kognitivne funkcije: možgani uporabljajo kreatin kot energijski blažilec. Študije kažejo izboljšanje koncentracije in spomina med utrujenostjo in pomanjkanjem spanja – nekaj, kar mnoge mame dobro poznajo.
    • Podpora v menopavzi: ko raven estrogena upada, se mišična in kostna masa izgubljata hitreje. Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje kreatina v kombinaciji s treningom pomembno upočasni ta proces in podpira dolgoročno kakovost življenja.

     

    Kako ga jemati in kolikšen je odmerek?

    FOTO: Gymbeam
    FOTO: Gymbeam
    Standardni dnevni odmerek je od 3 do 5 gramov kreatina monohidrata – to je oblika, ki ima med vsemi največ trdnih znanstvenih dokazov.

    • Faza polnjenja sploh ni potrebna: ni treba komplicirati z velikimi odmerki na začetku. Če vsak dan vzamete nižji odmerek, boste enak učinek (polne mišične zaloge) dosegli v 3 do 4 tednih.
    • Kako je s tehtnico? Če opazite rahel skok v telesni teži na začetku, brez panike! To je le voda, ki se zadrži znotraj mišičnih celic (zaradi česar so mišice videti bolj polne), in ne gre za nabiranje maščobe.

     

    Ali ima kreatin stranske učinke?

    FOTO: Gymbeam
    FOTO: Gymbeam
    Dobra novica je, da je kreatin med najvarnejšimi prehranskimi dopolnili, ki so danes znana. Pri običajnih odmerkih ga večina žensk dobro prenaša. Pri nekaterih se lahko na začetku pojavijo blaga napihnjenost ali prebavne težave, zlasti če vzamete višji odmerek naenkrat. Vendar se to zlahka reši z razdelitvijo odmerka čez dan. Če ste zdravi in upoštevate priporočeno odmerjanje, se kreatin na splošno šteje za varnega.

    Priporočeni izdelek na trgu

    Za čim bolj preprosto uporabo priporočamo GymBeam Creatine Monohydrate. Je popolnoma brez okusa, čist v svoji sestavi in se enostavno zmeša z vodo, sokom ali vašim najljubšim beljakovinskim napitkom.

     

    Naročnik oglasne vsebine je Gymbeam

    Premium
    Nedelo
    John D. Rockefeller

    Najvplivnejši človek vseh časov

    Naftni monopol, financiranje evgenike, elektrifikacija Afrike … Rockefellerjev vpliv buri duhove še danes, 187 let po rojstvu začetnika te ameriške dinastije.
    Lucijan Zalokar 5. 7. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

    Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.
    Tanja Jaklič 3. 7. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    2. etapa

    Pogačar prepustil zmago Del Toru

    Nenavadna gesta Tadeja Pogačarja. Prijateljsko je etapno zmago prepustil mlademu Mehičanu.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 7. 2026 | 14:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Jelko Kacin: Za obrambo Slovenije je dobro le najboljše, to pa ponuja Izrael

    V podkastu Moč politike o osamosvojitvi, sporih okoli proslave, Izraelu, nakupu izraelskega orožja in obrambni verodostojnosti Slovenije.
    5. 7. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    3. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Član uprave Gen-I

    Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

    Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
    Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vodenje v podjetjih

    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

    Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Gymbeampromokreatinženskezdravjemišicevadbazdrava prehranatreningšportna prehranaprehranska dopolnila
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Pijan voznik divjal več kot 170 kilometrov na uro

    Za tovrsten prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in izrek 18 kazenskih točk.
    6. 7. 2026 | 13:33
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Komentar

    Braziliji ne bi pomagal niti David Copperfield (VIDEO)

    Klobuk dol pred francoskimi nogometaši na svetovnem prvenstvu: video povzetek prekrškov je videti kot napovednik kriminalne serije na Netflixu.
    6. 7. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Princ varen le okoli palače

    Princ Harry med obiskom domovine ne bo bival v Buckinghamski palači, zaradi težav z varovanjem pa z njim ni niti njegove soproge z otrokoma.
    6. 7. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Andrej Šircelj: Kdor v javnem sektorju dela zelo slabo, plače ne bo dobil

    Minister za finance ocenjuje, da so javnofinančne razmere obvladljive, glavni izziv pa vidi v hitri rasti odhodkov in plač v javnem sektorju.
    6. 7. 2026 | 13:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dogovor z radiologi dosežen, Osterc se v vsebino dogovora »ni spuščal«

    Prebivalci Maribora in širše Severovzhodne Slovenije bodo imeli še naprej dostop do nujne zdravstvene oskrbe.
    6. 7. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Princ varen le okoli palače

    Princ Harry med obiskom domovine ne bo bival v Buckinghamski palači, zaradi težav z varovanjem pa z njim ni niti njegove soproge z otrokoma.
    6. 7. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Andrej Šircelj: Kdor v javnem sektorju dela zelo slabo, plače ne bo dobil

    Minister za finance ocenjuje, da so javnofinančne razmere obvladljive, glavni izziv pa vidi v hitri rasti odhodkov in plač v javnem sektorju.
    6. 7. 2026 | 13:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dogovor z radiologi dosežen, Osterc se v vsebino dogovora »ni spuščal«

    Prebivalci Maribora in širše Severovzhodne Slovenije bodo imeli še naprej dostop do nujne zdravstvene oskrbe.
    6. 7. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo