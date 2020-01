FOTO:Krizni »vrh v Sandringhamu«

Sprva »krasni štirje«, princ William in Kate Middleton ter princ Harry in Meghan Markle, so zaradi domnevnih nesoglasij vse bolj polnili strani tabloidnega tiska. Junija lani je Bucking­hamska palača uradno sporočila, da bodo poslej ločeno opravljali dobrodelne dejavnosti. Susseška sta izstopila iz ustanove Royal Foundation. FOTO: Reuters

Princ Harry je že leta 2017 za revijo Newsweek povedal, da bo zapustil kraljevo družino. »Čutil sem, da hočem ven, toda potem sem se odločil, da bom ostal in opravil svojo vlogo.« Ko so ga nekoč vprašali, kaj bi delal, če ne bi bil princ, je odgovoril: Najbrž bi živel v Afriki. […] Kar zadeva delo, pa bi bil verjetno vodnik po safariju.« FOTO: Reuters



Globalna znamka

Grad Sandringham je kraljičina zasebna zimska rezidenca, kamor se odpravi decembra in vrne v začetku februarja ter tam z družino preživi božične praznike. Harry in Meghan sta prve tam preživela leta 2018, zadnje pa izpustila in jih preživela v Kanadi. FOTO: wikipedija

Po napovedi princaino umiku iz ožje kraljeve družine so mediji poročali o vsaki podrobnosti, kot bi to bila prihodnost naroda ali celo sveta, ne pa (sicer vplivne) družine. Srečanje kraljice. s prestolonaslednikom, princemain Harryjem ter Meghan – ta naj bi se vključila v pogovore iz Kanade –, so pomenljivo poimenovali »vrh v Sandringhamu«. Mnogi anglosaški mediji so ga spremljali v živo, še preden so kraljevi sploh sedli k mizi.Minule dni so bile razmere v družini napete, v zraku visijo vprašanja, kako bo prelom s tradicijo zaznamoval kraljevo družino v 21. stoletju, in predvsem, kako bo ta precedenčni primer prestolonaslednikovega drugorojenca vplival na potomce z njegovim statusom. »Karkoli se bodo odločili, bosta občutila posledice Williamova drugorojenka princesain tretjerojenec princ Louis [...]. Odločitve bodo najverjetneje spremenile monarhijo, ko jo bo prevzel Charles,« so zapisali v Guardianu.Prvo srečanje za monarhijo najpomembnejših članov kraljeve družine po sredinem incidentu, objavi namere Susseških kar na instragramu brez posvetovanja s kraljico ali Charlesom, je postavilo v ospredje vprašanja, kakšna bo vloga princa Harryja in njegove žene Meghan, koliko časa bosta živela v Severni Ameriki oziroma v Kanadi in Veliki Britaniji ter kje bo odraščal njun sin. Ali bosta obdržala kraljevi naziv, koliko kraljevih dolžnosti bosta morala prevzeti in kako se bosta preživljala, kaj bo pomenilo, če bosta ostala »napol kraljeva«. Kot eden od kompromisov se ponuja nadaljevanje njunih kraljevih dolžnosti pri Commonwealthu; Harry je predsednik kraljičinega sklada Skupnosti narodov, Meghan pa podpredsednica. Tudi Kanada, v kateri bi, kot se zdi, najraje živela, je del te zveze držav.Rada bi bila finančno neodvisna, toda zaradi vsakršnih potencialno komercialnih interesov bi lahko hitro spodbudila kritike o unovčenju oziroma omadeževanju kraljeve »znamke«. Decembra sta namreč vložila prošnjo za registracijo fundacije Sussex Royal, ki bi delovala v Avstraliji, Kanadi, Evropski uniji in ZDA, in to kot globalna znamka za vrsto izdelkov in dejavnosti, med drugim oblačila, papirnato galanterijo in delovanje »skupin za čustveno podporo«. A po pisanjuo kraljevih financah (knjiga Royal Legacy) naj bi zakonca že zdaj imela od 10 do 15 milijonov funtov. Nezanemarljiv je tudi njun vpliv: na instagramu imata 10 milijonov sledilcev.Če družini ne bo uspelo obdržati Harryja in Meghan med ožjimi člani, bo težko nadzorovala, kaj bosta o življenju na dvoru zaupala javnosti. Ena od največjih groženj bi bilo po poročanju nekaterih prav to, da bi privolila v televizijski intervju. Novinar Tom Bradby s televizijske postaje ITV, ki je tudi prijatelj para in je med snemanjem dokumentarca v Angoli kar nekaj časa preživel s Harryjem, je povedal, da je par odkritosrčno govoril o omejitvah in utesnjenosti kraljevega življenja. Da sta Harry in Meghan nekatere člane kraljeve družine opisala kot »ljubosumne in na trenutke neprijateljske« ter da sta »brez dvoma začutila, da so ju izločili«. Princ William naj bi te dni po poročanju Sunday Timesa zaupal prijateljem, da je žalosten, da sta z bratom prekinila vez, ki ju je povezovala vse življenje, zlasti po tragični smrti njune mame. Včeraj sta se brata s skupno izjavo odzvala tudi na »lažno zgodbo«, najverjetneje na Harry in turmoil over cutting his royal links (Harry v nemilosti zaradi pretrganja kraljevih vezi) v Timesu: »Kljub jasnemu zanikanju je danes britanski časopis objavil članek, v katerem ugibajo o odnosu med vojvodo Susseškim in vojvodo Cambriškim. Za brata, ki zelo skrbiva za duševno zdravje, je podžigajoče poročanje žaljivo in potencialno škodljivo.« Nanašalo naj bi se na Williamovo neprijaznost do Meghan.