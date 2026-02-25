Krono, poškodovano med ropom, bodo obnovili

Krona cesarice Evgenije je med ropom 19. oktobra lani med odstranjevanjem iz steklene vitrine padla na tla, ker je bila odprtina, skozi katero so jo zlikovci poskušali izvleči, preozka, in je bila močno poškodovana. Krono so našli zunaj muzeja.

Skupina okoli štirih roparjev, preoblečenih v gradbene delavce, je vstopila v Galerie d'Apollon in v manj kot sedmih minutah ukradla več kosov francoskega kronskega nakita. Tatovi so ukradli kronske dragulje v vrednosti 102 milijona dolarjev, a v naglici je bilo cesaričini kroni nekako prizanešeno. Zdaj bo kos skrbno restavriran, da bo lahko ponovno na ogled v muzejski galeriji Galerie d'Apollon.

Sodna policija je krono sprva zavarovala kot preiskovalni dokaz, kmalu pa ga je predala oddelku za dekorativno umetnost muzeja. Direktor oddelka Olivier Gabet in namestnica direktorja Anne Dion sta hitro in skrbno pripravila poročilo o stanju. Kar sta ugotovila, je bilo skrb vzbujajoče.

Krona je bila deformirana. Tatovi so s kotnim brusilnikom prerezali stekleno vitrino, vendar je krona komaj šla skozi ozko odprtino. Štiri od osmih okrasnih diamantnih in smaragdnih palmet krone so se odlomile, eden zlatih orlov pa je izginil. Vendar je bila tu tudi dobra novica. Vseh 65 smaragdov je bilo nedotaknjenih, manjkalo je le deset od 1354 diamantov krone. Ugotovili so, da bi bilo krono mogoče v celoti restavrirati.

Cesar Napoleon III. je ob svetovni razstavi leta 1855 pri svojem uradnem zlatarju Alexandru Gabrielu Lemonnierju naročil par kron zase in za cesarico Evgenijo. Lemonnier je sodeloval s kiparjem Françoisom Gilbertom pri obokanih orlih krone, ki tvorijo loke krone, in z zlatarjem Pierrom Maheujem. Čeprav cesarica ni bila nikoli kronana, je njena krona ena od le treh kron francoskih vladarjev, ki so ostale v državi. V muzejski zbirki je od leta 1988.

Louvre začenja postopek zbiranja ponudb za najem akreditiranega restavratorja, ki bo izvedel delo v skladu s francoskim zakonikom o dediščini, zakonom o muzejih in zakonikom o javnih naročilih. Restavratorska dela bo nadzoroval svetovalni odbor strokovnjakov.

Gabetu in Dionovi se bodo pridružili še Michèle Heuzé, zgodovinarka nakita in plemenitih kovin, Anaïs Alchus, kustosinja dekorativne umetnosti drugega cesarstva v Muzeju d'Orsay v Parizu, François Farges, mineralog in profesor v pariškem Narodnem muzeju naravne zgodovine, in Emmanuel Plé, vodja delavnice za zgodovinske kovine v programu dekorativne umetnosti.

V Louvru pa se pomembne stvari dogajajo skorajda iz dneva v dan. V torek je odstopila direktorica muzeja Laurence de Cars. Bila je prva direktorica na čelu tega najznamenitejšega pariškega muzeja, odstopila je po več mesecih škandalov, v prvi vrsti seveda zaradi drznega ropa draguljev.

Direktorica des Cars je francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu predložila odstopno izjavo in ta jo je sprejel. Tudi v Elizejski palači so se strinjali z odgovornim ravnanjem v časih, ko največji muzej na svetu potrebuje umiritev razmer ter nov močan zagon za izvedbo velikih varnostnih projektov.

In kako je z roparji? V tednu dni po ropu sta bila prijeta vsaj dva osumljenca v povezavi s krajo. Po poročanju so bili v nadaljevanju preiskave pridržani skupno trije osumljenci, med katerimi so bili domnevno dva vlomilca in en pomočnik. Četrti član skupine je menda še na begu oziroma ni potrjeno, da bi bil prijet.