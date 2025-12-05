  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Krzneni plašč: od simbola luksuza do sramu

    Krzno je za mnoge predstavljalo predmet hrepenenja in prve obrise potrošništva. Danes je plašč iz kašmirja to, kar je bilo nekoč krzno.
    Prodajalka nakita v krznenem plašču leta 1979. FOTO: Miško Kranjec, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije
    Galerija
    Prodajalka nakita v krznenem plašču leta 1979. FOTO: Miško Kranjec, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije
    Beti Burger
    5. 12. 2025 | 06:00
    11:37
    A+A-

    V socialistični Jugoslaviji je imel krzneni plašč poleg uporabne vrednosti še izrazit simbolni naboj, ki se je sčasoma spreminjal. Odpiral je vprašanja prestiža in sramu, hkrati pa razgaljal protislovja egalitarnega sistema, ki je hotel zabrisati razlike, a jih je modna podoba pogosto znova izrisala.

    Krzno je za mnoge predstavljalo predmet hrepenenja in prve obrise potrošništva. »Šlo je za čas krznenih plaščev, ki smo jih videli tudi na dunajskih ulicah. Simbol bogastva, težke dostopnosti; razlikovali so se po tipu krzna, saj znamke kot take še niso obstajale,« pojasnjuje sociologinja Breda Luthar. Ti kosi so bili po njenih besedah na neki način del rahljanja družbenih razlik – omogočali so vzpon, ki ga predsocialistični časi niso dopuščali.

    Danes krzno zaradi obstojnosti in izdelave lahko razumemo skoraj kot antipod hitri modi. Lutharjeva poudarja, da so si ljudje v socializmu, če sploh, privoščili en ali dva plašča v življenju. Etnolog in kulturni antropolog Božidar Jezernik dodaja, da krzno danes ni več prestiž, ampak etično vprašanje: pripoveduje zgodbo o izvoru, trpljenju in žrtvovanju življenja za videz.

    Čeprav Slovenija ni bila edina republika z močno tekstilno industrijo, je veljala za okno v kapitalizem. Na fotografiji delavke v krznarstvu Palatinus. FOTO: Igor Modic//Fotodokumentacija Dela
    Čeprav Slovenija ni bila edina republika z močno tekstilno industrijo, je veljala za okno v kapitalizem. Na fotografiji delavke v krznarstvu Palatinus. FOTO: Igor Modic//Fotodokumentacija Dela

    Etnologinja in antropologinja Polona Sitar je pomen krzna analizirala v članku Fur coat socialism in za Delo pojasnila širši okvir. Oblačila so bila v socializmu statusni simbol, tako kot so danes, čeprav hitra moda navidezno briše razlike. Jezernik opozarja, da moda razlike prikriva in hkrati poglablja, saj se preselijo v kakovost, izvor materialov in blagovne znamke. Lutharjeva dodaja, da je kuriranje lastne podobe še vedno povezano s kulturnim kapitalom: »Razlike niso več tako očitne, a so še vedno berljive.«

    Pojavljanje žene jugoslovanskega predsednika Jovanke Broz v razkošnih krznih je plašču dajalo državno reprezentativnost. Na fotografiji predsedniški par med obiskom Ljubljane leta 1966. FOTO: Muzej jugoslovanske zgodovine
    Pojavljanje žene jugoslovanskega predsednika Jovanke Broz v razkošnih krznih je plašču dajalo državno reprezentativnost. Na fotografiji predsedniški par med obiskom Ljubljane leta 1966. FOTO: Muzej jugoslovanske zgodovine

    Krznene plašče so po drugi svetovni vojni nosile žene visokih partijskih funkcionarjev, diplomatov in vojaških poveljnikov. Najbolj prepoznavna med njimi je bila Jovanka Broz, katere pojavljanja v razkošnih krznih so plašču dajala državno reprezentativnost, pojasnjuje Sitarjeva. Jezernik dodaja: »Poraja pa se zanimivo vprašanje, kaj nam je o socializmu sporočala prva dama, odeta v krzno?« Lutharjeva ob tem poudarja, da krzneni plašč vedno znova odpira vprašanje egalitarizma v socializmu.

    Nekdanji simbol buržoazije so najprej prevzele ženske nove socialistične elite, ki so želele pokazati status, prefinjen okus in subtilno razlikovanje od drugih. Socialistično modo je namreč prežemal buržoazni slog, saj lastne modne tradicije ni imela.

    Kje so danes vsi krzneni plašči

    Nekatere imajo ljudje shranjene kot dediščino ali za spomin, drugi krožijo po trgovinah z oblačili iz druge roke. Manjši del jih je v muzeju, v etnoloških in modnih zbirkah. Prehajanje med zasebnimi lastniki, trgovci in muzeji kaže na prehod od nekdanjega prestiža k trajnosti, recikliranju in modni nostalgiji. Krzno tako postaja manj simbol bogastva in bolj predmet kulturne dediščine, ponovne uporabe ter etičnega premisleka, kar kaže na spremenjene vrednotne in moralne okvire sodobne družbe, pravi Polona Sitar.

    Demokratizacija luksuza

    Polona Sitar: Za marsikoga je danes plašč iz kašmirja to, kar je bilo nekoč krzno – simbol uspeha, urejenosti in luksuza. FOTO: Teja Blatnik
    Polona Sitar: Za marsikoga je danes plašč iz kašmirja to, kar je bilo nekoč krzno – simbol uspeha, urejenosti in luksuza. FOTO: Teja Blatnik
    Kasneje so krznene plašče nosile urbane izobraženke, novinarke, umetnice, zdravnice, igralke, ter žene podjetnikov in obrtnikov. Z večjimi razlikami v zaslužku in poklicih ter s tem, da je razredni položaj vse bolj temeljil na izobrazbi in življenjskem slogu, se je v Jugoslaviji oblikoval družbeni sloj, ki se od drugih ni razlikoval le po dohodkih, temveč predvsem po kulturnem kapitalu. Ta fluidnost je omogočala simbolne vzpone tudi ob skromnejših prihodkih.

    Od 70. let so plašči postajali dostopnejši in s tem izgubljali ekskluzivnost. Polona Sitar v omenjenem članku na podlagi pričevanj žensk iz Tomaja opisuje podeželski pogled na krzno: plašč je tam pomenil prestiž, bogastvo in družinski ugled. Krzneni plašč je veljal za jasen znak premožnosti in družinskega ugleda, zato so si ga privoščile predvsem ženske z bogatejših kmetij, saj so z njim izkazovale družinsko pripadnost gospodarski eliti v vasi, medtem ko si revnejše krznenega plašča sploh niso mogle privoščiti, če že, so nosile le skromne krznene ovratnike.

    image_alt
    Lea Pisani: Smilijo se mi slabo oblečeni, ker nimajo moči, da bi se uredili

    Ženske so komaj čakale prvi november, da so ga lahko pokazale, četudi je bila jesen topla in so se pod njim potile. Plašč je bil rezerviran za posebne priložnosti in je ostajal domena premožnejših družin. Jezernik dodaja, da krzno ni bilo le simbol socialistične elite, temveč tudi tradicionalni znak »uspelosti« v malomeščanskih in kmečkih okoljih: njegov pomen je bil zato manj političen in bolj statusno-družben, ampak po merilih iz predsocialistične dobe.

    Krzno za ženske, mercedes za moške

    Tudi moški so imeli svoje statusne simbole, ki so omogočali navidezni prehod v višji sloj. Čeprav je bil uradni diskurz egalitaren, je prestiž temeljil predvsem na tehnoloških in materialnih dobrinah. Najbližji ekvivalent krznenemu plašču je bil avtomobil, zlasti zahodne znamke, kot je Mercedes. Voziti tak avto je pomenilo imeti dostop do deviz, stikov ali vpliva – lastniki so bili pogosto direktorji, obrtniki ali partijci z možnostjo pridobivanja redkih dobrin, je pojasnila Sitarjeva. Breda Luthar sicer opozarja, da je bil mercedes avto obrtnikov, ne tistih s kulturnim kapitalom.

    Božidar Jezernik, pravi, da krzno pripoveduje tudi zgodbo o žrtvovanju življenja za videz, zato ga razume kot simbol preteklosti. FOTO: Roman Šipić
    Božidar Jezernik, pravi, da krzno pripoveduje tudi zgodbo o žrtvovanju življenja za videz, zato ga razume kot simbol preteklosti. FOTO: Roman Šipić

    Okno v kapitalizem

    Slovenija je zaradi bližine Italije in Avstrije hitro vpijala zahodne modne vplive. Čeprav ni bila edina republika z močno tekstilno industrijo, je bila dojeta kot okno v kapitalizem, pojasnjuje Sitarjeva. Jugoslovanska oblačila so v postsovjetskih državah slovela po boljših materialih in bolj modnih krojih – izraz hibridnosti socializma, ki je poskušal ujeti modernost in zahodni modni stil.

    Hrepenenje po krznenem plašču je sooblikovalo potrošniške navade socialistične Slovenije. To ni bilo le oblačilo, temveč simbol modernosti in zahodnega okusa. Ljudje so varčevali, kupovali domače krzno prek poznanstev ali poskušali kopirati modne vzorce, razlaga Sitarjeva.

    Ko je krzneni plašč postal množično dosegljiv, je izgubil del simbolne moči. »Zadovoljstvo je bilo mešano,« pravi etnologinja in antropologinja: ko so tak plašč ženske končno imele, je bil del užitka trajen, saj je predstavljal prestiž, simboliziral je družbeni status in eleganco. Toda ko krzno ni bilo več ekskluzivno, so ljudje, ki so hoteli izstopati, začeli posegati po drugih statusnih simbolih – ročno izdelanih torbicah, potovanjih v tujino in drugih, bolj subtilnih znakih prefinjenosti. Breda Luthar dodaja, da je zadovoljstvo vseeno trajalo dlje, kot je s tem danes, saj takrat vseeno še ni bilo industrije in sistematične produkcije novega; šlo je za obrtniško produkcijo, ne za sistematično industrijo hitre mode.

    Breda Luthar: Luksuz ni le material, temveč način njegove narativizacije. V kapitalizmu se vrednost vse bolj gradi skozi estetizacijo in znamčenje: material je le del zgodbe, v kateri je oblačilo vedno tesno povezano s telesom, čutnostjo in identiteto. FOTO: Jože Suhadolnik
    Breda Luthar: Luksuz ni le material, temveč način njegove narativizacije. V kapitalizmu se vrednost vse bolj gradi skozi estetizacijo in znamčenje: material je le del zgodbe, v kateri je oblačilo vedno tesno povezano s telesom, čutnostjo in identiteto. FOTO: Jože Suhadolnik

    Zakaj ga delavke niso nosile

    Dama v krznenem plašču na prvi naslovnici ženske revije Jana leta 1971.
    Dama v krznenem plašču na prvi naslovnici ženske revije Jana leta 1971.
    Da krznenega plašča niso nosile delavke, lahko pripišemo visoki ceni, pomanjkanju primernih priložnosti in včasih tudi želji po odmiku od višjega sloja, odvisno od tega, kako so se pripadnice delavskega razreda želele pozicionirati v družbi, pojasnjuje Polona Sitar. Sogovornice iz Tomaja so povedale, da zaradi praktičnosti v krznenem plašču ne moreš sesti na avtobus in iti v službo. Mnoge so poudarjale skromnost – če so plašč imele, so dejale, da je star ali podarjen.

    Kljub temu je krzneni plašč lahko pomenil socialno mobilnost. Ženske so z lastnim dohodkom in prisotnostjo v javni sferi pridobile dostop do prestižnih predmetov. Moda je bila sredstvo izražanja osebnega okusa in kulturne neodvisnosti. Nošenje krzna je odražalo pogajanja o identiteti v sistemu, ki je poudarjal enakost, a dopuščal razlike, pojasnjuje Sitarjeva. Jezernik poudarja paradoks: socializem se je razglašal za prelom s preteklostjo, a so si ljudje estetske ideale še naprej izposojali iz nje.

    Zima v Ljubljani, 1. januar 1978. FOTO: Jendo Štoviček/Fotodokumentacija Dela
    Zima v Ljubljani, 1. januar 1978. FOTO: Jendo Štoviček/Fotodokumentacija Dela
    Simboli razlikovanja niso nastajali le od zgoraj navzdol, dodaja Jezernik, temveč tudi v vsakdanjem tekmovanju: kdo ima krzneni plašč, zahodni avtomobil ali »pravo« uro. »Tako je že sredi petdesetih let Ljudska pravica oglaševala mercedes – vprašanje pa je, koliko delavcev si ga je lahko privoščilo.«

    Živali, krzno in sram

    V 80. letih so zahodne kampanje proti krznu močno vplivale tudi na Jugoslavijo. Prestižni kos je postal predmet sramu; ženske so doživljale tudi pljuvanje, zato so krznene plašče nehale nositi. Danes pravo krzno skoraj izginja, predvsem zaradi etičnih pomislekov, poleg tega je vzreja živali za krzno od leta 2013 pri nas prepovedana.

    V zahodni Evropi so ga modne hiše, kot so Gucci, Armani, Chanel, opustile, drugod, na primer v Rusiji, na Bližnjem vzhodu in Kitajskem, pa je še vedno simbol prestiža. Polona Sitar poudarja, da krzno danes označuje predvsem moralno držo: »Pravo krzno pomeni konservativen okus ali ignoriranje etike, umetno poskus kompromisa.« Jezernik dodaja, da krzno pripoveduje tudi zgodbo o žrtvovanju življenja za videz – zato ga razume kot simbol preteklosti.

    Ko je krzneni plašč postal množično dosegljiv, je izgubil del simbolne moči. (Zima, 1980). FOTO: Marjan Zaplatil//Fotodokumentacija Dela
    Ko je krzneni plašč postal množično dosegljiv, je izgubil del simbolne moči. (Zima, 1980). FOTO: Marjan Zaplatil//Fotodokumentacija Dela

    Moda se spreminja, logika statusnih simbolov pa ostaja podobna. Luksuzne torbice (Louis Vuitton, Chanel, Dior) in plašči iz kašmirja imajo danes simbolno vlogo kot nekdaj krzno. »Za marsikoga je danes plašč iz kašmirja to, kar je bilo krzno nekoč: simbol uspeha, urejenosti in luksuza,« pravi Sitarjeva.

    Lutharjeva dodaja, da luksuz ni le material, temveč način njegove narativizacije. V kapitalizmu se vrednost vse bolj gradi skozi estetizacijo in znamčenje: material je le del zgodbe, v kateri je oblačilo vedno tesno povezano s telesom, čutnostjo in identiteto.

    Članek z naslovom Fur coat socialism: Social class and gender in socialist Yugoslavia, objavljen v znanstveni reviji Journal of material Culture, temelji na raziskovalnem projektu Slovenska zgodovina v malem: kontinuitete in spremembe v vaški skupnosti v dolgoročni perspektivi (Tomaj, 16. – 20. stoletje). Projekt vodi prof. Aleksander Panjek iz Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem skupaj z Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU in Inštitutom za novejšo zgodovino v Ljubljani, financira pa ga Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).       

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Trpežnost oblačil in modnih dodatkov

    Trajnostna moda ni nikoli poceni

    Kakovostnih, do zdravja in okolja prijaznih modnih kosov si ne more privoščiti vsak. Večina se mora zadovoljiti s cenejšimi, ki pa se pogosto hitro obrabijo.
    Katja Cah 26. 5. 2024 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tudi za modno hišo Fendi se začenja novo štetje

    Po Lagerfeldovi smrti je kreativno vodstvo prevzela Silvia Venturini Fendi, edina članica Fendijevega klana v nekdanjem družinskem podjetju
    Saša Bojc 13. 9. 2019 | 16:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Center Rog

    Obleke iz rastlin, kitara superjunakinja in hranljivi obroki iz pivskih tropin

    Obiskali smo kreativce iz prve generacije uporabnikov projektnih studiev Roga. Objavljen že nov razpis.
    Simona Bandur 12. 3. 2025 | 09:45
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Carpe Diem

    Tudi če naredimo poročno obleko, ni samo za poroko

    Modna oblikovalka Urška Draž je prepričana, da je vrednost narediti oblačilo, ki bo v uporabi več let. Meni, da bi morali biti nakupi oblačil bolj premišljeni.
    Beti Burger 21. 3. 2021 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Vesela novica za Dončića, še drugič je postal očka

    Luka Dončić je za kratek čas zapustil LA Lakers in se vrnil v domovino, kjer je zaročenka Anamaria Goltes rodila njuno drugo hčerko, poroča portal 24ur.com.
    Nejc Grilc 4. 12. 2025 | 08:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Milan Kučan: Ideja o povezovanju SD in Preroda je odgovorna

    Bivši predsednik ne vidi bistvenih razlik v programskih usmeritvah obeh strank, zato je prav, da razmišljata o skupnem volilnem nastopu.
    Uroš Esih 3. 12. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Po obdukciji umorjene avstrijske vplivnice ugotovili vzrok njene smrti

    Posmrtne ostanke Stefanie Pieper so v soboto našli v kovčku, zakopanem v gozdu v okolici Majšperka.
    3. 12. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Bar Bergnach

    60 let legendarnega bara: Nekaj pač moraš delati, pravi 82-letni gostinec

    Okroglo obletnico bo Franko Bergnach proslavil tako, kot preživlja pravzaprav vsak dan razen torka, ko je lokal zaprt – s svojimi zvestimi strankami.
    Anja Intihar 4. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    »Strah me je, da vse izgubim«

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Moška nega

    Na voljo je revolucionaren brivnik za moške

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    krzneni plaščsocializemJugoslavijamoda

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Magnifico se sprehaja od Alp do Jadrana

    Na šestdeseti rojstni dan je izdal album Alpe Adria Club, ki ga bo predstavil v ljubljanskih Stožicah.
    Zdenko Matoz 5. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Krzneni plašč v Jugoslaviji

    Krzneni plašč: od simbola luksuza do sramu

    Krzno je za mnoge predstavljalo predmet hrepenenja in prve obrise potrošništva. Danes je plašč iz kašmirja to, kar je bilo nekoč krzno.
    Beti Burger 5. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko poročilo

    Razkrita razširjenost nasilja nad invalidi v EU

    Več kot 1,4 milijona invalidov živi v okoljih, kjer nasilje postaja normalizirano, nadzor pa odpoveduje.
    Andreja Žibret 5. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dragi Božiček

    Zimski regres bodo decembra letos prejeli vsi zaposleni.
    Marko Kočevar 5. 12. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Fifa

    Vse o spektaklu: danes žreb mundiala, med zvezdami tudi Trump

    Kennedy Center v Washingtonu je prizorišče žreba skupin svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo leta 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi.
    5. 12. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko poročilo

    Razkrita razširjenost nasilja nad invalidi v EU

    Več kot 1,4 milijona invalidov živi v okoljih, kjer nasilje postaja normalizirano, nadzor pa odpoveduje.
    Andreja Žibret 5. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dragi Božiček

    Zimski regres bodo decembra letos prejeli vsi zaposleni.
    Marko Kočevar 5. 12. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Fifa

    Vse o spektaklu: danes žreb mundiala, med zvezdami tudi Trump

    Kennedy Center v Washingtonu je prizorišče žreba skupin svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo leta 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi.
    5. 12. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Modra decembrska poteza za več prihranka

    Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    AI proti čopiču: kdo bo preživel?

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Pomembno obvestilo za vse smučarje

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNA REŠITEV

    To je ena hujših fobij pri odraslih

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Če ste pod stresom, morate videti tole

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo