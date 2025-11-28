Kultni Le Creuset praznuje sto let

Le Creuset je doma v vasici Fresnoy-le-Grand v Pikardiji na severu Francije, ki šteje kakih tri tisoč duš. Tu sta pred stotimi leti stikala glavi Armand Desaegher, po poklicu metalurg, in strokovnjak za emajl Octave Aubecq. Iskala sta načine, kako izboljšati tedanje v kuhinji priljubljeno posodje, a s precej pomanjkljivostmi. Posebej so ju zanimale posode iz litega železa, ki so bile grobe, vendar so rade rjavele, če so kuhali kaj kislega, jih je razžrlo, oblikovane so bile neenakomerno in nenatančno.

Ko gre za ceno: morda sedite na skrinji zlata, če ste imeli v družini koga, ki je bil ljubitelj tega posodja zgodaj v prejšnjem stoletju – nekateri vintage kosi so tudi iskani in zaželeni, predvsem tisti, ki nosijo podpise kakega oblikovalca. Eden prvih je bil Raymond Loewy, ki mu pogosto pravimo tudi oče industrijskega oblikovanja.