FOTO:Kylie Jenner na pomoč!

Miami Beach te dni: skupina mladih v baru. Foto Joe Raedle Afp

Ameriški generalni kirurg opozarja mlade. Foto Jim Watson Afp

New York – Nezakonska mati pri komaj dvajsetih letih in z »okrepljenimi« deli telesa od ust do zadnjice nekoč ne bi veljala za vzor mladih generacij. Zvezdo resničnostne televizijeiz najbolj razvpite kalifornijske samopromocijske dinastije Jenner–Kardashian pa sredi najhujše pandemije sedanjosti sam ameriški prvi zdravnik prosi za pomoč pri prepričevanju mladih, naj vendarle ostanejo med domačimi štirimi stenami in prenehajo ogrožati sebe in druge.Danes 23-letna Kylie podjetnica se je s kozmetičnim imperijem povzpela na prestol najmlajše samorastniške milijarderke v ameriški zgodovini, predvsem pa ji na družabnih medijih sledi več kot 160 milijonov v veliki meri mladih ljudi. Ameriški generalni kirurgzato ni okleval in jo je kar v televizijskem nastopu zaprosil za pomoč. K ukrepanju je pozval tudi košarkaški zvezdiin, ki so jima testi že pokazali koronavirus.Ameriško javnost razburjajo posnetki s floridskih in drugih plaž, ki kažejo počitniško razposajeno mladino brez najmanjše skrbi na vse bolj porjavelih plečih, medtem ko število okuženih s koronavirusom in obolelih tudi v ZDA dramatično narašča. Ne pomagajo niti opozorila, da je med bolniki skoraj štirideset odstotkov ljudi, starih med dvajset in 54 let, mladi vročeglavci verjamejo, da so neranljivi. Ali pa so brezčutni kot hollywoodska zvezdnica, ki je na neokusnem video posnetku govorila, da je v pandemiji umiranje sicer tragično, a neizogibno.31-letno zvezdo filma Srednješolski muzikal na Instagramu sledi 38,4 milijona ljudi, podobno pa razmišljajo tudi številni srednješolci in študentje, ki te dni drvijo v počitniške predele ZDA. Niti na kraj pameti jim ne pride, da bi pri tem skrbeli za zadostno oddaljenost od drugih, zabavajo se, kot da ne bi bilo jutrišnjega dne. Zdravniki verjamejo, da ga za mnoge tudi ne bo, če bodo tako nadaljevali, in na pomoč naj bi prišla Kylie Jenner. Mlada »influencerka« je že v osami in je na osmi dan prijateljem po vsem svetu sporočila, da jo je nanjo navadila že nosečnost. V nasprotju s svojimi sestrami, ki so tudi iz tega naredile šov, jo je skrivala pred javnostjo.