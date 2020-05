Kylie Jenner v resnici ni milijarderka

Šok za klan Kardashian-Jenner! Kylie Jenner, najmlajša članica družine, je namreč izgubila naziv »milijarderka«.



Tako je sporočil Forbes. Z lestvice milijarderjev so jo izključili, ker so bili zavedeni, saj Kylie Jenner v resnici nikoli ni bila milijarderka.



Jennerjeva je sedaj stara 22 let, lani pa je prejela naziv milijarderka kot najmlajša na svetu. S svojim podjetjem Kylie Cosmetics je podpisala ekskluzivno pogodbo z Ulto, v začetku leta pa je lepotnemu podjetju Coty prodala 51-odstotni delež svojega podjetja.



Podrobnosti posla so dolgo ostale skrite, ampak sedaj je postalo jasno, da je bil posel v resnici manjši. Celotna družina naj bi umetno napihovala dobičkonosnost podjetja. Ocena vrednosti podjetja naj bi sedaj znašala 900 milijonov ameriških dolarjev, odločitve Forbsa pa ni komentiral še nihče iz družine Kardashian-Jenner.