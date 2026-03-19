Labubu prihaja na velika platna

Kitajsko podjetje igrač Pop Mart in Sony Pictures so najavili, da bodo priljubljene igrače Labubu skočile tudi na velika platna. Labubu film bo kombinacija live action in računalniško ustvarjene animacije, produkcija pa se nahaja šele v uvodni fazi. Režijo so zaupali Paulu Kingu, ki ga poznamo po uspešnicah, kot je Wonka, Paddington in komična serija The Mighty Boosh. Točen datum izida še ni znan.

Labubu so v zadnjih letih postale globalna uspešnica, podjetje Pop Mart pa je postalo globalni kolos, težak kar 40 milijard dolarjev, s čim so prerasli Mattel in njihovo paradno igračo Barbie. Z zaslužkom so v Pekingu odprli tematski zabaviščni park, sedaj pa se širijo še v filmsko industrijo. Za prodajo se je izkazala zelo uspešna strategija, da jih prodajajo v zatemnjeni embalaži, da da kupci ne vedo, kaj bodo dobili, dokler ne odprejo paketa. Za širjenje priljubljenosti igrače sta poskrbeli tudi Rihanna in Lisa s k-pop senzacije Blackpink.

Paul King je režiral že vrsto svetovnih uspešnic. Foto Maja Smiejkowska Reuters

Zanimivo je, da je igračo že pred več kot desetletjem izdelal umetnik iz Hong Konga Kasing Lung. Gre za gozdnega škrata po severnjaški mitologiji - ta bitja so del Lungove knjižne serije Pošasti (The Monters), v kateri je še veliko drugih fantazijskih likov.

Prihod filma so najavili v sredo Parizu, ob deseti obletnici. Lung bo tudi glavni producent filma, medtem kot bo King koproducent ter soavtor scenarija skupaj s Stevenom Levensonom. Filmu se nasmiha velik uspeh, saj ima igrača fanatično bazo oboževalcev. Prav tako si obetajo tudi povečanje vrednosti podjetja, saj vstop v film že privablja nove investitorje.