Lakers v Ljubljani: direktor InterContinentala o njihovem prihodu

Eden najpomembnejših delov hotelske storitve je diskretnost, osebje mora vedeti, kaj lahko pove in česa ne, pravi Duško Božić.
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Prihod košarkarjev LA Lakers v hotel Intercontinental. FOTO: Matej Druznik
Pred hotelom InterContinental Ljubljana se je že zbrala množica ljudi, ki je čakala na prihod košarkarskega moštva Los Angeles Lakers, a direktor hotela Duško Božić njihovega prihoda ni hotel potrditi. Prav pri tovrstnih obiskih je namreč diskretnost ključnega pomena, je dejal. Poudaril je, da želi hotel tudi v takšnih primerih ostati čim bolj profesionalen. Podrobnosti o gostih zato razkriva zelo previdno.
Prav posebna obravnava najzahtevnejših gostov je sicer ena od storitev, ki jih v hotelu pripravljajo zelo natančno. »Pri pripravah smo zelo pozorni na vsako podrobnost in pazimo, da goste presenetimo v najboljšem smislu. Da dobijo še več, kot pričakujejo,« je povedal direktor.
Priprave se lahko začnejo že več mesecev pred prihodom. Odvisne so od pomembnosti gosta, pa tudi od velikosti ...
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