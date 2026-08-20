Lakers v Ljubljani: direktor InterContinentala o njihovem prihodu

Pred hotelom InterContinental Ljubljana se je že zbrala množica ljudi, ki je čakala na prihod košarkarskega moštva Los Angeles Lakers, a direktor hotela Duško Božić njihovega prihoda ni hotel potrditi. Prav pri tovrstnih obiskih je namreč diskretnost ključnega pomena, je dejal. Poudaril je, da želi hotel tudi v takšnih primerih ostati čim bolj profesionalen. Podrobnosti o gostih zato razkriva zelo previdno. Prav posebna obravnava najzahtevnejših gostov je sicer ena od storitev, ki jih v hotelu pripravljajo zelo natančno. »Pri pripravah smo zelo pozorni na vsako podrobnost in pazimo, da goste presenetimo v najboljšem smislu. Da dobijo še več, kot pričakujejo,« je povedal direktor. Priprave se lahko začnejo že več mesecev pred prihodom. Odvisne so od pomembnosti gosta, pa tudi od velikosti ...