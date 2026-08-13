Lastniki psov, pozor: če lajanje moti sosede, vas lahko prijavijo pristojnim

Kaj storiti, ko lajanje sosedovega psa ni več le občasna nevšečnost, ampak vsakodnevna motnja za več ljudi v okolici? Bralec Delaindom se je obrnil na pravno svetovalnico, saj pes v njegovi bližini neprestano laja in moti tako sosede kot stanovalce bližnjega bloka.

Pravnik pojasnjuje, da je možnosti več. Prvi korak naj bo praviloma miren dogovor oziroma pisno opozorilo lastniku psa. Če to ne pomaga, pa lahko v določenih primerih pridejo v poštev tudi prijava policiji ali inšpekciji ter celo civilnopravno ukrepanje. Pomembno je tudi, da prizadeti lajanje in druge motnje ustrezno beležijo.

Kaj boste izvedeli v članku:

kdaj lahko vztrajno lajanje pomeni prekomerno motnjo,

kako pravilno opozoriti lastnika psa,

kdaj se lahko obrnete na policijo ali inšpekcijo,

zakaj je koristno voditi dnevnik motenj,

v katerih primerih je mogoča tudi civilna tožba.

Celoten odgovor pravnika preberite na Deloindom.si.