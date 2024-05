Lastniki si v počitniških stanovanjih želijo enak ali celo večji luksuz kot doma

Počasi se bliža poletje in z njim čas počitnic, marsikdo pa s tem razmišlja tudi o nakupu, prenovi, opremi ali gradnji počitniškega doma. Sogovornici, Tina Jerman in Ana Konda iz Studia AB, imata za seboj pestro paleto izkušenj - od opreme apartmajev do gradnje glamping letovišč. Pogovarjale smo se o tem, kako se počitniško bivanje razlikuje od običajnega doma in kako se to odraža v sami zasnovi prostora. »Počitniško bivanje se razlikuje od klasičnega bivanja, potrebujemo seveda manj stvari, rok bivanja je omejen, takrat smo bolj prilagodljivi ter tudi lažje potrpimo, če nimamo ravno vsega. Počitniški dom je običajno že kvadraturno manjši od prvega doma, ravno zato je treba vse zelo natančno načrtovati z dobro opremo, da vseeno dosežemo kvaliteto bivanja na ravni prvega doma,« pravi Tina Jerman.

Več na deloindom.si.