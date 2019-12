Laž, ki se stokrat ponovi, postane resnica?

V nevarnosti celo Fox News

V Beli hiši prirejanje resnice ni nobena novica več. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Ameriški predsednikne popušča, kar zadeva prirejanje resnice. Časnik Washington Post je do ponedeljka v 1055 dneh, odkar je na položaju, naštel natanko 15.413 zavajanj ali laži v ustni ali pisni obliki. Leta 2017 je zavajal ali lagal 1999-krat, leta 2018 kar 5689-krat, letos pa je celo postavil nov rekord.Na dan povprečno zavaja ali laže 32-krat in tako je letos ustvaril že 7700 trumpizmov, zlasti bogat z njimi je bil oktobra in novembra. Mesečni rekord je sicer postavil oktobra lani, ko je potoval po ZDA v neuspešnem poskusu, da bi preprečil demokratski prevzem večine v predstavniškem domu kongresa.Odkar je septembra izbruhnil škandal z izsiljevanjem Ukrajine, da mu pomaga v boju proti domačim političnim nasprotnikom, zaradi česar so demokrati v kongresu sprožili postopek ustavne obtožbe, je znova zelo plodovit. V zadnjih dveh mesecih je izrekel 600 laži, povezanih samo z ukrajinsko preiskavo. Washington Post tako ocenjuje, da bo morda ustavno obtožbo poskušal premagati kar s ponavljanjem dokazano lažnih izjav, kajti laž, ki se stokrat ponovi, nazadnje postane resnica.Trump kajpak tudi omenjeni časnik uvršča med »lažne medije« oziroma vse tiste, ki mu ne stojijo ob strani in ne poročajo tako, kot mu je všeč. Uvrstitev mednje vse bolj grozi celo televiziji Fox News, ki ga spravlja v obup z anketami, kakršna je bila zadnja, ki kaže, da 50 odstotkov Američanov podpira ustavno obtožbo proti njemu in odstavitev s položaja. Proti jih je 41 odstotkov, štirje odstotki pa podpirajo ustavno obtožbo brez odstavitve s položaja.Voditelji Trumpove priljubljene oddaje na Fox News so bili nad izidi ravno tako osupli kot predsednik, ki je sicer prepričan, da mu ustavna obtožba povečuje podporo v javnosti.