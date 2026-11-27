Več kot 350.000 igralcev igre EuroMillions po vsej Evropi je ta teden za kratek čas verjelo, da se jim je nasmehnila sreča in da so zadeli na loteriji. Prejeli so namreč elektronsko sporočilo, iz katerega je bilo razbrati, da so osvojili del glavnega dobitka v višini 46 milijonov evrov.

Mnogi so se tako že veselili, da si bodo razdelili glavni dobitek. A na njihovo veliko razočaranje se je izkazalo, da je prišlo do napake in da so bila sporočila poslana pomotoma. Poleg tega glavni dobitek v resnici sploh ni bil izžreban.

Med 356.906 igralci iz vse Evrope, ki so sporočilo prejeli, je bilo tudi nekaj več kot 6700 igralcev v Belgiji, je poročal belgijski časnik Het Laatste Nieuws, ki je tudi prvi objavil novico.

Kot so pojasnili pri belgijski nacionalni loteriji, je prišlo do nesporazuma glede razdelitve dobitkov v splošnem elektronskem sporočilu, ki je vsebovalo rezultate igre EuroMillions. Hiter izračun sicer pokaže, da bi v primeru tolikšnega števila dobitnikov posameznemu »srečnežu« pripadlo le nekaj več kot 130 evrov.

Igra EuroMillions poteka v dvanajstih evropskih državah že več kot 20 let. Verjetnost, da bi v posameznem žrebanju pravilno napovedali vse zmagovalne številke, znaša približno ena proti 139 milijonom. Ker v torek nihče ni pravilno napovedal vseh številk, se glavni dobitek prenese v današnji krog žrebanja, v skladu za glavni dobitek pa je tokrat 59 milijonov evrov.