To priznanje – že tri mesece in pol po odprtju – potrjuje ambicijo hotela, da se hitro in trajno uveljavi v vrhunski gastronomiji. Gault & Millau je eden najuglednejših mednarodnih kulinaričnih vodnikov; neodvisno in anonimno ocenjuje ne le kakovosti jedi, temveč tudi postrežbo, ambient, predstavitev, izvirnost ter razmerje med ceno in kakovostjo.

FOTO: Le Primore Hotel & Spa

La Vie izstopa z inovativnim konceptom: vsak mesec povabi mednarodno priznanega kuharskega mojstra, ki skupaj z glavnim chefom Attilo Bordo oblikuje sedemhodni gurmanski meni. Meniji so najprej predstavljeni na ekskluzivnih večerih »Chef’s Table«, nato pa mesec dni vključeni v redno ponudbo – tako kulinarično doživetje ostaja vedno raznoliko in polno presenečenj.

FOTO: Le Primore Hotel & Spa

»Za nas je velika čast, da smo v tako kratkem času prejeli dve kapi. To priznanje potrjuje, da so jedi, ustvarjene s strastjo, ustvarjalnostjo in natančnostjo, resnična vrednost,« poudarja Attila Borda, glavni chef.

FOTO: Le Primore Hotel & Spa

»To priznanje je skupni uspeh, h kateremu so prispevali vsi zaposleni. Naš cilj je gostom ponuditi nepozabna kulinarična doživetja – tako v vsakodnevni ponudbi kot na posebnih večerih Chef’s Table,« dodaja Lajos Nagy, F&B manager.

Z dvema kapama Gault & Millau je Le Primore dosegel pomemben mejnik in utrdil svoj položaj nove velneške destinacije, kjer se užitek, sprostitev in odličnost prepletajo na edinstven način.

FOTO: Le Primore Hotel & Spa

Že v 16. stoletju je Terezija iz Ávile zapisala: »Stori nekaj dobrega za svoje telo, da bo tvoja duša rada prebivala v njem.« Ta brezčasni citat je danes aktualen bolj kot kdaj prej. Z dvema kapama je Le Primore naredil odločilen korak bliže tej viziji ter postavil nove standarde povezovanja velnesa in kulinarike.

Naročnik oglasne vsebine je Le Primore Hotel & Spa