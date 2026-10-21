Le Primore v Hévízu, razkošje sredi termalne tradicije

Prav to je eden glavnih poudarkov hotela Le Primore Hotel & Spa*****sup v madžarskem Hévízu, kjer se več kot 2000 let termalne tradicije povezuje s sodobnim wellnessom in udobjem.

Tri ure vožnje so lahko dovolj, da dosežete drug svet. Iz Ljubljane pot vodi v Hévíz – v kraj, kjer je nenadoma spet čas za tiste stvari, ki jih v vsakdanjem življenju pogosto zanemarjamo. Za sproščujoč zajtrk. Za ure v toplicah. Za večerjo, kjer se čas ustavi. Za nekoga, ki vam je mar. Ali preprosto za priložnost, da ne počnete absolutno ničesar.

Hévíz je znan po svoji termalni vodi, Le Primore pa to tradicijo predstavlja na sodoben način. Na več kot 11.500 m² se razprostira Eden Spa z različnimi bazeni, termalnimi vodnimi doživetji, savnami, hamamom in prostori za sprostitev. Posebnost ponudbe je tudi 5-zvezdični Mewali Balinese Spa, kjer se balijska tradicija tretmajev povezuje z močjo hévíške termalne vode in sodobnimi lepotnimi rituali.

Oddih, prilagojen različnim generacijam

FOTO: LePrimore

Le Primore je zasnovan tako, da nagovarja različne vrste gostov. Pari lahko izberejo Oasis Studio z zasebnim masažnim bazenom, družine se najraje odločijo za Family Relax Studio, za zahtevnejše goste pa so na voljo Prestige in Royal Penthouse Suite z velikimi terasami, ločenimi spalnicami in dodatnimi privilegiji.

Pomemben del ponudbe je tudi družinski wellness. Medtem ko otroci raziskujejo svoje vodne in doživljajske svetove, imajo starši čas za sprostitev, jogo, fitnes ali wellness tretma. Posebni programi in prostori so namenjeni tudi najmlajšim gostom.

FOTO: LePrimore

Ko je tudi kulinarika del doživetja

FOTO: LePrimore

Posebno poglavje predstavlja gastronomija. V restavraciji La Vie Gourmet se sodobna interpretacija madžarske in regionalne kulinarike sreča s fine diningom ter panoramskim pogledom na Hévíz. Restavracija se ponaša z dvema kapama Gault&Millau, na jedilniku pa se glede na sezono pojavljajo skrbno izbrane sestavine in kreativne kombinacije.

Za bolj sproščene obroke je tu Le Restaurant z regionalnimi in mednarodnimi jedmi, medtem ko Pool Bistro v Eden Spa ponuja lahkotne prigrizke, pijače in koktajle ob bazenu. Posebno doživetje so večerje Four Hands, na katerih svoje znanje združujejo različni priznani kuharski mojstri.

Tudi za tiste, ki si želijo več kot le mir

FOTO: LePrimore

Čeprav je wellness v ospredju, Le Primore ni namenjen zgolj počitku. Adventureworld je bolj dinamičen del ponudbe, kjer se lahko gostje preizkusijo na poligonu TAG Challenge, v virtualni resničnosti, Laser Mazu in na interaktivni virtualni plezalni steni.

Tako se hotel prilagaja različnim ritmom počitnic – od popolnega miru v termalni vodi do aktivnosti, pri katerih sta v ospredju gibanje in zabava.

Hévíz kot destinacija za oddih

FOTO: LePrimore

Le Primore tako združuje tisto, kar je Hévíz skozi stoletja postavljalo na zemljevid termalnega turizma, z elementi sodobnega hotelskega oddiha: wellnessom, gastronomijo, naravo, družinskimi vsebinami in zasebnimi prostori za umik.

Morda je prav zato osrednja ideja hotela preprosta: na dopustu ni nujno pomembno, koliko stvari naredimo. Včasih je dovolj, da si vzamemo čas za termalno kopel, dobro večerjo, sprehod, masažo ali preprosto nekaj ur brez urnika.

Le Primore – prostor, kjer tradicija, narava in sodoben wellness ustvarjajo čas, ki ostane KONTAKT: A: Le Primore Sq. 1, H-8380 Hévíz T: +36 83 330 330 E: info@leprimore.hu W: www.leprimore.hu

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