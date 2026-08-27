Ledenik alpinistu po več kot 60 letih vrnil izgubljeno (FOTO)

Taljenje ledenika Sulztalferner na avstrijskem Tirolskem je na površje prineslo nahrbtnik in plezalno opremo, ki ju je alpinist izgubil pred več kot šestimi desetletji. Med najdenimi predmeti so bili vodniški cepin, fotoaparat in pipa, vsi očitno iz 50. oziroma 60. let prejšnjega stoletja. navaja Guardian.

Najdbo je 16. julija na nadmorski višini približno 2955 metrov opazil drug alpinist in jo predal gorski policiji v Neustiftu. Starost opreme je policiste sprva napeljala na misel, da bi lahko šlo za ostanke stare gorske nesreče. Zato so začeli iskati podatke o njenem lastniku.

Predmeti, ki so bili odkriti po taljenju ledenika. FOTO: Tirolska Policija

V močno prepereli mapi z dokumenti so našli komaj čitljivo ime. Nadaljnje preverjanje je policiste pripeljalo do danes 86-letnega moškega, ki je opremo takoj prepoznal. Tako so po 63 letih ugotovili, kako je nahrbtnik končal globoko v ledeniški razpoki.

Padec v osem metrov globoko razpoko

Zgodba sega v 4. avgust 1963. Takrat 23-letni alpinist se je z dvema prijateljema odpravil čez območje Sulztalfernerja. Skupina je bila navezana, zato so ga prijatelji zadržali, ko je zdrsnil v razpoko. Po navedbah avstrijskih medijev je obtičal približno osem metrov globoko.

Takrat 23-letni alpinist se je z dvema prijateljema odpravil čez območje Sulztalfernerja. FOTO: Tirolska Policija

Alpinist je poznal tehnike reševanja in se je iz razpoke poskušal izvleči s prusikovimi zankami. Pri tem je ugotovil, da ga nahrbtnik s svojo težo vleče navzdol. Zato ga je snel in spustil v razpoko. Odločitev mu je najverjetneje rešila življenje. Iz ledene pasti se je izvlekel in jo odnesel z lažjimi poškodbami, navaja Kronen Zeitung.

Takrat je izgubo nahrbtnika celo prijavil policiji, saj so bili v njem dokumenti, ki jih je potreboval za vrnitev domov. Predmeta pa ni mogel dobiti nazaj – vse do letošnjega poletja.

Policija je sprva iskala morebitno žrtev

Najdba je bila za policiste precej bolj resna, kot se je sprva zdelo. Ker niso vedeli, zakaj je stara oprema ostala na ledeniku, niso mogli izključiti možnosti, da je povezana z nesrečo, v kateri je kdo umrl. Zato so preverjali stare podatke in poskušali ugotoviti, komu pripada.

Ko so našli ime, se je zgodba obrnila v nepričakovano smer. Namesto pozabljenega primera z morebitno žrtvijo so našli človeka, ki je nesrečo preživel in je bil 63 let pozneje še vedno živ.

Obrabljeni dokumenti, najdeni v torbi, so policiji omogočili, da je izsledila lastnika. FOTO: Tirolska Policija

Po enem od poročil je policist pri iskanju lastnika našel tudi stare zapise in bančne dokumente iz Bavarske. Ko je iz njih razbral ime, je v telefonskem imeniku oziroma spletnem iskanju našel telefonsko številko in poklical. Na drugi strani se je oglasila žena, ki je na vprašanje, ali njen mož pogreša nahrbtnik, odgovorila pritrdilno. Njen mož je sedel ob njej in se je tako po več kot šestih desetletjih takoj spomnil dogodka iz leta 1963, poroča Kronen Zeitung

»Če ne bi preživel, naše družine ne bi bilo«

Ker 86-letnik zaradi zdravstvenih težav ni mogel osebno v Neustift, je policist 25. avgusta opremo predal njegovemu sinu. Ta se je zahvalil alpinistu, ki je najdbo odkril, in policistom, ki so uspeli poiskati njenega lastnika.

Za družino najdba ni zgolj zanimiv spomin na očetovo mladost. Sin je poudaril, da ima zgodba zanje posebno težo: če njegov oče leta 1963 ne bi preživel padca v ledeniško razpoko, njihove družine danes ne bi bilo v tej obliki.

Ledenik je tako po 63 letih vrnil več kot le star nahrbtnik. Na površje je prinesel predmet, ki je bil del dogodka, ki je odločilno zaznamoval življenje enega človeka in njegove družine.