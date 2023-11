Legenda se vrača: tudi letos se boste lahko sladkali s posebno sladico

Ste med tistimi, ki kupujete v zadnjem hipu? Ali se vsako leto znova znajdete v enaki zagati in s težavo najdete prava darila za svoje najbližje? Iščete poslovno darilo, ki bo imelo poseben pečat? Vas samo misel na ta vprašanja spravlja v stres?

Naj bo letošnji december malo drugačen, predvsem pa bolj sproščen. Zakaj bi si belili glavo s sestavljanjem seznamov za obdarovanje, poenostavite si nakupovanje z izjemnimi darili, ki bodo razveselila še tako zahtevne prijatelje, sorodnike ali poslovne partnerje.

Preverite naš zmagovalni načrt za decembrsko obdarovanje v petih korakih in uživajte v najbolj norem, romantičnem in razigranem mesecu v letu.

Korak 1: Pobrskajte po spletnem katalogu daril Vinakoper .

. Korak 2: Izberite najljubša darila, razmislite, kako bi jih še dopolnili ali prilagodili okusom (ker to je mogoče!).

Korak 3: Odpravite se v Vinski butik Vinakoper .

. Korak 4: Uživajte v prednovoletnem vzdušju butika in se posvetujte s svetovalko o svojem končnem izboru.

Korak 5: Nakupite darila za vse prijatelje na enem mestu – in ne pozabite še na malenkost zase. Ker ste si jo zaslužili!

Tradicija se nadaljuje – paneton s posebno esenco

Tudi letos so v kleti Vinakoper poskrbeli za izjemen in bogat darilni katalog, ki omogoča hitro rešitev: ne le pestrost izbire, ampak tudi pravo vesolje istrskih okusov. Njihova darila so postala sinonim za enkratnost in so vrhunsko doživetje, v katerem bodo vsi uživali.

Darila iz kataloga Vinakoper pripovedujejo posebno zgodbo – v njej se prepletajo bogata dediščina, okusi in temperament slovenske Istre. To je zgodba, ki jo boste občutili skozi brbončice in vas bo popeljala v naše vinorodne kraje.

V letošnjem programu daril so zagotovili zares široko paleto izbranih vin in gourmet okusov iz srca Istre. Spojili so jih v pestre kombinacije po okusu in aromah skladnih vin ter kulinaričnih izdelkov domačih lokalnih pridelovalcev. Kot pravijo, so njihova darila prava doživetja, ki so nastala na trdnih temeljih kakovosti, tradicije in inovativnosti.

In ta se letos spet izraža z že tradicionalno zvezdo decembrskih obdarovanj – panetonom Esenca Istre. Letos se v panetonu Esenca Istre skriva refoškova krema, ki je edinstven spoj prefinjene vrhunske čokolade in esence refoška. Ker je skrbno shranjena v posebni stekleni embalaži, jo lahko na kos dišečega panetona namažete po lastnem okusu ali kombinirate s kako drugo dobroto. Največjo eksplozijo istrskih okusov boste nedvomno doživeli prav v kombinaciji s panetonom.

Izbrana darila za vse okuse

Kljub temu, da je Esenca Istre posebej sijoča zvezda v vesolju daril Vinakoper, tudi druge svetijo močno in odločno. Od pripravljenih pladenjčkov in gajbic do delikatesnih dvojčkov in trojčkov, okusnih piškotov z refoškom ali muškatom, izbora slanih in sladkih istrskih dobrot ter vseh linij vin Vinakoper, med njimi so tudi zadnji zmagovalci domačih in mednarodnih vinskih tekmovanj.

Torej, pet protistresnih nakupovalnih korakov smo osvojili, zdaj jih spravimo samo še v življenje in ostalo bo dovolj časa za težko pričakovano prednovoletno romantiko.

Iščete lokacijo za decembrska praznovanja?

Prednovoletna večerja ne bo nikjer tako romantična, doživeta in izpopolnjena z izbranimi kulinaričnimi dobrotami kot v restavraciji KOGO, ki je del sklopa kleti Vinakoper.

Restavracija združuje tradicijo in okuse slovenske Istre. S svojim sodobnim konceptom in odlično atmosfero je postalo stičišče za vse generacije. Je prva izbira za vse priložnosti druženja, z družino, prijatelji ali poslovnimi partnerji. Večhodno kulinarično doživetje? Obvezno. Le sladica ali aperitiv? Ni problema. Narezek in klepet? Vedno!

