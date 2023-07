Lesena hiša za mlad par

Hiša, ki ima neto površine 180 kvadratnih metrov, je zasnovana kot dvonadstropni objekt z dvokapno streho in je namenjena bivanju mladega para z željo po ustvarjanju družine. Arhitekta Aleš Žmavc in Matic Škarabot iz biroja od-do arhitektura sta se lotila tlorisne reorganizacije in interierja lesene enodružinske novogradnje.

Več na deloindom.si.