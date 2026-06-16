Nov dogovor: potnikom vračilo do 400 odstotkov cene vozovnice

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    Cene vozovnic bodo morale biti preglednejše, saj bodo informacije o vključeni ročni prtljagi prikazane že na začetku rezervacijskega postopka. FOTO: Jože Suhadolnik 
    Galerija
    Cene vozovnic bodo morale biti preglednejše, saj bodo informacije o vključeni ročni prtljagi prikazane že na začetku rezervacijskega postopka. FOTO: Jože Suhadolnik 
    R. I.
    16. 6. 2026 | 10:57
    16. 6. 2026 | 11:45
    5:52
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    Po 13 letih pogajanj sta Svet EU in Evropski parlament dosegla dogovor o prenovi pravil, ki urejajo pravice letalskih potnikov. Nova ureditev naj bi milijonom potnikov po Evropski uniji zagotovila večjo pravno varnost, lažje uveljavljanje zahtevkov in boljšo zaščito v primerih zamud, odpovedi letov ali zavrnitve vkrcanja.

    Po besedah ciprskega ministra za promet, komunikacije in gradbena dela Alexisa Vafeadesa gre za prelomni sporazum, ki krepi pravice potnikov, hkrati pa ohranja ravnovesje med zaščito potrošnikov in delovanjem letalskih prevoznikov.

    Dogovor morata po pravno-jezikovni reviziji formalno potrditi še evropski parlament in svet EU.

    Lažje uveljavljanje odškodnin

    Ena največjih sprememb zadeva postopek vlaganja zahtevkov za odškodnino. Letalske družbe bodo morale potnike v primeru zamud, ki bi lahko pomenile pravico do nadomestila, o tem obvestiti elektronsko najpozneje v 96 urah po prihodu na cilj.

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    Konec za letalsko družbo: vsi leti odpovedani

    Obvestilo bo moralo vsebovati informacije o pravicah potnikov in jasna navodila za vložitev zahtevka. Letalski prevoznik bo moral prejem zahtevka potrditi brez odlašanja, dokončen odgovor pa podati najpozneje v 30 dneh.

    Nova pravila ohranjajo obstoječo ureditev glede višine odškodnin. Potniki bodo do nadomestila upravičeni, če bo let na cilj prispel z več kot triurno zamudo ali če bo let odpovedan manj kot 14 dni pred odhodom.

    Višina odškodnine bo znašala 250 evrov za lete do 1500 kilometrov, 400 evrov za lete znotraj EU oziroma lete med 1500 in 3500 kilometri ter 600 evrov za vse daljše lete.

    Več pomoči med čakanjem

    Dogovor podrobneje določa tudi pravico do pomoči v primeru motenj v prometu. Potniki bodo med čakanjem upravičeni do osvežilnih pijač vsaki dve uri, do obroka po treh urah in nato vsakih pet ur, prav tako pa do dostopa do interneta in dveh telefonskih klicev.

    Če bo let odpovedan ali bo potniku neupravičeno zavrnjeno vkrcanje, mu bo morala letalska družba v treh urah ponuditi alternativno potovanje. FOTO: Blaz Samec
    Če bo let odpovedan ali bo potniku neupravičeno zavrnjeno vkrcanje, mu bo morala letalska družba v treh urah ponuditi alternativno potovanje. FOTO: Blaz Samec

    Če bo zaradi zamude ali odpovedi potrebno prenočevanje, bo morala letalska družba zagotoviti brezplačno hotelsko nastanitev ter prevoz med letališčem in hotelom. Če tega ne bo storila, si bodo lahko potniki storitve organizirali sami in zahtevali povračilo stroškov.

    Nova pravila za preusmeritve

    Pomembne spremembe prinašajo tudi pravila o preusmeritvah. Če bo let odpovedan ali bo potniku neupravičeno zavrnjeno vkrcanje, mu bo morala letalska družba v treh urah ponuditi alternativno potovanje.

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    Kaj moramo vedeti, če potujemo z letalom

    To lahko vključuje let z drugim prevoznikom, odhod z drugega letališča ali celo drug način prevoza. Če prevoznik tega ne bo zagotovil pravočasno, si bo lahko potnik pot organiziral sam in nato zahteval povračilo stroškov v višini do 400 odstotkov prvotne cene vozovnice.

    Konec skrivanja pravil o ročni prtljagi

    Med novostmi je tudi prepoved prakse, po kateri so nekatere letalske družbe potnikom zavrnile vkrcanje na povratni ali nadaljnji let, ker niso uporabili prejšnjega dela potovanja.

    Nova ureditev takšno ravnanje izrecno prepoveduje. Obenem bodo morale biti cene vozovnic preglednejše, saj bodo informacije o vključeni ročni prtljagi prikazane že na začetku rezervacijskega postopka.

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    Večja zaščita invalidov, nosečnic in družin

    Posebno poglavje sporazuma je namenjeno ranljivim skupinam potnikov. Pravice invalidov, oseb z omejeno mobilnostjo, otrok, mladoletnikov brez spremstva in nosečnic bodo dodatno okrepljene.

    Družine bodo lahko sedele skupaj brez dodatnih stroškov, enako pa bo veljalo za osebe z omejeno mobilnostjo in njihove spremljevalce. Nosečnicam, mladoletnikom brez spremstva ter osebam z omejeno mobilnostjo letalske družbe ne bodo smele zavrniti prevoza.

    Potniki bodo do nadomestila upravičeni, če bo let na cilj prispel z več kot triurno zamudo ali če bo let odpovedan manj kot 14 dni pred odhodom. FOTO: Blaz Samec
    Potniki bodo do nadomestila upravičeni, če bo let na cilj prispel z več kot triurno zamudo ali če bo let odpovedan manj kot 14 dni pred odhodom. FOTO: Blaz Samec

    Osebe z omejeno mobilnostjo bodo imele tudi pravico do odškodnine, če letališče ne bo zagotovilo ustrezne pomoči. Brez dodatnih stroškov bodo lahko potovale s pripomočki za mobilnost in psi pomočniki, v primeru izgube ali poškodbe opreme pa jim bo pripadala brezplačna zamenjava.

    Jasnejša pravila za izredne okoliščine

    Dogovor prvič podrobneje opredeljuje tudi izredne okoliščine, zaradi katerih letalskim družbam ni treba izplačati odškodnin. Če se bo prevoznik skliceval na takšne razloge, bo moral svojo odločitev jasno utemeljiti in dokazati, da je sprejel vse razumne ukrepe za preprečitev motenj.

    Izredne okoliščine bodo lahko upoštevane le, če bodo neposredno povezane z motnjo na zadevnem letu oziroma največ na enem od treh predhodnih letov istega letala.

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    Za koga veljajo nova pravila?

    Posodobljena ureditev bo veljala za potnike na letih znotraj Evropske unije, za potnike, ki v EU prihajajo z evropskimi letalskimi prevozniki, ter za potnike, ki iz EU odhajajo v tretje države z evropskimi ali tujimi prevozniki.

    Evropska komisija bo v treh letih preverila tudi možnost razširitve pravil na vse prevoznike iz tretjih držav. Potnikom bo pri prepoznavanju letov, zajetih v evropski sistem zaščite, v prihodnje pomagala posebna oznaka EU o pravicah letalskih potnikov, ki bo prikazana med rezervacijo vozovnic.

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