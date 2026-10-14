Bo skrivnost Amelie Mary Earhart končno razkrita? Skrivnost ene najbolj znanih žensk 20. stoletja, Američanke, ki je postala ena najslavnejših pionirk letalstva v zgodnjem obdobju letenja s posadko, med enim od letov, 2. julija leta 1937, pa je izginila.

Tančico skrivnosti boi poskušala razrešiti najnovejša, 17-članska odprava, imenovana Purdue, raziskovalci se odpravljajo na odročen pacifiški atol, vodijo jih arheologi, sredstva pa so pridobili od nekdanje podpornice Amelie Earhart, Univerze Purdue. Upajo oziroma želijo si, da bi našli razbitine njenega letala lockheed model 10-E electra.

Pravijo, da so letalski posnetki območja pokazali, da ima potopljeni predmet, katerega iskanje je namen odprave, kovinski sijaj. Skeptiki menijo, da posnetki najverjetneje ne prikazujejo njenega plovila, in pojavlja se vprašanje – gre za letalo ali drevo? »Najdba letala electra Amelie Earhart bi bila odkritje življenja,« je pred odplutjem ta mesec dejal vodja odprave Richard Pettigrew.

Satelitski posnetek atola Nikumaroro iz leta 2001. FOTO: Reuters

Earhartova in njen navigator Fred Noonan sta leta 1937 izginila, medtem ko sta poskušala planet obleteti vzdolž ekvatorja. Takrat je bila 39-letna Earhartova že slavna osebnost in pionirka letalstva.

Leta 1928 je kot prva ženska prečkala Atlantik z letalom kot potnica. Leta 1932 je postala prva ženska, ki je sama in brez postanka preletela Atlantik, za ta dosežek pa je prejela odlikovanje Distinguished Flying Cross, odličje za izjemne letalske dosežke. Bila je ena prvih letalk, ki so promovirale komercialni letalski promet, napisala je knjižne uspešnice o svojih letalskih izkušnjah in sodelovala pri ustanovitvi organizacije Ninety-Nines, združenja ženskih pilotk.

Hipoteza, dejstvo?

Dolga leta je veljala hipoteza, da sta Earhartova in navigator zasilno pristala na valovih pri atolu Nikumaroro, ki je del otoške države Kiribati, leži pa nekje na polovici poti med Avstralijo in Havaji. Morebitna najdba ostankov letala bi hipotezo spremenila v dejstvo. Letalca sta bila tisti čas na poti proti otoku Howland, približno 400 milj severno od Nikumaroroja, ko je njunemu letalu začelo zmanjkovati goriva in je izginilo.

Raziskovalna skupina bo po šestdnevni plovbi iz prestolnice Kiribatija Tarawe priplula na nenaseljeni atol in začela večdnevno iskanje tako imenovanega objekta Taraia. Podolgovati predmet, zaradi oblike poimenovan po predelu otoka, so na satelitskem posnetku prvič zaznali leta 2020. Člani odprave pravijo, da skrivnostni predmet tam leži že dolga leta in je menda viden celo na letalskih posnetkih iz leta po izginotju.

Svoje letalo, s katerim je izginila, je imenovala leteči laboratorij. FOTO: Shutterstock

Richard Pettigrew vodi neprofitno organizacijo Archaeological Legacy Institute, sredstva za odpravo pa je zbral v sodelovanju z Univerzo Purdue v Indiani, kjer je nekoč poučevala Earhartova, ustanova pa je financirala njen usodni zadnji polet s predelanim letalom, ki ga je pilotka imenovala leteči laboratorij. Univerza upravlja letališče, na katerem so lani odprli terminal Amelie Earhart.

Tokratna odprava se navezuje na obsežen sveženj dokazov, ki kot kraj strmoglavljenja kažejo na atol Nikumaroro. Velik del teh dokazov so med letoma 1989 in 2019 zbrale ekipe ameriške raziskovalne skupine Tighar. Ric Gillespie, soustanovitelj organizacije in verjetno najbolj zagrizen iskalec resnice o izginotju Amelie Earhart, je dejal, da je predmet Taraia verjetno odmrlo drevo vrste Pandanus, ki ga je voda naplavila v laguno.

Gillespie, avtor knjige One More Good Flight: The Amelia Earhart Tragedy, je povedal, da so leta 2001 in 2007 z detektorji kovin preiskali točno tisto lokacijo: »Tam ni ničesar, sicer bi to našli,« je dejal v letošnjem intervjuju. »Če bi nenadoma odkrili razbitine letala Amelie Earhart, bi bil zelo presenečen, a bi jim prvi čestital. Vendar ne verjamem, da bodo karkoli našli.« V okviru odprave Purdue pa domnevajo, da v prejšnjih iskanjih predmeta morda niso našli, ker je bil lahko prekrit s peskom.

Sicer se delni skeptiki strinjajo, da je letalo electra zasilno pristalo na atolu, a dodajajo, da ga je voda odnesla z grebena in da zdaj verjetno leži neodkrito in razbito v globoki vodi ob zahodnem delu otoka.

Tigharjevci imajo o vsem teorijo, po kateri naj bi Earhartova in morda tudi Noonan nasedla na otoku Nikumaroro, kjer sta nekaj časa preživela ob pitju deževnice ter uživanju majhnih rib in želv. Ta teorija temelji na sledovih taborišča brodolomca in najdbah nekaj predmetov iz tridesetih let prejšnjega stoletja.