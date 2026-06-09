Letalo Ryanaira moralo krožiti nad hrvaškim letališčem, ker je kontrolor zamujal v službo

Čeprav je letalo na koncu pristalo v Osijeku, so potniki doživeli napete trenutke, ki so jih opisali kot pravo dramo. FOTO: Yves Herman/Reuters

Letalo letalskega prevoznika Ryanair, ki je v soboto letelo iz Londona v Osijek, je moralo nad mestom krožiti približno dvajset minut zaradi precej nenavadnega razloga, poroča hrvaški portal Index. Kontrolor zračnega prometa ni pravočasno prišel v izmeno.

Potniki so opisovali napete trenutke v zraku, posadka pa je v nekem trenutku razmišljala tudi o pristanku v Budimpešti kot alternativi, poroča lokalni portal SiB.

Drama na nebu

Po besedah potnikov je položaj postal dovolj resen, da jih je posadka obvestila o morebitni preusmeritvi leta v Budimpešto, če ne bi vzpostavili stika s pristojnimi službami na osiješkem letališču. Čeprav je letalo na koncu pristalo v Osijeku, so potniki doživeli napete trenutke, ki so jih opisali kot pravo dramo.

Iz Hrvaške kontrole zračne plovbe (HKZP) so potrdili, da je pri sprejemu leta prišlo do dogodka, ki je povzročil zamudo. Kot navajajo, je bil vzrok individualna napaka zaposlenega, ki ni pravočasno prišel v izmeno.

»Poudarjamo, da gre za osamljen dogodek. Ko je bila nepravilnost ugotovljena, je bil položaj hitro in učinkovito rešen z uporabo predpisanih postopkov, letalo pa je varno pristalo na Letališču Osijek s skupno 12-minutno zamudo,« piše v odgovoru HKZP.

Iz HKZP prav tako poudarjajo, da navedbe o neobstoju komunikacije med pilotom in pristojnimi službami ne držijo. Trdijo, da je bilo letalo ves čas v stiku in pod nadzorom Centra območne kontrole zračnega prometa v Zagrebu ter da so se vse operativne možnosti neprekinjeno spremljale v skladu s postopki. Napovedujejo ustrezne disciplinske ukrepe v skladu z ugotovljenimi dejstvi.

»Varnost leta ni bila ogrožena v nobenem trenutku, pristanek v Osijeku pa je bil uspešno izveden z manjšo zamudo,« sporočajo iz HKZP. »Hrvaška kontrola zračne plovbe obžaluje nastale operativne težave,« so sklenili v sporočilu.