Najlepše je biti visoko nad vsem, popolnoma svoboden

»Popolna svoboda je, ko se odločiš, da boš z majhnim letalom preletela Alpe in pristala v drugi državi, da bi se srečala z drugo pilotko. To je fantastično,« je dejala Dana Bauca Sastre. Ustanoviteljica češkega društva pilotk je z devetimi kolegicami priletela na srečanje Zveze evropskih pilotk, tokrat v Celje. Vsako leto se družijo v drugi državi, vedno pa z istim ciljem. Promocijo letalstva med ženskami. Na nebu smo namreč vsi enako svobodni.

Predsednica Društva slovenskih letalk, Celjanka Maja Pukl je na deževni petek pozdravljala pilotke od blizu in daleč, ki so se pripeljale oziroma priletele na letališče Levec med Celjem in Žalcem. »Evropskega srečanja pilotk že dolgo ni bilo v Sloveniji, zato je to kar velik dogodek tudi za naše društvo, ki poleg pilotk združuje še balonarke, zmajarke, padalke, vse, ki letimo. Namen srečanja letalk je predvsem druženje, promocija letalstva med ženskami, izmenjava izkušenj. Da se podpiramo in si pomagamo,« je dejala Puklova.

Veliko pilotk je na celjsko športno letališče Levec priletelo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Prišlo je več kot 70 pilotk. Za nekatere izmed njih je letenje služba. Mednje sodi Puklova. »Letim na turbopropelerskem letalu saab 340 cargo,« je izstrelila. Potem pa razložila bolj po domače: »Ne vozimo potnikov, večinoma prevažamo pošto ali kateri drug tovor. Letimo znotraj Evrope, letalo pa je manjše, propelersko, z maksimalno vzletno maso dobrih 12 ton. Delam za estonsko podjetje. Štirinajst dni delam in letim po Evropi, nato sem štirinajst dni doma.« Prej je oboževala linijo Ljubljana–Sarajevo, ki so jo ukinili, zdaj najraje leti na relaciji Talin–Helsinki. »Res so lepi razgledi nad Skandinavijo. Večinoma so pa nočni leti, tako da vidim samo lučke, če je slabo vreme, pa ne vidim ničesar,« je dejala.

Najzahtevnejši dnevi v ujmi avgusta 2023

Leti precej nižje kot večja potniška letala, velikokrat je delo zelo zahtevno, razlaga Puklova: »V nevihtah ne smemo leteti. Letalo je sicer posebej opremljeno in prilagojeno, na krilih ima gumijaste prevleke, ki se napihnejo, da razbijejo led na krilih. Zračniki, kjer zrak vstopa v motor, so ogrevani, propelerji so ogrevani. Dvakrat na leto delamo simulacije za izredne situacije, tako da ni prostora za strah. Pred kratkim smo imeli težave z enim od motorjev, ampak ni bilo nič kritičnega. Sledila sva proceduri, obrnila in pristala na najbližjem letališču.«

Breda Šprajcar že 18 let leti s helikopterjem v Letalski policijski enoti. V njej je ena od dveh žensk. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Med poklicnimi pilotkami, ki so se udeležile srečanja, je bila tudi Breda Šprajcar, ki že 18 let v Letalski policijski enoti leti s helikopterjem in je v omenjeni enoti ena od dveh žensk. Na srečanju je imela za pilotke tudi predavanje oziroma prezentacijo, na kateri je predstavila reševanje s helikopterjem. Njeni najzahtevnejši dnevi so bili v ujmi avgusta 2023, se spominja: »Čeprav je od poplav že skoraj tri leta, mi je še vedno težko, ko gledam te posnetke. Toliko ljudi naenkrat je potrebovalo pomoč in čimprejšnjo evakuacijo. Ti prvi dnevi so bili najtežji tudi z vidika letenja, ker je bilo res nujno in smo reševali človeška življenja.«

Šprajcarjeva pravi, da o nevarnostih svojega poklica pravzaprav nikoli ni posebej razmišljala, dokler ni postala mama: »Pa tudi potem sem nehala o tem razmišljati. Seveda se zavedam, da je to poklic drugačnega tveganja kot kakšen drug. Ampak ko imaš zaupanje vase in v vse kolege, s katerimi že vrsto let delaš, potem veš, da so vsa tveganja, ki jih imamo, kontrolirana, in se počutiš varno.« Dodala je, da je tudi po statistiki potniški letalski promet najbolj varen: »Kot pilotka vem, kako pogosto smo, ne glede na to, ali letimo s helikopterji ali letali, podvrženi zdravstvenim pregledom, obveznim usposabljanjem, preverjanjem, tako da res zaupam.«

Češko društvo pilotk šteje 43 članic, deset jih je priletelo v Celje na evropsko srečanje pilotk. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Ena od pionirk v Jugoslaviji

Na srečanju je bila tudi do pred kratkim Delova novinarska kolegica in pilotka Milena Zupanič. Bila je ena od štirih žensk, ki so bile prva generacija vojaških pilotk v takratni Jugoslaviji. Še pred prihodom v Zadar, kjer je bila letalska šola, je jadralno letela sedem let in imela za sabo 500 ur letenja. »Bila sem tudi že inštruktorica letenja, tekmovala sem na evropskem ženskem tekmovanju v Belgiji. Ko je prišel razpis vojske oziroma obvestilo, me je Aeroklub Ptuj prijavil kot najbolj izkušeno. Kmalu potem smo šle v Zadar. Jaz sem bila edina Slovenka, preostale so bile iz Vojvodine, Srbije in Makedonije. Čez pol leta smo postale vojaške letalske podporočnice in smo ostale v trenaži, tako da smo morale hoditi na vojaške vaje.«

Takrat se ni zavedala, kakšni veliki mejniki so to bili. Danes, po več kot 40 letih, pa ve, da je bil to ogromen korak: »Danes imamo v Sloveniji dve policijski pilotki, ena pilotka leti v vojski, dve poklicni pilotki sta zunaj Slovenije, če bi še imeli Adrio, bi leteli tu. Trenutno imamo skupno šest pilotk, ki si z letenjem služijo kruh. To je ogromna sprememba, ki kaže, da se je tudi miselnost spremenila. V 40 letih smo dobile enakopraven položaj, od nas pa je odvisno, koliko tega bomo hotele, zmogle in znale izkoristiti.« Dodala je, da velja ocena, da je po svetu med piloti od pet do deset odstotkov žensk.

Od zibelke do neba

Prav vsem pilotkam je skupno, da so jih pod nebo pripeljali domači. Oče Milene Zupanič je bil pilot, letel je v rezervnem vojaškem sestavu, mamo, ki je bila padalka, je spoznal na letališču, pripoveduje Milena: »Popolnoma samoumevno je bilo, da bom začela leteti, ker sem bila ves čas v stiku z letališčem.« Tudi Majo Pukl je na celjsko letališče prvi pripeljal oče: »Sem me je vozil, odkar sem zlezla iz vozička. Samo čakala sem, da bom dovolj stara, da sem se šla lahko šolat. Najprej za jadralno letalo pa za motorno, nato sem nadaljevala do poklicne pilotke. Prihodnje leto bo 20 let, odkar letim.«

Tudi Bredo Šprajcar je v letalstvo vpeljal oče, športni pilot, se spominja: »Odločila sem se za jadralno letenje, ker se mi je zdelo najbolj pristno. Zadeva me je hitro zasvojila. Takrat sem se morala odločiti za študij in sem se odločila za strojno fakulteto, letalsko smer. Potem so se helikopterji kar sami prikazali. Na fakulteti sem morala narediti prakso in v Lescah, kjer sem začela jadralno leteti, se je odprlo helikoptersko podjetje. Tam sem prosila za prakso. Helikopterji so me prevzeli, pri policiji pa so imeli razpis in sem se prijavila.« Pravi, da je letenje s helikopterji nekaj povsem drugega: »Letalo omogoča prevoz od točke A do točke B in tu se poslanstvo konča. Pri policiji pa s helikopterjem počnemo vse mogoče! Od iskanja pogrešanih oseb, nadzora državne meje in nadzora prometa do reševanja. Lahko transportiramo kolege iz drugih enot. Lahko se hitro pristane kjer koli, ni potrebna dolga vzletno-pristajalna steza.«

Ustanoviteljica in predsednica češkega društva letalk je Dana Bauca Sastre, ki pravi, da je letenje sprostitev za konec tedna. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Enako je bilo s Čehinjo Dano Bauca Sastre. Tudi njo je za letalstvo navdušil oče, letalski mehanik. Relativno pozno, pri 28 letih, jo je zamikalo, da bi vendarle tudi sama letela, se spominja: »Brala sem zanimive zgodbe o ženskah v aviaciji, kot je, denimo, Amelia Earhart. Tudi Čehi imamo res zanimive ženske v letalstvu. Božena Laglerová, prva pilotka v Avstro-Ogrski, Radka Máchová, akrobatska pilotka, sta bili moja inspiracija. Sicer delam v letalstvu v vzdrževanju, ampak pred 28. letom nisem sama letela. Zdaj imam majhno letalo, o katerem pravim, da je moj tretji otrok, imam namreč dva otroka. Letenje je moj hobi, tako preživljam svoje konce tedna.«

Največji izziv danes so finance

Čeprav so vse ženske na nebu naredile ogromno za svoje kolegice, ki zdaj letijo z različnimi zrakoplovi, je danes ovira nekaj povsem drugega kot spol. »Danes so največji izziv finance, ker je letenje postalo zelo drago. Vse, vključno s šolanjem, si moraš plačati sam. Štipendije so zelo redke, to ni praksa,« je pojasnila Maja Pukl. A vendar upajo, da bi bila želja po osvajanju neba tako velika, da bi v svoje vrste privabile še več pilotk. Ker menda, tako razlagajo druga za drugo, ni nič lepšega. »Letenje je sprostitev, ker tam pozabim na vse probleme. Vse lahko odmislim, osredotočim se na letenje in samo uživam,« je dejala Maja Pukl.

»Želela sem si samo leteti, leteti, leteti. Nikoli nisem razmišljala, da v aeroklubu ni veliko punc. Ker aviacija te prevzame in vidiš samo svoje letalo. Želiš si leteti,« je dejala Breda Šprajcar. Milena Zupanič pa je sklenila, da si je človek želel leteti že od pradavnine: »Delovanje človeka je bilo tisočletja usmerjeno, da bi se končno kot ptice dvignili v nebo. V vsem tem času nam je uspelo. To je očitno želja, ki jo ogromno ljudi čuti v sebi. Najlepše pri letenju pa je, da si visoko nad vsem, nad vsemi težavami, nekje zunaj realnega življenja in tam si popolnoma svoboden. Seveda te omejujejo pravila, ampak kot pilot si v tistem trenutku sam, odgovoren sam zase. Kar lahko narediš, narediš in to je to. Nikjer drugje ni take svobode.«