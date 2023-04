Množičnega velikonočnega lova na zajce letos ne bo

Bliža se velika noč, ko imajo na Novi Zelandiji posebno »tradicijo« ubijanja oziroma streljanja kuncev. Letos pa zaradi prepovedi letnega zakola v regiji upajo, da se bodo kuncev, ki na tem območju predstavljajo škodljivce, znebili s smrtonosnim virusom.

Divji kunci (lat. Oryctolagus cuniculus) veljajo za resnega škodljivca na Novi Zelandiji, zlasti na podeželju, z velikim vplivom na kmetijstvo in avtohtono pokrajino, piše Guardian. V delih Južnega otoka razcvet dosega razsežnosti »kuge«, je v sredo dejal tiskovni predstavnik regionalnega sveta Otaga (ORC).

Lani so jih ubili 12.000

Običajno Nova Zelandija organizira letni lov na velikonočne zajce oziroma kunce (angl. Great easter bunny hunt), kjer lovci tekmujejo, kdo bo ubil največ kuncev. Leta 2022 jih je bilo ubitih 12.000. Letos pa je bil lov odpovedan zaradi nevarnosti požara ter skrbi za zdravje in varnost, medtem pa se kunci v regiji množijo.

FOTO: Mavric Pivk/Delo

Deset kuncev požre toliko, kot potrebuje ena ovca

»Na nekaterih območjih ORC je bila med nočnim spremljanjem našteta gostota do 16 kuncev na kvadratni kilometer,« so povedali v izjavi. »Kunci vplivajo na pašo in pridelke, saj deset kuncev požre toliko, kolikor potrebuje ena ovca.«

Po podatkih ministrstva za primarno industrijo so kunci Novo Zelandijo stali približno 50 milijonov novozelandskih dolarjev zaradi izgubljene proizvodnje in dodatnih 25 milijonov dolarjev zaradi neposrednega zatiranja škodljivcev vsako leto.

V poskusu nadzora populacije kuncev svet Otaga upa, da bo dobil vladno dovoljenje za širjenje virusa kunčje hemoragične bolezni (RHDV). Sev virusa je bil prvič uvožen in nezakonito vnesen na Novo Zelandijo leta 1997, kar je takrat uničilo populacijo kuncev. Druga korejska vrsta je bila zakonito uvožena in sproščena v začetku leta 2018. Sčasoma pa so kunci postali vse bolj imuni.

Zdaj lokalni svetniki preiskujejo, ali je RHDV izvedljivo odstraniti s seznama »nezaželenih organizmov« za biološko varnost, kar bi lahko utrlo pot njegovi ponovni uvedbi.

Škodljivec meseca

Libby Caldwell, vodja sveta za okoljsko izvajanje, je dejala, da je situacija s kunci hud problem. Poleg tega da si svet prizadeva za odobritev uporabe virusa, je ustvaril akcijski načrt za kunce in zaposlil dve osebi za vodenje programov za izkoreninjenje kuncev, ki jih je imenoval za svojega uradnega »škodljivca meseca«.